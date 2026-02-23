„N***er!” — Elszabadult a pokol a BAFTA gálán! Élő adásban gyalázták a színpadra lépő fekete világsztárokat

A BAFTA-gálán a legjobb férfi főszereplő díját Robert Aramoyo nyerte el, aki az I Swear című valós történeten alapuló filmben a Tourette-szindrómás John Davidsont alakította, ezzel pedig maga mögött tudhatja a szezon legnagyobb neveit: olyanokat mint Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke és Michael B. Jordan. A film Davidson nehézségeiről szól, miképpen teszi pokollá életét ez a rendellenesség, melynek egyik legkellemetlenebb része az, hogy helytelen szavakat mond fennhangon, saját akarata ellenére. Azonban ezzel nemcsak a saját életét, hanem a környezetének napjait is megnehezíti. Mivel John Davidson a BAFTA-eseményen is ott volt, a közönség is kapott egy ízelítőt ebből a borzalmas testi tünetből.

John Davidson értékelte, ahogy Robert Aramayo megformálta őt a róla szóló BAFTA-díjas életrajzi filmben (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Robert Aramayo filmje pontosan azt mutatta be, ami a BAFTA-gálán felháborította az embereket

A Tourette-szindróma egy idegrendszeri elváltozás, mely úgynevezett tikkekre ösztönzi a szenvedő felet. Ez több módon is megnyilvánulhat: önkéntelen hangadásokban, időnkénti akaratlan rángásokban és olykor előfordul, hogy a beteg a legvállalhatatlanabb dolgokat kiabálja hangosan. Az I Swear című film központi témája egyébként pontosan ez és az idei BAFTA-díjátadó gálán egy megelőlegezett empátiával és megértéssel a beteg John Davidsont is meghívták.

Már az elején igyekeztek emlékeztetni a közönséget, hogy egy Tourette-szindrómás beteg ül közöttük, ezért legyenek megértőek vele szemben — hisz ezek az önkéntelen dolgok ő számára épp olyan kellemetlenek, mint a közönségnek. A brit filmakadémia gáláját kétórás késéssel közvetítették, de ezek a bakik végül nem kerültek ki a továbbadott verzióból. Több, enyhébb kifejezést is bekiabált Davidson, olyanokat mint hogy „unalmas”, vagy „ez mind hülyeség”, vagy konkrétan azt mondta a műsorvezetőnek, hogy „kussolj be!” — de nem ezek akasztották ki leginkább az embereket.

Éppen Michael B. Jordan és Delroy Lindo, színesbőrű színészek voltak a színpadon, amikor John Davidson elkiáltotta magát: „N***er!”

A videón látható is, hogy az incidenstől abszolút megfagyott a levegő pár másodpercre: