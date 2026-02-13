Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Bekuckózós Valentin-nap: 10 romkom, amit kár lenne kihagyni az HBO Maxon

2026. február 13.
Az HBO Max idén is gondoskodik arról, hogy ne múljon el könnyek és nevetés nélkül az év legromantikusabb napja. Valentin-nap alkalmából cikkünkben összegyűjtöttük a streamingóriás legjobb romantikus vígjátékait.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

Valentin-nap apropóján sokan keresnek szerelemdús, ám mégis könnyed komédiákat, melyek képesek megadni az alaphangulatot egy meghitt estéhez. Az HBO Max-filmek kínálatát böngészve pedig bőven találunk olyan romantikus vígjátékokat, amelyek nemcsak szórakoztatóak, hanem a szerelem különböző, néha egészen váratlan arcait is megmutatják nekünk. Íme, a streamingszolgáltató romkom-kínálata Valentin-napra!

Valentin-nap HBO Max 'Down With Love' by Peyton Reed, USA/Germany, 2003.
Pokolba a szerelemmel?! Valentin-napra azért jobb mottónk is: pattanjunk az HBO Max elé (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Ezekre a Valentin-napi romkomokra érdemes rákattanni az HBO Maxon:

1. A rólad alkotott kép

A nemrég még a budapesti járdaköveket koptató Anne Hathaway ezúttal egy elvált anya szerepében tündököl, aki egy világsztár énekessel keveredik váratlan románcba. Love story-juk egyszerre tündérmese és keserédes történet a hírnév árnyoldaláról, mondhatni, egy Sztárom a párom, csak újragondolva. 

2. Rendben vagyok?

Ezt a kérdést talán gyakrabban is feltehetnénk magunknak. De helyettünk megteszi Lucy is, egy harmincas nő, kinek önismereti és szerelmi útja áll a középpontban, miután rájön, hogy az érzései nem olyanok, mint korábban hitte. Az elmúlt években szintén zűrös magánélettel küzdő Dakota Johnsonnal aligha esett nehezére szerepbe ugrania. Alakítása nemes egyszerűséggel könnyfakasztó, hiszen sírni és sírva nevetni is tudunk rajta. 

3. Szakíts, ha bírsz

Ki gondolta volna, hogy Vince Vaughn és Jennifer Aniston párosa ilyen jól működik? Ők ketten még akkor is imádnivalók, mikor történetesen épp utálják egymást. Ugyanis a Szakíts, ha bírsz egy szakítás utáni lakásháború sztorija, ahol a szereplők igyekeznek pokollá tenni a másik életet, nekünk pedig csak annyi a dolgunk, hogy jókat nevessünk rajtuk. 

'The Break Up' Movie Stills
A Jennifer Aniston-filmek bármelyik darabja jó választás lenne Valentin-napi programnak, de az HBO Max a Szakíts, ha bírsz-t ajánlja (Fotó: Credit:  Melissa Moseley)

4. Beugró a Paradicsomba

Két elvált szülő összefog, hogy megakadályozza lányuk elhamarkodott házasságát, ám arra nem számítanak, hogy a fülledt, trópusi környezetben régi érzések is felszínre kerülnek. George Clooney és Julia Roberts szerethető mozija igazi, klasszikus romkom-hangulattal szolgál, ideális választás a Valentin-napi bekuckózáshoz.

5. Jane Austen tette tönkre az életemet

Egy fiatal nő szerelmi életét és elvárásait teljesen eltorzítják a romantikus regények, különösen Jane Austen világa. Laura Piani filmje nemcsak Valentin-napra tökéletes, hanem kiváló ráhangolódási lehetőség a Bridgerton 4. évadának folytatására is.

6. Előre a múltba

Ki ne játszott volna már el a “mi lett volna, ha…?” kérdéssel életében? Ezt a témakört járja körül az Előre a múltba is, melyben egy középkorú nő repül vissza a saját tinédzserkorába, hogy újraélje élete döntő pillanatait, köztük a szerelmet is. A ‘86-os musical igazi sztárparádé, hiszen Helen Hunt, Jim Carrey és Nicolas Cage neve is ott villog a stáblistán. 

7.. Egyszerűen bonyolult

Tényleg csak a töltött káposzta jó felmelegítve? Meryl Streep és Alec Baldwin ezt erősen kétlik. Egyszerűen bonyolult című mozijuk egy elvált párról szól, akik évekkel később titkos viszonyba kezd, ami persze mindkettőjük életét alaposan felkavarja.

2009 - It's Complicated - Movie Set
A Valentin-nap 2026-ban szóljon a második esélyről? Meryl Streepék szerint igen (Fotó: l90)

8. Doktor Szöszi

Reese Witherspoon hamarosan sorozat formájában is megénekelt tündi-bündi történetét aligha kell bárkinek is bemutatni. Egy inspiráló sztori egy szőke lányról, aki jogi egyetemre megy, hogy visszaszerezze a barátját, ám végül saját magát találja meg. 

9. Az 50 első randi

Mit meg nem tesz egy férfi, ha igazán szerelmes? Akár minden nap újra meg is hódítja kiszemeltjét, ha arra van szükség. Adam Sandler és Drew Barrymore egyszerre vicces és meglepően szívmelengető közös filmjével aligha lehet mellélőni Valentin-napon!

10. Pokolba a szerelemmel!

Alig három évvel az ezredforduló után Ewan McGregor és Renée Zellweger újra divatba hozták a hatvanas éveket közös romantikázásukkal. A retró stílusú szerelmes komédia története egy szerelemtagadó, szexéhes írónőről és egy szoknyapecér újságíróról szól. Innen pedig akár ki is lehetne találni a többit, de mégis jobb, ha személyesen járunk utána.

 

