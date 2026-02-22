HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
BAFTA 2026: megvannak a díjazottak, ezekre a meglepetésekre senki sem számított!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 21:27
Leonardo DiCaprio új filmje és a Bűnösök taroltak a Brit Filmakadémia idei gáláján. A BAFTA 2026 hatalmas meglepetéseket is tartogatott.
A meglepetések estéje percekkel ezelőtt ért véget Londonban. Átadták a BAFTA-díjakat idén is, ami az angol Oscarnak felel meg. A díjátadó több meglepetéssel is szolgált: András herceg botránya ellenére Vilmos herceg és Katalin hercegné megjelentek az eseményen, amit a brit sajtó bátor és példaértékű cselekedetként írt le. A díjazott filmek között nagyjából bejött a papírforma; Leonardo DiCaprio temus forradalmárát bemutató Egyik csata a másik után hatalmasat ment a BAFTA-n, de mellette az év legmeglepőbb sikerfilmje, a rekordmennyiségű, 16 Oscarra jelölt Bűnösök alkotói is rengeteg díjat vittek el. A technikai elismerésekben a Netflix kiváló Frankenstein filmje vitte a prímet. 

BAFTA, Film Awards 2026 - London
Leonardo DiCaprio új filmje tarolt a BAFTA-n (Fotó: PA)

BAFTA 2026 díjazottak: 

Legjobb film

  • Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson) 

Legjobb brit film

  • Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell) 

Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás 

  • My Father's Shadow

Legjobb gyerek vagy családi film

  • Boong
Meglepetés siker lett a Hamnet, Jessie Buckley lett a legjobb színésznő  (Fotó: Focus Features)

Legjobb idegennyelvű film

  • Érzelmi érték

Legjobb dokumentumfilm

  • Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková) 

Legjobb animációs film

  • Zootropolisz 2

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)

Legjobb eredeti forgatókönyv

  • Bűnösök

Legjobb adaptált forgatókönyv

  • Egyik csata a másik után

Legjobb női főszereplő

  • Jessie Buckley (Hamnet)
Timothée Chalamet az angoloknál hoppon maradt (Fotó: imdb.com)

Legjobb férfi főszereplő

  • Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története )

Legjobb női mellékszereplő

  • Wunmi Mosaku (Bűnösök) 

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)

Legjobb szereplőgárda

  • I Swear: John Davidson igaz története

Legjobb operatőri munka

  • Egyik csata a másik után
Ilyen díjakat kapnak a nyertesek  (Fotó: BAFTA)

Legjobb jelmez

  • Frankenstein

Legjobb vágás

  • Egyik csata a másik után

Legjobb smink

  • Frankenstein

Legjobb eredeti zene

  • Bűnösök

Legjobb díszletrendezés

  • Frankenstein

Legjobb vizuális effektusok 

  • Avatar: Tűz és Hamu

Legjobb hang

  • F1

Legjobb brit rövid animáció

  • Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson)  

Legjobb brit rövidfilm

  • This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright) 

Feltörekvő csillag

  • Robert Aramayo 

 

