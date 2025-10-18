Az éneklő Obi-Wan Kenobi és a kánkánba oltott Nirvana: 24 éve vágtatott be a mozikba a Moulin Rouge!

24 éve került a magyar mozikba Baz Luhrmann szenzációs musicalfilmje, a Moulin Rouge! Nicole Kidman és Ewan McGregor főszereplésével. A felejthetetlen dalok és a pazar látványvilág mellett valóságos sztárparádé volt az alkotás, úgy tűnik, Baz Luhrmann-nak semmi sem volt drága. Olyan sztárok is felbukkantak vagy közreműködtek a filmben, ha csak 2 perc erejéig is, mint az ausztrál énekesnő, Kylie Minogue és az idén elhunyt Ozzy Osbourne.
Baz Luhrmann rendező épphogy befejezte a szintén grandiózus Rómeó + Júlia című modernizált Shakespeare-adaptációjának forgatását, és már bele is kezdett a Moulin Rouge! előkészületeibe. A főszerepre a Tágra zárt szemek sztárját és ausztrál földijét, Nicole Kidmant szemelte ki, valamint a Trainspotting cimű filmben is szereplő Ewan McGregort. A két színész azóta több interjúban is részletesen mesélt a forgatást megelőző 4 hónapos felkészülési időszakról. Kidman és McGregor tánc- és énekórákat vettek, megtanultak tangózni és salsázni. Ezekre mind Baz Luhrmann villájában került sor, ahol a komoly felkészülés mellett hatalmas bulikat is rendeztek a stábnak, a film hangulatához híven korlátlanul folyt az abszint és az asztalon táncolás. Az alaposan betanult tangó végül nem került be a végleges változatba, azonban Nicole Kidman a Graham Norton Show-ban azt nyilatkozta, hogy azóta is az egyik legkedvesebb emléke, amikor Ewan McGregorral táncolt.
Baz Luhrmann sajátos módszereivel állította össze a forgatókönyvet, ami a színészek elmondása alapján rendkívül képlékeny volt. Folyamatos improvizációkból épült fel a történet, és szinte napról napra változott. Satine és Christian első privát találkájának jelenete például az éles forgatáskor teljesen máshogy alakult, mint a korábbi próbafolyamat során. Nicole Kidman sokat áldozott a Moulin Rouge! oltárán. A táncos jelenetek során a koreográfia több emelést is tartalmazott, amiket a színésznő a századforduló jellemző divatja szerint fűzőben hajtott végre. Ennek következtében 2 bordája is eltört, de elmondása szerint napokig nem is vett tudomást a fájdalomról, azt hitte, csak meghúzta az izmait. 5 nap telt el, mire kiderült, hogy bordatörése van. Ez nagyban megnehezítette a forgatást, de a színésznő a végsőkig elkötelezett volt és a fájdalomra fittyethányva folytatta a munkát. A film 1999 és 2000 között, egy teljes éven át készült, a premierre 2001 májusában került sor a Cannes-i Filmfesztiválon.
A rendező már bizonyította a Rómeó+Júlia című filmjével, hogy nem riad vissza a grandiózus látványtól és a túlzó dramaturgiától, bár abban az esetben Shakespeare hálás alapanyagként szolgált. A Moulin Rouge! a századforduló Párizsában játszódik, azon belül is a híres-hírhedt Montmarte negyedben, mely a különcök, művészek és bohémek gyűjtőhelye volt, ami a konzervatívok számára egyet jelentett a bűnnel és a feslettséggel. A különc figurák Mekkája pedig a Moulin Rouge néven ismert mulató volt, ami bordélyházként is működött. A 2000-es években ez a világ már igencsak távol állt a nézőközönségtől, Luhrmann elmondása szerint ez volt a szándék. Az 1890-es évek Párizsa kellően egzotikus volt ahhoz, hogy elidegenítse a nézőt, azonban a szerelmi történet mégis egészen hétköznapinak hatott.
A Moulin Rouge! – musicalfilm révén – egyik leglényegesebb eleme a soundtrack, ami valóságos zenei csemege a rajongók számára. A vájtfülűek felismerhetik a Nirvana Smells Like Teen Spirit című dalának feldolgozását, Satine bemutatkozó dala pedig a Marilyn Monroe által halhatatlanná tett Diamonds are the Girl’s Best Friend és Madonna Material Girl című klasszikusának mash-up-ja. Ewan McGregor A muzsika hangjának egyik legfontosabb dalában csillogtatja meg énektudását először, de a Harold Zidlert alakító Jim Broadbent és a Herceget játszó Richard Roxburgh Like a Virgin duettje is felejthetetlen. A Sting vezette The Police zenekar leghíresebb dala, a Roxanne is felcsendül egy tangós átiratban és még David Bowie is beszállt a projektbe, ugyanis a film kezdetén elhangzó Nature Boy című dalt külön a Moulin Rouge! kedvéért rögzítette a később a filmzenéből készült albumra. A dalokat mind Nicole Kidman és Ewan McGregor énekelték fel, megcsillogtatva kiemelkedő zenei képességeiket. Egy Variety-nek adott interjúban Kidman elmesélte, hogy amikor meghallotta Ewan McGregor hangját, teljes pánikba esett, hogy sosem fog tudni olyan jól énekelni, mint a Star Wars-filmek sztárja. Talán így 24 év távlatából kijelenthetjük, hogy a színésznő felnőtt a feladathoz.
