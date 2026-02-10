Őrülten jó az új Trónok harca: A hét királyság lovagja a legmenőbb sorozat az HBO Maxon

Minden lovag arról álmodik, hogy a közönség egy emberként skandálja a nevét. Ser Duncan, a Magas számára pedig az álom valósággá vált, hiszen sorozata már hetek óta élenjárójának számít a legnézettebb HBO Max-sorozatok között. Noha eddig sem volt okunk panaszkodni, A hét királyság lovagja 4. része mégis képes volt emelni a téten, és bár nem tudni, mit hoz az évad maradék két fejezete, a Trónok harca-spinoffja könnyűszerrel pályázhat a 2026-os év sorozata címre.

A hét királyság lovagja csak egyre jobb és jobb (Fotó: IMDb)

Ennél jobbat nem látsz az HBO Maxon

Bizony egyre csak gyülekeznek a szerethető óriásunk, a Peter Claffey által alakított Ser Duncan felett a viharfelhők. A fegyverhordozóból lett lovagnak ugyanis élete talán legnagyobb kihívásával kell szembenéznie A hét királyság lovagja új epizódjában: egy kisebb sereget kell maga mellé toboroznia, hogy elkerülje a biztos halált, melynek szele Aerion elleni akciója miatt csapta meg.

Az izgalom most hág igazán a tetőfokára, a készítők pedig remek érzékkel játszanak az idegeinkkel, miközben olyan alakításokat láthatunk, hogy csoda, ha nem esik le otthon a televíziónk képernyője. A hét királyság lovagja mindemellett továbbra sem felejtett el önironikus lenni, a 4. rész lezárásától pedig garantáltan feláll a hátunkon a szőr.

A látottakkal a rajongók is maradéktalanul meg vannak elégedve. George R.R. Martin agyszüleménye iránt emberemlékezet óta nem volt ilyen mértékű érdeklődés, a közösségi médiát el is lepték a magasztaló megosztások:

Az utolsó 45 másodperc teljesen hidegrázós! Egg játéka pedig ebben az epizódban talán a legjobb performansz, amit gyerekszínésztől valaha láttam. A főszereplővel való kémiája egyszerűen fenomenális, de igazából ez a show minden téren bomba!

– írja az egyik Reddit-felhasználó.

A hét királyság lovagja 1. évada hamarosan a végéhez ér (Fotó: IMDb)

A hét királyság lovagja 4. része rekordot döntött

A számos trailerrel és cameókkal teli reklámokkal kecsegtető Super Bowl miatt korábban bemutatott 4. epizód eget verő színvonaláról a számok sem hazudnak. Az új rész ugyanis nem kevesebb mint 9,7-es osztályzatot ért el a 10-ből a legnépszerűbb értékelőportálon, az IMDb-n.