A világ legnehezebb szerepe: ők voltak a filmvászon legjobb Jézusai

A filmtörténet hajnalán, akik filmkészítésre adták a fejüket előszeretettel nyúltak jól ismert történetekhez, akár regényekhez és színdarabokhoz, különösen a némafilm-korszakban, amikor még nem a film történetmesélő jellege állt az új művészeti ág középpontjában, hanem maga a mozgókép szenzációja. Így a bibliai történetek mozgóképes megjelenítése is kézenfekvő volt, sőt, a nagyobbat álmodó filmkészítők már a morális mögöttes tartalom miatt is megpróbálkoztak ezeknek a behozatalával, például David Wark Griffith Türelmetlenség című 1916-os rendezésében is központi szerephez jut. Griffithet sok támadás érte a Türelmetlenség miatt, ez pedig nem egyedülálló a filmtörténet későbbi évtizedeiben sem. Számos alkotó volt elég bátor ahhoz, hogy alapul vegye Jézus történetét, különösen a húsvét körüli események azok, melyek rendre felbukkannak a legnagyobb rendezők vágóasztalain. A keresztény témák már alapjáraton magukban hordozzák a veszélyt, rendkívüli érzékenység kell egy ilyen történet megjelenítéséhez, ami azonban ennél is nagyobb darázsfészek, az Jézus karakterének megformálása és a megfelelő színész kiválasztása a feladatra. Természetesen akadtak olyan rendezők és színészek, akik kiállták a próbát, de még így sem menekültek meg a premier utáni kritikáktól. Összegyűjtöttük, kik voltak a filmvászon legemlékezetesebb Jézusai.
Jézus Krisztus szupersztár (1973)
A Jézus Krisztus szupersztár Tim Rice dalszövegíró és Andrew Lloyd Webber zeneszerző eredeti musicaljéből készített filmváltozat. A musical 1971-ben debütált a Broadwayn, két évvel később pedig Norman Jewison rendezett belőle filmváltozatot. Webber gyűlölte a Broadway változatot, túlzottan vulgárisnak tartotta és a későbbiekben a filmmel sem volt kibékülve, pedig Norman Jewison számos változtatást eszközölt a Broadway változathoz képest, pontosan azért, hogy a film fogadtatása ne essen áldozatul a felháborodott keresztény közönségnek. Jézus szerepére Ted Neely-t választotta, aki valóságos karriert futott be Jézus Krisztus megformálásából, pedig eredetileg csak kisebb mellékszereplő volt a színpadi verzióban, melyben 2018-ig több mint 50 éve birtokolta a megváltó szerepét. Neely saját elmondása szerint valódi spirituális élmény volt számára Jézus szerepe. Azóta számos feldolgozása született a klasszikus bibliai történetnek, de a popkulturális emlékezetben a mai napig Ted Neelyt tartják “A Jézusnak”.
Passió (2004)
Természetesen kihagyhatatlan egy ilyen gyűjtésből Mel Gibson rendezése, a Passió, mely már egészen biztosan 2027-ben kapja meg folytatását Ressurection of the Christ címmel. A 2004-es moziban Jim Caviezel alakította Jézust, akit sokan a “legsármosabb” Jézusként emlegetnek, pedig az ausztrál Gibson rendezése közel sem az a fajta derűs mozi, amiben a néző azon töprengene, mennyire vonzó Jézus. Jim Caviezel maga is valóságos kálváriát járt be a forgatás során, ami nem kímélte a fizikai épségét. A korbácsütésekből kettőt véletlenül valójában is elszenvedett, ami egy közel 40 centi hosszú sebet ejtett a hátán. A kereszt cipelésétől kiugrott a válla, a hegyen forgatott jelenet közben pedig belecsapott a villám és kigyulladt a haja. Kórházba szállították, ahol néhány másodpercre a szíve is megállt, így gyakorlatilag valóban feltámadt. Az esetről később azt nyilatkozta, hozzásegítette ahhoz, hogy közelebb érezze magát a szerepéhez.
Krisztus utolsó megkísértése (1988)
Martin Scorsese, a gengszterfilmek királya egykor még az egyház kötelékében képzelte el az életét, katolikus neveltetése és ennek hatásai még a legdurvább maffiafilmjeiben is érezhetőek, így nem a véletlen műve, hogy ő is előbb-utóbb a Jézus történethez nyúlt. A film egy olyan alternatív valóságot mutat be, melyben Jézus egy hétköznapi ember életét éli, de ahogy a film címe is utal rá, ez a vízió csupán a Sátán utolsó próbálkozása arra, hogy megkísértse a keresztre feszített Jézust. A főszerepre Willem Dafoe-t választotta, amivel sokakat megdöbbentett, mivel Dafoe akkoriban is arról volt híres, hogy sötétebb karaktereket formált meg, illetve fizimiskában sem passzolt a sokak által elfogadott "Jézus képhez".
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.