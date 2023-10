A 60 másodperces szabály betartását meg fogja köszönni az arcbőröd

Egy neves szépségápoló szakembertől, Nayamka Roberts-Smithttől terjedt el a közösségi médiában azóta felkapottá váló bőrápolási technika, a 60 másodperces szabály. Pedig a szabály nem is lehetne egyszerűbb, mint a neve is sugallja, a titka csak annyi, hogy míg a legtöbb ember csupán néhány másodpercig mossa meg reggelente az arcbőrét, 1 percig kellene. Ha lehet, akkor pedig ezt a rutint még egyszer meg kell ismételni napközben. A szakember magyarázatot is adott az egyperces arcmosás miértjére.

Egy percig mossuk az arcunkat, hogy haszna is legyen /Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A hölgy az Indian Express számára mesélt a taktikája tudományos magyarázatáról.

A legtöbben legfeljebb 15 másodpercig mossák az arcukat. Pedig ha 60 másodpercig egyenletesen mosnák, és tisztítanák az ujjaik hegyével, az sokkal hatékonyabb lenne. A hatvan másodpercnyi idő ugyanis puhítja a bőrt, és jobban oldja a faggyúdugulásokat. Javul ezáltal a textúra és az általános egyenletessége az arcbőrünknek

- árulta el a szépségápolási szakember. Nayamka szerint ez ugyanígy igaz a tisztítószeres arcmosásra is.

Ha 60 másodpercig gyengéden masszírozod az arcod arclemosóval, vagy tisztítószerrel, megszabadulhatsz a felesleges olajtól, portól, és allergénektől, és megelőzheted a pórusok eltömődését

- zárta sorait a szakember. A szépségápoló azonban kihangsúlyozta, hogy nem minden bőrtípusnak van szüksége 60 másodpercre, és van, akinek ez már túl sok, ez csak akkor tud kiderülni, ha teszteli az ember.