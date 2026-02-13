Bekuckózós Valentin-nap: 10 romkom, amit kár lenne kihagyni az HBO Maxon

Valentin-nap apropóján sokan keresnek szerelemdús, ám mégis könnyed komédiákat, melyek képesek megadni az alaphangulatot egy meghitt estéhez. Az HBO Max-filmek kínálatát böngészve pedig bőven találunk olyan romantikus vígjátékokat, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem a szerelem különböző, néha egészen váratlan arcait is megmutatják nekünk. Íme, a streamingszolgáltató romkom-kínálata Valentin-napra!

Pokolba a szerelemmel?! Valentin-napra azért jobb mottónk is: pattanjunk az HBO Max elé (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Ezekre a Valentin-napi romkomokra érdemes rákattanni az HBO Maxon:

1. A rólad alkotott kép

A nemrég még a budapesti járdaköveket koptató Anne Hathaway ezúttal egy elvált anya szerepében tündököl, aki egy világsztár énekessel keveredik váratlan románcba. Love story-juk egyszerre tündérmese és keserédes történet a hírnév árnyoldaláról, mondhatni, egy Sztárom a párom, csak újragondolva.

2. Rendben vagyok?

Ezt a kérdést talán gyakrabban is feltehetnénk magunknak. De helyettünk megteszi Lucy is, egy harmincas nő, kinek önismereti és szerelmi útja áll a középpontban, miután rájön, hogy az érzései nem olyanok, mint korábban hitte. Az elmúlt években szintén zűrös magánélettel küzdő Dakota Johnsonnal aligha esett nehezére szerepbe ugrania. Alakítása nemes egyszerűséggel könnyfakasztó, hiszen sírni és sírva nevetni is tudunk rajta.

3. Szakíts, ha bírsz

Ki gondolta volna, hogy Vince Vaughn és Jennifer Aniston párosa ilyen jól működik? Ők ketten még akkor is imádnivalók, mikor történetesen épp utálják egymást. Ugyanis a Szakíts, ha bírsz egy szakítás utáni lakásháború sztorija, ahol a szereplők igyekeznek pokollá tenni a másik életet, nekünk pedig csak annyi a dolgunk, hogy jókat nevessünk rajtuk.

A Jennifer Aniston-filmek bármelyik darabja jó választás lenne Valentin-napi programnak, de az HBO Max a Szakíts, ha bírsz-t ajánlja

4. Beugró a Paradicsomba

Két elvált szülő összefog, hogy megakadályozza lányuk elhamarkodott házasságát, ám arra nem számítanak, hogy a fülledt, trópusi környezetben régi érzések is felszínre kerülnek. George Clooney és Julia Roberts szerethető mozija igazi, klasszikus romkom-hangulattal szolgál, ideális választás a Valentin-napi bekuckózáshoz.

5. Jane Austen tette tönkre az életemet

Egy fiatal nő szerelmi életét és elvárásait teljesen eltorzítják a romantikus regények, különösen Jane Austen világa. Laura Piani filmje nemcsak Valentin-napra tökéletes, hanem kiváló ráhangolódási lehetőség a Bridgerton 4. évadának folytatására is.