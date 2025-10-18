Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lukács névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az éneklő Obi-Wan Kenobi és a kánkánba oltott Nirvana: 24 éve vágtatott be a mozikba a Moulin Rouge!

Baz Luhrmann
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 15:15
Ewan McGregorNicole KidmanMoulin Rouge
2001-ben ezen a napon vetítették először a Moulin Rouge! című musicalfilmet. Baz Luhrmann modern zenés látomása új életet lehelt a hollywoodi musicalekbe. De napestig sorolhatnánk, miért fontos alkotás a Moulin Rouge!

24 éve került a magyar mozikba Baz Luhrmann szenzációs musicalfilmje, a Moulin Rouge! Nicole Kidman és Ewan McGregor főszereplésével. A felejthetetlen dalok és a pazar látványvilág mellett valóságos sztárparádé volt az alkotás, úgy tűnik, Baz Luhrmann-nak semmi sem volt drága. Olyan sztárok is felbukkantak vagy közreműködtek a filmben, ha csak 2 perc erejéig is, mint az ausztrál énekesnő, Kylie Minogue és az idén elhunyt Ozzy Osbourne

A Moulin Rouge! valóságos "támadás az érzékszervek ellen", ahogy Ewan McGregor fogalmazott (Fotó: KPA Honorar & Belege)
A Moulin Rouge! valóságos "támadás az érzékszervek ellen", ahogy Ewan McGregor fogalmazott (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Moulin Rouge: a film, ami minden érzékszervünkre hatott 

Baz Luhrmann rendező épphogy befejezte a szintén grandiózus Rómeó + Júlia című modernizált Shakespeare-adaptációjának forgatását, és már bele is kezdett a Moulin Rouge! előkészületeibe. A főszerepre a Tágra zárt szemek sztárját és ausztrál földijét, Nicole Kidmant szemelte ki, valamint a Trainspotting cimű filmben is szereplő Ewan McGregort. A két színész azóta több interjúban is részletesen mesélt a forgatást megelőző 4 hónapos felkészülési időszakról. Kidman és McGregor tánc- és énekórákat vettek, megtanultak tangózni és salsázni. Ezekre mind Baz Luhrmann villájában került sor, ahol a komoly felkészülés mellett hatalmas bulikat is rendeztek a stábnak, a film hangulatához híven korlátlanul folyt az abszint és az asztalon táncolás. Az alaposan betanult tangó végül nem került be a végleges változatba, azonban Nicole Kidman a Graham Norton Show-ban azt nyilatkozta, hogy azóta is az egyik legkedvesebb emléke, amikor Ewan McGregorral táncolt.  

Nicole Kidman és Ewan McGregor hónapokon keresztül gyakorolták a táncokat a forgatás előtt (Fotó: Entertainment Pictures)
Nicole Kidman és Ewan McGregor hónapokon keresztül gyakorolták a táncokat a forgatás előtt (Fotó: Entertainment Pictures)

Baz Luhrmann sajátos módszereivel állította össze a forgatókönyvet, ami a színészek elmondása alapján rendkívül képlékeny volt. Folyamatos improvizációkból épült fel a történet, és szinte napról napra változott. Satine és Christian első privát találkájának jelenete például az éles forgatáskor teljesen máshogy alakult, mint a korábbi próbafolyamat során. Nicole Kidman sokat áldozott a Moulin Rouge! oltárán. A táncos jelenetek során a koreográfia több emelést is tartalmazott, amiket a színésznő a századforduló jellemző divatja szerint fűzőben hajtott végre. Ennek következtében 2 bordája is eltört, de elmondása szerint napokig nem is vett tudomást a fájdalomról, azt hitte, csak meghúzta az izmait. 5 nap telt el, mire kiderült, hogy bordatörése van. Ez nagyban megnehezítette a forgatást, de a színésznő a végsőkig elkötelezett volt és a fájdalomra fittyethányva folytatta a munkát. A film 1999 és 2000 között, egy teljes éven át készült, a premierre 2001 májusában került sor a Cannes-i Filmfesztiválon.  

Nicole Kidman nem ismert lehetetlent a Moulin Rouge! forgatásán (Fotó: KPA Honorar & Belege)
Nicole Kidman nem ismert lehetetlent a Moulin Rouge! forgatásán (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Baz Luhrmann rendezői szándéka 

A rendező már bizonyította a Rómeó+Júlia című filmjével, hogy nem riad vissza a grandiózus látványtól és a túlzó dramaturgiától, bár abban az esetben Shakespeare hálás alapanyagként szolgált. A Moulin Rouge! a századforduló Párizsában játszódik, azon belül is a híres-hírhedt Montmarte negyedben, mely a különcök, művészek és bohémek gyűjtőhelye volt, ami a konzervatívok számára egyet jelentett a bűnnel és a feslettséggel. A különc figurák Mekkája pedig a Moulin Rouge néven ismert mulató volt, ami bordélyházként is működött. A 2000-es években ez a világ már igencsak távol állt a nézőközönségtől, Luhrmann elmondása szerint ez volt a szándék. Az 1890-es évek Párizsa kellően egzotikus volt ahhoz, hogy elidegenítse a nézőt, azonban a szerelmi történet mégis egészen hétköznapinak hatott. 

Baz Luhrman a zenés filmek koronázatlan királya (Fotó: PA Images)
Baz Luhrmann a zenés filmek koronázatlan királya (Fotó: PA Images)

Obi-Wan Kenobi énekelni is tud  

A Moulin Rouge! – musicalfilm révén – egyik leglényegesebb eleme a soundtrack, ami valóságos zenei csemege a rajongók számára. A vájtfülűek felismerhetik a Nirvana Smells Like Teen Spirit című dalának feldolgozását, Satine bemutatkozó dala pedig a Marilyn Monroe által halhatatlanná tett Diamonds are the Girl’s Best Friend és Madonna Material Girl című klasszikusának mash-up-ja. Ewan McGregor A muzsika hangjának egyik legfontosabb dalában csillogtatja meg énektudását először, de a Harold Zidlert alakító Jim Broadbent és a Herceget játszó Richard Roxburgh Like a Virgin duettje is felejthetetlen. A Sting vezette The Police zenekar leghíresebb dala, a Roxanne is felcsendül egy tangós átiratban és még David Bowie is beszállt a projektbe, ugyanis a film kezdetén elhangzó Nature Boy című dalt külön a Moulin Rouge! kedvéért rögzítette a később a filmzenéből készült albumra. A dalokat mind Nicole Kidman és Ewan McGregor énekelték fel, megcsillogtatva kiemelkedő zenei képességeiket. Egy Variety-nek adott interjúban Kidman elmesélte, hogy amikor meghallotta Ewan McGregor hangját, teljes pánikba esett, hogy sosem fog tudni olyan jól énekelni, mint a Star Wars-filmek sztárja. Talán így 24 év távlatából kijelenthetjük, hogy a színésznő felnőtt a feladathoz.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu