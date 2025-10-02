Gary Oldman a fejét veri a falba, ha eszébe jut ez a kihagyott ziccer: ezt a szerepet utasította vissza

Gary Oldman, aki mostantól már Sir Gary Oldman, egy Larry Kingnek adott interjúban vallotta be, hogy kilométer hosszú karrierje során melyik volt az a film, amit visszautasított, ezt a döntést azonban később rettenetesen megbánta.

A lovaggá ütött Gary Oldman a mai napig bánja, hogy visszautasította ezt a szerepet (Fotó: Tony Kershaw / SWNS)

Gary Oldman kihagyott ziccere

A Larry King Show-ban Gary Oldman és Kevin Costner beszélgettek a talk show házigazdájával, aki feltette a kérdést, amivel biztosan minden színész szembesült már karrierje során. Volt-e olyan szerep, amit visszautasítottak, de megbánták? A Harry Potter-filmek sztárja, Gary Oldman őszintén vallott az esetről. Az 1990-es Tim Burton rendezés, az Ollókezű Edward főszerepe volt az, amire a napokban lovaggá ütött színész nemet mondott.

“Elolvastam a forgatókönyvet és egyszerűen nem értettem. Tim Burton sem volt akkoriban még olyan ismert rendező, a történetet pedig teljesen érthetetlennek találtam. Van ez a Drakula-kastélyban élő figura (Edward), aztán megjelenik nála egy Avon ügynök, szóval az egészet nevetségesnek és képtelennek találtam.”

Így került Ollókezű Edward szerepe Johnny Depp-hez, aki mellett Winona Ryder alakította a másik főszerepet. Gary Oldman pedig besétált a moziba, és ezerszer megbánta korábbi döntését.

Beültem a filmre, és ahogy a kamera keresztülpásztázott azokon a pasztellszínű színes házakon ebben a kertvárosi közegben, akkor megértettem. Akkor jöttem rá, hogy nagy hibát követtem el.

Gary Oldman helyett Johnny Depp alakította Ollókezű Edward karakterét (Fotó: 20th Century Fox)

A színész azt is megosztotta, mi alapján dönti el, hogy elvállaljon egy szerepet. Számára a legfontosabb a forgatókönyv minősége, illetve, hogy “ki a főnök”, azaz a rendező vagy a producer személye. Ezt vagy a korábbi munkái alapján ítéli meg, vagy külön találkozót kér a rendezőtől, és ha megvan az összhang, akkor mehet a közös munka. Fia, Alfie születése után pedig az is komoly tényezővé vált, hogy mennyit kell utaznia és meddig kell távol maradnia a családjától.

Gary Oldman fia, Alfie Oldman operatőrként dolgozik (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Gary Oldman filmjei

Sir Gary Oldman azért nem kell elkeseredjen, több mint 30 éves karrierje alatt számos olyan szerepe volt, amivel örökre beírta magát a filmtörténetbe. A JFK – A nyitott dossziéban Lee Harvey Oswald szerepében olyan nagy nevek mellett játszott, mint Tommy Lee Jones és Kevin Costner. Coppola Drakulájában a felismerhetetlenségig elmaszkírozva alakította a véres grófot, Az ötödik elemben pedig szintén a főgonosz szerepében tündökölt. Valahogy sikerült bekerülnie a tökéletes főgonosz skatulyába, rendre ilyen szerepeket kapott, de elmondása szerint nem bánta a dolgot.