A világ legnehezebb szerepe: ők voltak a filmvászon legjobb Jézusai

A filmtörténet hajnalán, akik filmkészítésre adták a fejüket előszeretettel nyúltak jól ismert történetekhez, akár regényekhez és színdarabokhoz, különösen a némafilm-korszakban, amikor még nem a film történetmesélő jellege állt az új művészeti ág középpontjában, hanem maga a mozgókép szenzációja. Így a bibliai történetek mozgóképes megjelenítése is kézenfekvő volt, sőt, a nagyobbat álmodó filmkészítők már a morális mögöttes tartalom miatt is megpróbálkoztak ezeknek a behozatalával, például David Wark Griffith Türelmetlenség című 1916-os rendezésében is központi szerephez jut. Griffithet sok támadás érte a Türelmetlenség miatt, ez pedig nem egyedülálló a filmtörténet későbbi évtizedeiben sem. Számos alkotó volt elég bátor ahhoz, hogy alapul vegye Jézus történetét, különösen a húsvét körüli események azok, melyek rendre felbukkannak a legnagyobb rendezők vágóasztalain. A keresztény témák már alapjáraton magukban hordozzák a veszélyt, rendkívüli érzékenység kell egy ilyen történet megjelenítéséhez, ami azonban ennél is nagyobb darázsfészek, az Jézus karakterének megformálása és a megfelelő színész kiválasztása a feladatra. Természetesen akadtak olyan rendezők és színészek, akik kiállták a próbát, de még így sem menekültek meg a premier utáni kritikáktól. Összegyűjtöttük, kik voltak a filmvászon legemlékezetesebb Jézusai.

Willem Dafoe volt az egyik legjobb, de legellentmondásosabb reakciókat kiváltó Jézus (Fotó: UNIVERSAL PICTURES)

Jézus a filmvásznon

Jézus Krisztus szupersztár (1973)

A Jézus Krisztus szupersztár Tim Rice dalszövegíró és Andrew Lloyd Webber zeneszerző eredeti musicaljéből készített filmváltozat. A musical 1971-ben debütált a Broadwayn, két évvel később pedig Norman Jewison rendezett belőle filmváltozatot. Webber gyűlölte a Broadway változatot, túlzottan vulgárisnak tartotta és a későbbiekben a filmmel sem volt kibékülve, pedig Norman Jewison számos változtatást eszközölt a Broadway változathoz képest, pontosan azért, hogy a film fogadtatása ne essen áldozatul a felháborodott keresztény közönségnek. Jézus szerepére Ted Neely-t választotta, aki valóságos karriert futott be Jézus Krisztus megformálásából, pedig eredetileg csak kisebb mellékszereplő volt a színpadi verzióban, melyben 2018-ig több mint 50 éve birtokolta a megváltó szerepét. Neely saját elmondása szerint valódi spirituális élmény volt számára Jézus szerepe. Azóta számos feldolgozása született a klasszikus bibliai történetnek, de a popkulturális emlékezetben a mai napig Ted Neelyt tartják “A Jézusnak”.