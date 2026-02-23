„N***er!” — Elszabadult a pokol a BAFTA gálán! Élő adásban gyalázták a színpadra lépő fekete világsztárokat

A BAFTA-gálán a legjobb férfi főszereplő díját Robert Aramoyo nyerte el, aki az I Swear című valós történeten alapuló filmben a Tourette-szindrómás John Davidsont alakította, ezzel pedig maga mögött tudhatja a szezon legnagyobb neveit: olyanokat mint Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Ethan Hawke és Michael B. Jordan. A film Davidson nehézségeiről szól, miképpen teszi pokollá életét ez a rendellenesség, melynek egyik legkellemetlenebb része az, hogy helytelen szavakat mond fennhangon, saját akarata ellenére. Azonban ezzel nemcsak a saját életét, hanem a környezetének napjait is megnehezíti. Mivel John Davidson a BAFTA-eseményen is ott volt, a közönség is kapott egy ízelítőt ebből a borzalmas testi tünetből.
A Tourette-szindróma egy idegrendszeri elváltozás, mely úgynevezett tikkekre ösztönzi a szenvedő felet. Ez több módon is megnyilvánulhat: önkéntelen hangadásokban, időnkénti akaratlan rángásokban és olykor előfordul, hogy a beteg a legvállalhatatlanabb dolgokat kiabálja hangosan. Az I Swear című film központi témája egyébként pontosan ez és az idei BAFTA-díjátadó gálán egy megelőlegezett empátiával és megértéssel a beteg John Davidsont is meghívták.
Már az elején igyekeztek emlékeztetni a közönséget, hogy egy Tourette-szindrómás beteg ül közöttük, ezért legyenek megértőek vele szemben — hisz ezek az önkéntelen dolgok ő számára épp olyan kellemetlenek, mint a közönségnek. A brit filmakadémia gáláját kétórás késéssel közvetítették, de ezek a bakik végül nem kerültek ki a továbbadott verzióból. Több, enyhébb kifejezést is bekiabált Davidson, olyanokat mint hogy „unalmas”, vagy „ez mind hülyeség”, vagy konkrétan azt mondta a műsorvezetőnek, hogy „kussolj be!” — de nem ezek akasztották ki leginkább az embereket.
Éppen Michael B. Jordan és Delroy Lindo, színesbőrű színészek voltak a színpadon, amikor John Davidson elkiáltotta magát: „N***er!”
A videón látható is, hogy az incidenstől abszolút megfagyott a levegő pár másodpercre:
A Variety értesülése szerint húsz perccel a kezdés után, a balesetek sorozatát követően John Davidson végül saját maga hagyta el a helyszínt. Alan Cumming, az este műsorvezetője további megértést kért a közönségtől és Davidson nevében is elnézést kért azoktól, akiket megsértett, hiszen ez nem volt szándékos részéről.
A feketék közösségét osztotta meg leginkább az eset. Többen akadtak, akik azt gondolták, hogy nem lehet véletlen, hogy ez a megszólalás éppen akkor hangzott el, amikor Jordan és Lindo voltak a színpadon. Jamie Foxx egy Instagram poszt alatt kifejezte, hogy szerinte ez az egész abszolút szándékos volt és hogy szerinte ez az eset elfogadhatatlan. Wendell Pierce, A drót sztárja külön X-posztot is írt, melyben mély haragját fejezte ki az esettel kapcsolatban:
Felháborító, hogy az első reakció nem egy azonnali, várakozást nem tűrő bocsánatkérés sorozat volt Delroy Lindo és Michael B. Jordan részére. Ez a sértés ő rájuk irányul. Nem számít, hogy mivel indokolják ezt a rasszista kifejezést.
Az eset jól rezonál arra, amiről az I Swear című film is szól. A BAFTA 2026 közönségének és az internet népének ez egy botrányos hack, számára pedig ez a valóság, amiben benne kell élnie és ennek a betegségenek a természetét nem mindenkinek könnyű elhinnie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.