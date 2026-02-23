Tom Cruise a mai napig ajándékokkal halmozza el: ezeket biztos, nem tudtad Dakota Fanningről

A születésnapos Dakota Fanning arca már kislány kora óta ismert a filmrajongók számára. Karrierjét zsenge 6 éves korában kezdte a népszerű Vészhelyzet széria egyik epizódjában, az elmúlt 26 évben pedig sorra halmozta az emlékezetesebbnél-emlékezetesebb szerepeket.

Dakota Fanning már 7 évesen besöpörte első komolyabb díját (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Dakota Fanning filmjei gyerekkorától napjainkig

Nevem Sam

Első nagyjátékfilmes debütálása 7 éves korában a Sean Penn és Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Nevem Sam-ben volt. A filmben Sean Penn kislányát játszotta, akinek felügyeleti jogáért küzd a Penn által alakított szellemi sérült Sam Dawson. Sean Penn Oscar-jelölést kapott alakításáért, Dakota Fanning pedig a világ legaranyosabb köszönőbeszédét mondta a Critics Choice Awards díjátadóján, amikor Daniel Radcliffe-et és Haley Joel Osmentet előzte be a legjobb fiatal tehetségnek járó kategóriában. A beszédről készült felvétel nemrég újra körbejárt az interneten, ahogy Orlando Bloom a kis Dakota segítségére sietve a mikrofonhoz emeli az ifjú díjazottat. Dakota Fanning színészi játéka csodaszámba ment ezekben a kezdeti években, a kritikusok és tapasztaltabb színészkollégái is mind nagy jövőt jósoltak neki.

Világok harca

A Steven Spielberg rendezte, Tom Cruise főszereplésével készült űrlényes katasztrófafilmben nyújtott alakításáért Saturn-díjat kapott. A legtöbben Spielberg filmjéből ismerték meg a hirtelenszőke kislányt, aki ekkorra már valóságos világsztárrá cseperedett. Dakota Fanning 11. születésnapja éppen a forgatás idejére esett, Tom Cruise pedig egy Motorola Razr típusú mobilt ajándékozott neki. Ezt a jó szokását állítólag azóta is tartja és minden évben megajándékozza Dakotát a születésnapján. A szívesség visszajár, a színésznő szenvedélyesen szeret kötni, így Tom Cruise-nak és Steven Spielbergnek is kötött már színes sálat ajándékba.

Dakota Fanning párja a sikítás és Tom Cruise őrző kariai voltak a Világok harcában (Fotó: Paramount Pictures)

Alkonyat-franchise

Az Alkonyat-filmek második részében, az Újholdban tűnt fel először Jane Volturi, a rettegett vámpírtanács egyik tagjának szerepében, majd a következő Napfogyatkozás, és a filmsorozat záróakkordja, a Hajnalhasadás 2. részében is visszatért a szerepéhez. A szerepet annak ellenére vállalta el, hogy nem is olvasta Stephenie Meyer regénysorozatát, csak a forgatókönyv és a színészgárda tetszett meg neki annyira, hogy mindenképpen szerepelni akart a filmben.