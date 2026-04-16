"A Nosferatu egyszerű Disney mese lesz ehhez képest" – Elmebeteg élmény lesz Robert Eggers új horrorja

Robert Eggers legújabb filmje, a Werwulf előzetese is bemutatásra került a CinemaCon eseményén. A Nosferatu Dracula, azaz Orlok grófja után a rendező most ismét egy örök klasszikus legendához nyúlt vissza, azok a szerencsések, akik láthatták az első képkockákat, pont úgy bújtak ki a bőrükből a látványtól, mint az Aaron Taylor-Johnson által alakított vérfarkas.

Robert Eggers az elmúlt évben a Dracula gróf legendáját feldolgozó Nosferatuval borzolta a mozinézők kedélyeit. A rendező előszeretettel foglalkozik sötét témákkal, ősi legendákkal és alvilági lényekkel, gondoljunk akár a skandináv mítoszok alapján készült Az Északira, a Robert Pattinson és Willem Dafoe főszereplésével készült A világítótoronyra, vagy a A boszorkányra, melyben Anya Taylor-Joy nyújtott feledhetetlen alakítást. Ezúttal sem távolodott el a jól ismert tereptől és újfent egy mitológiai lényt, a farkasember legendáját vette alapul a Werwulf című rendezéséhez.

A főbb szerepekben ismét visszatér Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp, aki a Nosferatu főszerepében bizonyította, hogy több, mint nepo bébi, valamint Willem Dafoe, aki szintén már állandó szereplőjévé válik Eggers filmjeinek. A címszerepet Aaron Taylor-Johnson alakítja, akit rendkívül szerettünk a Gyilkos járatban és közös erővel gyűlöltük karakterét a Kaszkadőrben. A CinemaCon eseményen a szerencsés kiválasztottaknak lehetőségük nyílt bepillantani az első előzetes képkockáiba, az egybehangzó vélemények pedig arra utalnak, hogy nagy eséllyel már 2026 első felében megnevezhetjük az év legrémisztőbb alkotását.

A nézők beszámolói szerint a Werwulf fekete fehér felvételekkel, 4:3-as képaránnyal és óangol nyelvezettel is megörvendeztet majd minket. Az X közösségi oldalon olvasható vélemények tovább csigázzák a horror-rajongók érdeklődését.

Emellett a Nosferatu egyszerű Disney filmnek fog tűnni.

A Werwulf a 13. századi angol vidéken játszódik, ahol egy rejtélyes lény tartja rettegésben egy kis falu lakóit, akik kénytelenek szembesülni a ténnyel, hogy a helyi legendák a szemük előtt öltenek hús-vér alakot. A főszerepet alakító Aaron Taylor-Johnson anyaszült meztelen teljes valójában jelent meg a nézők előtt az előzetesben, majd alakult át véres fenevaddá. Lily-Rose Depp továbbra is fenntartja újdonsült sikolykirálynő státuszát, bár a korábban kiszivárgott forgatási képek alapján ezúttal közel sem olyan csinos jelenségként szerepel majd a vásznon, mint a Nosferatu főszerepében.