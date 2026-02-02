Hamarosan streamingen is elérhető a Hogyan tudnék élni nélküled?

A Demjén Ferenc-dalokra épülő Hogyan tudnék élni nélküled? nézettsége mozis pályafutása alatt négy évtizedes rekordot döntött meg: több mint egymillióan látták itthon, illetve az is példátlan, hogy 56 hétig volt a mozik műsorán. A hazai közönségen túl Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban további csaknem 200 ezer néző látta. A Kirády Attila producer ötletéből készült film országos premierje a TV2 műsorán 1,5 milliós nézettségével közel 13 éves tévés rekordot döntött meg az újév első napján.

Amíg a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatására várunk, érdemes újranézni az első részt FILMIO-n (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A Hogyan tudnék élni nélküled? február 12-én elérhető a FILMIO-n!

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Peti főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled? munkálatai 2020-ban kezdődtek. Kirády Attila az első perctől biztos volt abban, hogy olyan látványos, szórakoztató és műfaját tekintve hiánypótló produkciót szeretne tető alá hozni, aminek az alapját az egyik közkedvelt hazai énekes, vagy együttes életművére építik.

Demjén Ferenc lett az, akinek a szerzeményei minden szempontból ideálisnak tűntek a filmhez. A hatvanas évek óta aktív énekes pályafutása telis-tele van emblematikus slágerekkel. A kiindulópontot jelentő Demjén-slágerek köré Kormos Anett és Goda Krisztina, aki egyben a film kreatív producere is volt, írta meg a mában és 1994-ben játszódó, egy felejthetetlen balatoni nyár történetét, majd a film Orosz Dénes rendezésében készült el.

A Hogyan tudnék élni nélküled? zenéjéről Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodott. A folytatás már leforgott, így nem kell sokat várni a Kuplung együttes szívtipróira és a balatoni nyárra: a Hogyan tudnék élni nélküled? második része november 12-én debütál a mozikban az Intercom forgalmazásában.

A TV2 Csoport csatornáin szombatonként és csütörtökönként látható SVENK film- és mozimagazin a forgatás egyik utolsó napján lesett be a kulisszák mögé.

