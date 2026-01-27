Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Forrnak az indulatok: ezek voltak a 2026-os BAFTA legnagyobb meglepetései!

bafta 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 16:35
Rengeteg meglepetést tartogatott az idei bejelentés. A BAFTA 2026-jelöltjei közt akad jó pár meglepetés és dühítő mellőzés is.
Alig néhány órával ezelőtt jelentették be az idei jelölteket, a közösségi oldalak pedig máris felrobbantak. A BAFTA 2026-os jelölései kapcsán számos elismerő, ugyanakkor legalább annyi elmarasztaló kommentet kaptak a szakmai zsűri tagjai. Összegyűjtöttük a legnagyobb meglepetéseket és veszteseket.

BAFTA
Az Egyik csata a másik után tarolhat a BAFTA-n (Fotó: imdb.com)

BAFTA-jelölések: meglepetések és vesztesek

Meglepetés: Egyik csata a másik után

Sokan arra számítottak, hogy a BAFTA 2026-on is a Bűnösök kapja a legtöbb jelölést. Az angol akadémia azonban Leonardo DiCaprio és Paul Thomas Anderson zseniális szatíráját részesítette előnyben: a film 14 nominációt kapott, míg a vámpíros horror „csak” 13-at.

A bosziknak a BAFTA-n sem akadt sok babér (Fotó: imdb.com)

Vesztes: Ariana Grande

Az Oscar-jelölés után a BAFTA-ról is lemaradt az énekes-színésznő, aki a Wicked jó boszorkányaként nyújtott emlékezetes alakítást. A Wicked: 2. rész egyetlen Oscar-jelölést sem kapott, az angolok azonban legalább néhány technikai kategóriában megszánták a filmet. Szintén meglepő, hogy a BAFTA hagyományosan kedveli az angol és ír színészeket, így Cynthia Erivo zöld boszorkányának mellőzése is sokak számára érthetetlen.

Plemons-t az angolok kárpótolhatják (Fotó: imdb.com)

Meglepetés: Jesse Plemons

A koravén karakterszínészt az Oscar továbbra sem igazán kedveli, bár korábban már kapott egy jelölést A kutya karmai közt című western mellékszerepéért. Yorgos Lanthimos szürreális filmjeinek egyik visszatérő arca, Emma Stone idén is ott van a toplistákon, Plemons azonban az Oscarról lecsúszott a Bugoniáért. A BAFTA viszont még kárpótolhatja őt az UFO-filmben nyújtott zseniális alakításáért.

Kolléganője happolta el Elle jelölését (Fotó: imdb.com)

Vesztes: Elle Fanning

Az Érzelmi érték című film mellékszerepéért Oscarra jelölt színésznő nem kellett az angol akadémiának, helyette norvég kolléganője, Inga Ibsdotter Lilleaas kapott jelölést, aki szintén a dráma női mellékszereplője. Fanning mellőzése, valamint Emily Watson szerencséje, aki a Hamnet-ben nyújtott kiemelkedő alakítást, sőt sokak szerint az idei díjszezon egyik legdühítőbb momentuma, ugyanis az 58 éves legenda a főbb díjátadókról is kimaradt, miután a Focus Features marketingje inkább Jessie Buckleyre és Paul Mescalra koncentrált.

Hollywood legnagyobb üdvöskéje lett Chase (Fotó: imdb.com)

Meglepetés: Chase Infini

Az Oscar nem volt kegyes a fiatal újonccal, a BAFTA azonban rögtön két jelöléssel jutalmazta Hollywood új üdvöskéjét. Az Egyik csata a másik után női főszerepe után az egyik legfelkapottabb fiatal színésznővé vált, és esélyes a Rising Star-díjra is, amelyet a legígéretesebb pályakezdők kapnak.

A merész bőrszerkó sem segített a skandináv színésznek (Fotó: imdb.com)

Vesztes: Alexander Skarsgård

A skandináv színész merész, polgárpukkasztó szerepet vállalt a minimál költségvetésű Pillion című tragikomédiában, ahol egy szadomazo szexet kedvelő motorost alakít. A BDSM-tematika meglepően jól áll neki, ám a film nemzetközi forgalmazása csak idén tavasszal indul, így Skarsgård számára ez az egyetlen jelentős állomás a díjszezonban. A brit szakmai lapok egyértelműen az ő jelölését várták, ám végül édesapja, Stellan Skarsgård lett az esélyes, nemcsak itt, hanem nagy valószínűséggel az Oscaron is, az Érzelmi érték című filmért. Az eset különösen dühítő, ugyanis a Pillion számos jelölést kapott a BAFTA-n.

 

 

