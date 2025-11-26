Újabb világsztárral bővül a Wednesday: a gyönyörű Eva Green váltja Lady Gagát

Eva Green úgy illik Tim Burton világához, mint a fekete ruha és a gyász. A morbidan kedves filmeket gyártó rendező nem először dolgozik együtt a szerepeiben enyhén sötét aurával rendelkező színésznővel, hisz korábban megjelent a Dumbó, az Éjsötét árnyék és a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című groteszk történetekben is. A nagysikerű Wednesday sorozatban való játéka eddig váratott magára, a harmadik évadban viszont újra láthatjuk őt Jenna Ortega és Catherine-Zeta Jones mellett.
Ophelia néni karakterére többször is utaltak a sorozatban, mint a tragikus sorsú látnok — melyből egyébként elég sok van a sorozatban — aki túlhasználta képességeit és ez a mentális egészségére is ráment. A második évad azzal zárult, hogy egy addig be nem mutatott karakter azt az üzenetet írja a falra, hogy „Wednesdaynek meg kell halnia”. A Netflix hivatalos közleményben erősítette meg, hogy valójában ő Ophelia néni, ezzel félretolva azt a belemagyarázós elméletet, miszerint Lady Gaga karaktere valójában ő.
Ugyanebben a közleményben a műsor fejesei, Al Gough és Miles Millar örömmel közölték a jó hírt:
Eva Green jelenléte mindig lélegzetállító és egyedüli a filmvásznon — elegáns, kísérteties és gyönyörűen kiszámíthatatlan. Ezek a tulajdonságoktól lesz tökéletes választás Ophelia néni szerepére. Nagyon várjuk, hogyan teszi magáévá a szerepet és bővíti ki Wednesday világát.
A színésznő hasonló lelkesedéssel reagált a szerep ötletére:
Borzasztóan izgatott vagyok, hogy a Wednesday groteszkmód kifordított világához csatlakozhatok Ophelia néniként. Annyira sötét és szellemes világ, nagyon várom hogy hozzáadjam a saját furcsaságaimat az Addams családhoz.
A fentieken kívül Eva Green Sin City és Casino Royale alkotásaiban csillogtatja meg éteri femme fatale trópusát, mely nem csak számára tűnik komfortos szerepnek, de a filmekben is nagyon jól működik. Ophelia kapcsolata Wednesday-el egyelőre még sok kérdőjelet vet fel, de miután ilyeneket ír a falra, eleinte biztos nem lesznek barátok — minden bizonnyal a harmadik évad fő antagonistája lehet majd, de ez még úgyis kiderül.
A sorozat egyébként az idei év egyik legnagyobb dobása volt. Augusztusi megjelenése után szinte mindenki a második évadról beszélt, újra tele volt Jenna Ortega mémekkel és Wednesday táncokkal a közösségi média. A Netflix annyira magabiztos volt a sorozat sikerében, hogy már a második évad megjelenése előtt berendelte a folytatást, melyet jövő tavasszal kezdenek forgatni és várhatóan 2027 nyarán láthatjuk Eva Green Wednesday debütálását.
