Tom Cruise a mai napig ajándékokkal halmozza el: ezeket biztos, nem tudtad Dakota Fanningről

A születésnapos Dakota Fanning arca már kislány kora óta ismert a filmrajongók számára. Karrierjét zsenge 6 éves korában kezdte a népszerű Vészhelyzet széria egyik epizódjában, az elmúlt 26 évben pedig sorra halmozta az emlékezetesebbnél-emlékezetesebb szerepeket.
Nevem Sam
Első nagyjátékfilmes debütálása 7 éves korában a Sean Penn és Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Nevem Sam-ben volt. A filmben Sean Penn kislányát játszotta, akinek felügyeleti jogáért küzd a Penn által alakított szellemi sérült Sam Dawson. Sean Penn Oscar-jelölést kapott alakításáért, Dakota Fanning pedig a világ legaranyosabb köszönőbeszédét mondta a Critics Choice Awards díjátadóján, amikor Daniel Radcliffe-et és Haley Joel Osmentet előzte be a legjobb fiatal tehetségnek járó kategóriában. A beszédről készült felvétel nemrég újra körbejárt az interneten, ahogy Orlando Bloom a kis Dakota segítségére sietve a mikrofonhoz emeli az ifjú díjazottat. Dakota Fanning színészi játéka csodaszámba ment ezekben a kezdeti években, a kritikusok és tapasztaltabb színészkollégái is mind nagy jövőt jósoltak neki.
Világok harca
A Steven Spielberg rendezte, Tom Cruise főszereplésével készült űrlényes katasztrófafilmben nyújtott alakításáért Saturn-díjat kapott. A legtöbben Spielberg filmjéből ismerték meg a hirtelenszőke kislányt, aki ekkorra már valóságos világsztárrá cseperedett. Dakota Fanning 11. születésnapja éppen a forgatás idejére esett, Tom Cruise pedig egy Motorola Razr típusú mobilt ajándékozott neki. Ezt a jó szokását állítólag azóta is tartja és minden évben megajándékozza Dakotát a születésnapján. A szívesség visszajár, a színésznő szenvedélyesen szeret kötni, így Tom Cruise-nak és Steven Spielbergnek is kötött már színes sálat ajándékba.
Alkonyat-franchise
Az Alkonyat-filmek második részében, az Újholdban tűnt fel először Jane Volturi, a rettegett vámpírtanács egyik tagjának szerepében, majd a következő Napfogyatkozás, és a filmsorozat záróakkordja, a Hajnalhasadás 2. részében is visszatért a szerepéhez. A szerepet annak ellenére vállalta el, hogy nem is olvasta Stephenie Meyer regénysorozatát, csak a forgatókönyv és a színészgárda tetszett meg neki annyira, hogy mindenképpen szerepelni akart a filmben.
The Runaways – A rocker csajok
A The Runaways a Joan Jett vezette zenekar megalakulását és sikerhez vezető útját mutatja be. A rock and roll királynőjeként ismert Joan Jett bőrébe Fanning Alkonyatos kollégája, Kristen Stewart bújt, míg Dakota a Runaways másik fontos tagját, Cherie Currie-t alakította a filmben. Currie annyira meg volt elégedve a játékával, hogy a színésznő 16. születésnapjára egy egyedi készítésű gitárral ajándékozta meg Dakotát.
Volt egyszer egy...Hollywood
Quentin Tarantino legutóbbi sikermozijában is játszott egy mellékszerep erejéig. Ez volt azon kevés filmjei egyiket, melyet az Oscar-gálán jelöltek a legjobb film kategóriában. Tarantino filmje óta nem nagyon akadt kiemelkedőbb filmje, ellenben testvére, Elle Fanning jelenleg az Oscar- és Golden Globe díjátadók állandó vendége az Érzelmi érték című filmjével.
