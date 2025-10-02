Gary Oldman a fejét veri a falba, ha eszébe jut ez a kihagyott ziccer: ezt a szerepet utasította vissza

Gary Oldman, aki mostantól már Sir Gary Oldman, egy Larry Kingnek adott interjúban vallotta be, hogy kilométer hosszú karrierje során melyik volt az a film, amit visszautasított, ezt a döntést azonban később rettenetesen megbánta.
A Larry King Show-ban Gary Oldman és Kevin Costner beszélgettek a talk show házigazdájával, aki feltette a kérdést, amivel biztosan minden színész szembesült már karrierje során. Volt-e olyan szerep, amit visszautasítottak, de megbánták? A Harry Potter-filmek sztárja, Gary Oldman őszintén vallott az esetről. Az 1990-es Tim Burton rendezés, az Ollókezű Edward főszerepe volt az, amire a napokban lovaggá ütött színész nemet mondott.
“Elolvastam a forgatókönyvet és egyszerűen nem értettem. Tim Burton sem volt akkoriban még olyan ismert rendező, a történetet pedig teljesen érthetetlennek találtam. Van ez a Drakula-kastélyban élő figura (Edward), aztán megjelenik nála egy Avon ügynök, szóval az egészet nevetségesnek és képtelennek találtam.”
Így került Ollókezű Edward szerepe Johnny Depp-hez, aki mellett Winona Ryder alakította a másik főszerepet. Gary Oldman pedig besétált a moziba, és ezerszer megbánta korábbi döntését.
Beültem a filmre, és ahogy a kamera keresztülpásztázott azokon a pasztellszínű színes házakon ebben a kertvárosi közegben, akkor megértettem. Akkor jöttem rá, hogy nagy hibát követtem el.
A színész azt is megosztotta, mi alapján dönti el, hogy elvállaljon egy szerepet. Számára a legfontosabb a forgatókönyv minősége, illetve, hogy “ki a főnök”, azaz a rendező vagy a producer személye. Ezt vagy a korábbi munkái alapján ítéli meg, vagy külön találkozót kér a rendezőtől, és ha megvan az összhang, akkor mehet a közös munka. Fia, Alfie születése után pedig az is komoly tényezővé vált, hogy mennyit kell utaznia és meddig kell távol maradnia a családjától.
Sir Gary Oldman azért nem kell elkeseredjen, több mint 30 éves karrierje alatt számos olyan szerepe volt, amivel örökre beírta magát a filmtörténetbe. A JFK – A nyitott dossziéban Lee Harvey Oswald szerepében olyan nagy nevek mellett játszott, mint Tommy Lee Jones és Kevin Costner. Coppola Drakulájában a felismerhetetlenségig elmaszkírozva alakította a véres grófot, Az ötödik elemben pedig szintén a főgonosz szerepében tündökölt. Valahogy sikerült bekerülnie a tökéletes főgonosz skatulyába, rendre ilyen szerepeket kapott, de elmondása szerint nem bánta a dolgot.
A Harry Potter és az Azkabani fogolyban tűnt fel először Sirius Black szerepében, amit még három másik Harry Potter-filmben játszhatott el. Az interjúban azt is elárulta, hogy az első Harry Potteres szereplése óta akárhányszor valaki autogramot kér tőle, szinte minden alkalommal egy Sirius Black fotót dugnak az orra alá.Amikor nem, akkor pedig a Sötét lovag filmben játszott Gordon karakteréről készült képekkel találják meg a rajongók.
Közel 30 év filmes karrierrel a háta mögött kapta meg azt a szerepet, ami elhozta neki a hőn áhított Oscar-díjat. A Chamberlain-t váltó brit miniszterelnök, Winston Churchill bőrébe bújt A legsötétebb óra című filmben. Oldman egy életműinterjúban mesélte el, hogy először ezt a szerepet is elutasította, de még jó, hogy meggondolta magát.
“Amikor hosszas kísérletezés után elkészült a végleges maszk és a jelmez, belenéztem a tükörbe, és akkor már el tudtam hinni, hogy meg tudom csinálni.”
