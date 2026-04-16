Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"A Nosferatu egyszerű Disney mese lesz ehhez képest" – Elmebeteg élmény lesz Robert Eggers új horrorja

Nosferatu
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 20:55
Aaron Taylor-Johnsonrobert eggersLily-Rose Depp
A Werwulf lehet 2026 legsötétebb horrorfilmje. Robert Eggers eddig sem bánt kesztyűs kézzel a nézőivel, most azonban úgy tűnik rátesz még egy lapáttal a rettegésre.

Robert Eggers legújabb filmje, a Werwulf előzetese is bemutatásra került a CinemaCon eseményén. A Nosferatu Dracula, azaz Orlok grófja után a rendező most ismét egy örök klasszikus legendához nyúlt vissza, azok a szerencsések, akik láthatták az első képkockákat, pont úgy bújtak ki a bőrükből a látványtól, mint az Aaron Taylor-Johnson által alakított vérfarkas. 

Robert Eggers új filmje az év legrémisztőbb alkotása

Robert Eggers az elmúlt évben a Dracula gróf legendáját feldolgozó Nosferatuval borzolta a mozinézők kedélyeit. A rendező előszeretettel foglalkozik sötét témákkal, ősi legendákkal és alvilági lényekkel, gondoljunk akár a skandináv mítoszok alapján készült Az Északira, a Robert Pattinson és Willem Dafoe főszereplésével készült A világítótoronyra, vagy a A boszorkányra, melyben Anya Taylor-Joy nyújtott feledhetetlen alakítást. Ezúttal sem távolodott el a jól ismert tereptől és újfent egy mitológiai lényt, a farkasember legendáját vette alapul a Werwulf című rendezéséhez.

A főbb szerepekben ismét visszatér Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp, aki a Nosferatu főszerepében bizonyította, hogy több, mint nepo bébi, valamint Willem Dafoe, aki szintén már állandó szereplőjévé válik Eggers filmjeinek. A címszerepet Aaron Taylor-Johnson alakítja, akit rendkívül szerettünk a Gyilkos járatban és közös erővel gyűlöltük karakterét a Kaszkadőrben. A CinemaCon eseményen a szerencsés kiválasztottaknak lehetőségük nyílt bepillantani az első előzetes képkockáiba, az egybehangzó vélemények pedig arra utalnak, hogy nagy eséllyel már 2026 első felében megnevezhetjük az év legrémisztőbb alkotását. 

Werwulf kontra Nosferatu: Robert Eggers felülmúlja önmagát

A nézők beszámolói szerint a Werwulf fekete fehér felvételekkel, 4:3-as képaránnyal és óangol nyelvezettel is megörvendeztet majd minket. Az X közösségi oldalon olvasható vélemények tovább csigázzák a horror-rajongók érdeklődését.

Emellett a Nosferatu egyszerű Disney filmnek fog tűnni.

A Werwulf a 13. századi angol vidéken játszódik, ahol egy rejtélyes lény tartja rettegésben egy kis falu lakóit, akik kénytelenek szembesülni a ténnyel, hogy a helyi legendák a szemük előtt öltenek hús-vér alakot. A főszerepet alakító Aaron Taylor-Johnson anyaszült meztelen teljes valójában jelent meg a nézők előtt az előzetesben, majd alakult át véres fenevaddá. Lily-Rose Depp továbbra is fenntartja újdonsült sikolykirálynő státuszát, bár a korábban kiszivárgott forgatási képek alapján ezúttal közel sem olyan csinos jelenségként szerepel majd a vásznon, mint a Nosferatu főszerepében. 

A Werwulf 2026 karácsonyán kerülhet a mozikba.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu