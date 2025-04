5 szexi színész, akikről nem is gondolnánk, hogy eljátszották Jézust

Húsvét ünnepén sok vallási témájú filmet nézünk. Jézus alakja számtalan filmben szerepelt már, ám az ünnep alkalmával most összegyűjtöttük azt az 5 színészt, akik nemcsak hitelesen alakították a megváltót, de tehetségesek és bizony szemrevalók is.

Jézus alakja az 1959-es Ben Hur című filmben ( Fotó: MGM)

5 jóképű színész, akik eljátszották Jézust

Claude Heater

Az operaénekes egyetlen szerepe Jézus volt ( Fotó: Wiki)

Ő a kakukktojás a listában, mert gyakorlatilag ez az egyetlen filmszerepe volt a 2021-ben elhunyt operaénekesnek, és az arcát nem is lehetett látni az 1959-es Ben Hur című filmben. A színész énekesként már ismert volt akkoriban, viszont szeretett volna belekóstolni a filmezés világába is. Claude filmes karrierje ezzel be is zárult, ám énekesként hosszú évtizedekig szórakoztatta a közönséget a néhai sármos sztár.

Christian Bale

A fiatal Christian Bale is eljátszotta Isten fiát / Fotó: Hallmark Entertainment

A Harcos című filmért Oscar-díjjal jutalmazott Bale gyerekszínészként is ismert volt már a nyolcvanas években. A húszas évei elején kicsit csöndesebb időszak jött az életébe, míg a napokban 25 éves Amerikai Pszicho-val be nem robbant a szupersztárok közé. 1999-ben forgatta a Mária, Jézus anyja című tévéfilmet, ráadásul hazánkban. A filmet hazai nézők is láthatták évekkel később a televízióban, ahol Bale Isten fiát alakította. Érdekessége a filmnek, hogy eredetileg mozinak szánták, és Máriát Madonna alakította volna, aki alig pár évvel korábban dolgozott hazánkban az Evita című filmen.

James Caviezel

Mel Gibson filmjében Jézus szerepében lett sztár a színész / Fotó: beimbVF022507-633

2004-ben a fél világ felkapta a fejét a szebb napokat látott Mel Gibson, A Passió című filmjére. Megosztotta a nézőket az alkotás, sokan a keresztény világ egyik alapművének tartják, többen támadták a film túlzott brutalitását és a történet elhollywoodiasítását. Mindenesetre egy biztos, James Caviezel drámai átéléssel mutatta be Jézus szenvedését. A világsztár azóta is az álomgyár egyik megbízható karakterszínésze, és bár a film után nem lett olyan A-kategóriás színész, mint Bale, de a népszerűsége és a sármja továbbra is töretlen.

A Passió minden idők legsikeresebb filmjei közt van / Fotó: Photo Supplied by GIG

Justin Theroux

Igen, Jennifer Aniston igazi rosszfiús expasija – akit a legtöbben a Hátrahagyottak című MAX sorozatból ismerhetünk – is eljátszotta Isten fiát. Ő a humorosabb végét fogta meg a történetnek, ugyanis a Ten (Tíz – a szerk.) című vígjátékban játszotta el a szerepet. A 2007-es, kevésbé ismert alkotás 10 rövidfilmből áll, ami a 10 parancsolat egy-egy pontját dolgozza fel mai, modern és humoros formában. A film megbukott, azonban közel 20 év elteltével is a fél világ rácsodálkozik arra, hogy a Hollywood egyik legjobb forgatókönyvírójaként is ismert rosszfiúja ilyen fontos szerepet is eljátszott.