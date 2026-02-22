BAFTA 2026: megvannak a díjazottak, ezekre a meglepetésekre senki sem számított!

Egyik csata a másik után (Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson)
Legjobb brit film
Hamnet (Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell)
Legjobb angol írói, rendezői vagy produceri debütálás
My Father's Shadow
Legjobb gyerek vagy családi film
Boong
Legjobb idegennyelvű film
Érzelmi érték
Legjobb dokumentumfilm
Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková)
Legjobb animációs film
Zootropolisz 2
Legjobb rendező
Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
Legjobb eredeti forgatókönyv
Bűnösök
Legjobb adaptált forgatókönyv
Egyik csata a másik után
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley (Hamnet)
Legjobb férfi főszereplő
Robert Aramayo (I Swear: John Davidson igaz története )
Legjobb női mellékszereplő
Wunmi Mosaku (Bűnösök)
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn (Egyik csata a másik után)
Legjobb szereplőgárda
I Swear: John Davidson igaz története
Legjobb operatőri munka
Egyik csata a másik után
Legjobb jelmez
Frankenstein
Legjobb vágás
Egyik csata a másik után
Legjobb smink
Frankenstein
Legjobb eredeti zene
Bűnösök
Legjobb díszletrendezés
Frankenstein
Legjobb vizuális effektusok
Avatar: Tűz és Hamu
Legjobb hang
F1
Legjobb brit rövid animáció
Two Black Boys in Paradise (Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson)
Legjobb brit rövidfilm
This Is Endometriosis (Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright)
Feltörekvő csillag
Robert Aramayo
