/Ezért öregszel gyorsabban, mint a barátnőid – 5 szépségbaki, amit minden nap elkövetsz

Amikor reggel belenézel a tükörbe előfordul, hogy te sem érted miért fakóbb, feszültebb vagy karikásabb az arcod, mint általában? Talán a barátnőiden is azt látod, hogy mostanában valahogy frissebbnek tűnnek nálad. Pedig nem alszol kevesebbet, nem stresszelsz többet, mint általában, és még a bőrápolásod is rendben van. Mi lehet a probléma? Talán több szépségbakit is elkövetsz.

Szépségbakik, amiket nap mint nap rutinosan elkövetsz

Fotó: Vladimir Gjorgiev / Shutterstock

Szépségbakik, amik miatt gyorsabban öregszik az arcod

Az igazság az, hogy a válasz nem mindig egyetlen egy hibában rejlik, amit ki kell iktatnod az életedből. Vannak apró, ismétlődő szépségbakik, amik lassan, de biztosan koptatják a bőröd vitalitását. Ezek egyszerű hétköznapi szokások, amik észrevétlenül szabotálják a bőrödet. Most megmutatjuk mik ezek, és hogyan kerüld el őket.

Telefon az arcodra nyomva – baktériumok sokasága

Csak képzeld el, hogy a telefonodon több baktérium él, mint egy átlagos vécélehúzón. Minden, amit útközben a telefon és a kezed összeszed az arcodra kerül, amikor fogdadsz egy hívást. Vajon hányszor nyomtad ma az arcodhoz?

Az eredmény? Bőrirritációk, pattanások – főleg az állvonalon, ahol a legtöbbször érintkezik az arcod a telefonnal.

Válts inkább fülhallgatóra vagy használd kihangosítva, amikor csak tudod – a bőröd meg fogja köszönni.

Párnahuzat: az éjszakai szörny

Gondolj bele, hogy a párnahuzatod nap mint nap érintkezik az arcbőröddel. Felszívja a faggyút, a hajápoló termékeket, a sminkmaradványokat. Aztán szépen visszakerül mind az arcodra a következő éjszaka.

Az eredmény? Bőrirritáció, pattanások.

Pedig ez a szépségbaki is könnyen elkerülhető; heti minimum 1 huzatcserével. De ha zsírosabb a bőröd 2-3 naponta is cserélgetheted. Hidd el, a különbséget pár nap után érzékelni fogod.

Túl sok termék – és a bőröd nem tudja, merre van az előre

A tudatos bőrápolás nem verseny!

Fotó: MIRRORstudio / Shutterstock

Szuper, hogy divat lett a tudatos bőrápolásból, de versenyt ne csináljunk belőle! Nem lesz hatékonyabb a bőrápolási rutin attól, hogy egyre több lépésből áll. Ha egyszerre kensz fel retinolt, hámlasztót, szérumot, majd még egy szérumot, és még egy vastag hidratálót is, azzal csak azt éred el, hogy a bőröd nem fog regenerálódni, mert védekezésbe kezd.