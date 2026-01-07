Sydney Sweeney kezd kilábalni a botrányaiból: zöld utat kapott a The Housemaid folytatása

Tavaly bármikor egy filmes híroldalra tévedtünk, a csábos színésznő, Sydney Sweeney nézett vissza ránk a kiemelt képekről. Legyen szó a farmerbotrányáról, az áruba bocsátott fürdővizéről, vagy hogy teljesen átlátszó ruhában szónokolt a Power of Women eseményen, az Eufória sztárjának mindig sikerült a figyelem középpontjában maradnia, jelenléte már-már mémmé vált a közösségi platformokon. Nem beszélve arról, hogy több filmje is némileg alulmaradt a kasszáknál való versengésben.

Sydney Sweeney és Amanda Seyfried az utóbbi évek egyik legnagyobb meglepetését hozták a mozikba (Fotó: Youtube)

A Sydney Sweeney filmek átka most mégis jóra fordulhat

A Sydney Sweeney és Amanda Seyfried nevével fémjelzett pszichológiai thriller, a The Housemaid — A téboly otthona Amerikában egy napon érkezett az Avatar: Tűz és hamuval, ami azt jelenti, hogy ezzel a gigaprodukcióval és a szintén kifejezetten népszerű Zootropolis 2-vel szállt ringbe a mozikban. A film kis költségvetéssel, 35 millió dollárral készült és a cikk megírásáig sikerült 135 millió dollárt bezsebelnie, vagyis majdnem négyszeresét sikerült visszahoznia a Freida McFadden regényéből készült adaptációnak. A visszajelzések is különösen pozitívak, a The Housemaid a Rotten Tomatoes oldalán 73 százalékos kritikai, valamint 92 százalékos közönségsikernek örvend.

Különösen nagy szó ez, hisz mind a nagyreményű Christy és az Eden, melyekben Sydney Sweeney szerepelt, a moziknál nem hozta be az feléjük fűzött elvárásokat. Nagyjából 17 nappal a megjelenése után, a karácsonyi mozidömping tanulságát levonva a Lionsgate lát annyi fantáziát Paul Feig filmjében, hogy egyenes út vezethet a folytatáshoz. A zöld utat a Lionsgate elnöke, Adam Fogelson erősítette meg közleményében:

Már az elejétől kezdve hittünk ezekben a történetekben és már nagyon várjuk Millie történetének folytatását. A The Housemaid's Secret szintén egy izgalmas könyve volt Freidának, mely nagyon sok olvasót fogott meg világszerte és reméljük, hogy hasonlóan megkapó mozi lesz belőle

— írta Fogelson.

A különösen ambíciózus projekt folytatását már a főszereplőt alakító Sydney Sweeney is várja, ahogy azt a People magazinnak is közölte:

Nagyon nagy rajongója voltam a könyveknek és épp annyira örültem a feldolgozásnak, mint bárki más és örülnék, ha többet foglalkozhatnék Millie karakterével. Egy igazi tüzes, harcos csaj. Tudja, hogy miben hisz és ki is áll érte. Örülök azoknak a filmeknek, amikben kiteljesedhet a női düh

— ecsetelte Sweeney.