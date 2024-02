Hallottál mér a Gua Sha kőről? Itt a kínai porcelánbőr összes titka

Mágikus masszázs

Ne gondoljuk, hogy az arcmasszázs csak felesleges kényeztetés, valójában sokkal több annál. Természetesen segít abban, hogy ellazuljunk, és megfeledkezzünk kicsit a mindennapi stresszről, ugyanakkor felpezsdíti a vérkeringést, amitől élettel telibb, fiatalosabb lesz az arcbőr. Ehhez különböző eszközök is segítségünkre lehetnek a hatás fokozása érdekében. A Gua Sha kő általában rózsakvarcból készül, az arc és a nyak gyengéd masszírozására használják. Formálja az arc körvonalait, csökkenti a puffadást és fokozza a vérkeringést. A másik nagyon közkedvelt masszázseszköz a jáde roller. A görgővel végzett rendszeres masszázs segíthet a nyirokkeringés befolyásolásában, a vérkeringés fokozásában és a puffadtság csökkentésében. Használhatjuk arcon és nyakon egyaránt. Érdemes különböző arcolajokkal, szérumokkal együtt használni, mert így egyrészt könnyebben siklik a bőrön, másrészt mélyebbre juttatjuk így be a hatóanyagokat - írja a Fanny magazin.

Olyan sima és hamvas bőrre vágyunk, mint amilyen az ázsiai nőké? Érdemes kipróbálni néhány különleges összetevőt és szépségpraktikát, amelyekkel ezt könnyen elérhetjük! (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Termékek:

Gua Sha masszázskő hegyikristályból, tárolótasakkal ebelin/dm, 2699 Ft

Jáde roller KORIKA/notino.hu, 4850 Ft

Arcroller és Gua Sha kő szettben H&M, 6995 Ft

A gyöngy ereje

A gyöngyport a nők ősidők óta előszeretettel használják bőrük ragyogásának fokozására. Ez az őrölt por olyan aminosavakat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek elősegítik a kollagéntermelést. Nagyon fontos, hogy figyeljünk a kollagéntermelésre, mert 25 éves kortól a szervezetben fokozatosan csökken az előállítása. Energizál és gyulladáscsökkentő hatása is van.

Termékek:

Sminkbázis gyémánt- és gyöngyporral Missha/notino.hu, 8040 Ft

Ragyogást adó és védelmező szérum, gyöngyporral Dr Irena Eris, 12 700 Ft

A rizsvíz csodája

Ezt a szépségápolási összetevőt az ázsiai nők az ókor óta használják. A rizsöblítésből megmaradó tejes állag tonikként és tisztítóként is használható a szépségápolásban, a hatása pedig szemmel látható. Többek közt világosítja a bőrtónust, összehúzza a pórusokat és a fejbőrre gyakorolt áldásos hatása sem új keletű. Fényessé, egészségessé teszi a hajat és serkentő hatása is van. Az egyszerűen elkészíthető szépítőszer receptje pedig nem más, mint 1 bögre rizst mossunk át, és áztassuk be négyszeres mennyiségű vízben. Szobahőmérsékleten lefedve hagyjuk állni 1-2 napig. Ezután szűrjük le, öntsük egy jól záródó flakonba. Az így elkészült rizsvíz 3-4 napig tartható a hűtőben. A hatékonyságát leginkább a benne lévő E-vitaminnak, ásványi anyagoknak és antioxidánsoknak köszönheti.

Termékek:

Tápláló éjszakai rizses maszk Cosrx, 9699 Ft

Hidratáló tonik rizsvízzel Mitomo/marionnaud.hu, 13 100 Ft

Tusfürdő lótuszvirág kivonattal és rizsvízzel Dove, 1999 Ft

Volument adó sampon rizs- és búzaproteinekkel Kiehl's, 10 000 Ft

Kedvencünk a kamélia

A koreai Jeju szigetéről származó Camellia japonica magjából kinyert, hidegen sajtolt olaj, vagyis a japán kamélia olaj a kínai nők körében hatalmas kedvenc. Ugyanis gazdag telítetlen zsírsavakban és antioxidánsokban, így véd a korai bőröregedés ellen. Intenzíven hidratál, tele van A-, B-, C-, E-vitaminokkal, és nagyon könnyed állagú.

Termékek:

Arctonik japán kamélia olajjal, fiatal bőrre Ziaja, 1655 Ft

Arctisztító kamélia olajjal INIKA, 13 990 Ft

Többfunckiós szárazolaj Nuxe/dermo.hu, 7299 Ft

Fátylat rá!

Ha mindig kisimult és hidratált bőrre vágyunk, szánjunk elég időt a táplálására. Illesszük be rendszeresen rutinunkba a fátyolmaszkos rituálét és élvezzük 15 percig a hatását. Ez idő alatt vitaminokkal, ásványi anyagokkal kényeztethetjük bőrünket és relaxálhatunk, így stresszoldónak is kiváló. Érdemes kipróbálni a buborékos változatot is, melytől extrán puha és ragyogó lesz a bőr, főleg most a téli időszakban.

Termékek:

Kollagénes arcmaszk Mitomo/marionnaud.hu, 1500 Ft

Buborékos fátyolmaszk NIP + FAB/pinkpanda.hu, 2676 Ft

Bőrnyugtató arcmaszk Pyunkang Yul/dm.hu, 1049 Ft

Pezsdítő jégkocka

Egy recept amit bármikor könnyedén elkészíthetünk otthonunkban. Nincs másra szükségünk csak tejre, mézre és egy jégkockatartóra, ez egy igazi bőrápoló bomba lesz. A tej vitaminokban, ásványi sókban és antioxidánsokban gazdag összetevő, amelyek tápláló és hámlasztó hatást fejtenek ki a bőrön. A méz pedig egy természetes hidratáló, gyulladáscsökkentő. Ezzel a technikával ragyogóvá, élettel telivé tehetjük a bőrt és a miteszerekkel is leszámolhatunk. Reggeli szépségrutinba ajánlott inkább a beépítése, hisz a jégkockás masszázzsal könnyedén felébreszthetjük bőrünket.