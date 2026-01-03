SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
Tommy Lee Jones családja megszólalt a világsztár lányának haláláról

Tommy Lee Jones
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 11:35
victoriatragédiahaláleset
A színész megtörte a csendet. Tommy Lee Jones lánya fiatalon hunyt el.

Tommy Lee Jones és családja megtörte a csendet a színész lánya, Victoria újév napján bekövetkezett tragikus halála után. A 34 éves színésznőt hajnali három óra körül találták holtan a San Francisco-i Fairmont Hotelben.

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones lánya tragikus körülmények között hunyt el Fotó: AFP

Tommy Lee Jones megszólalt lánya halálát követően

A lány családja a People magazinnal osztott meg egy rövid nyilatkozatot. Ez volt az első alkalom, hogy a tragikus hírek óta megszólaltak, és sejthetően egy darabig az utolsó is lesz.

Hálásak vagyunk minden kedves szóért, gondolatért és imáért

- idézi a család szavait a Unilad. Ezt követően magánéletük tiszteletben tartását kérték, miközben továbbra is gyászolnak, és hozzátették: „Kérjük, tiszteljék magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük.”

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Victoria halálának körülményeit jelenleg is vizsgálják. A halottkém boncolást fog végezni a halál okának pontos megállapítására.

A San Francisco-i Tűzoltóság szerint a mentősök hajnali 2 óra 52 perckor érkeztek ki a szállodához egy hívásra felelve, a helyszínen pedig egy holttestet találtak. 

A helyszínen talált felnőtt nőt halottnak nyilvánították és a helyszínre egy orvosszakértő is érkezett. Bár részleteket nem közöltek, de a haláleset kapcsán idegenkezűség nem merült fel.

Victoria Jones 1991-ben született Tommy Lee Jones és volt felesége, Kimberlea Cloughley lányaként. Rövid időn belül apja nyomdokaiban lépett, és szerepelt a Sötét zsaruk 2-ben, emellett a Tuti Gimi sorozat egyik epizódjában is feltűnt.

Bár sikeres volt, de visszavonult a reflektorfénytől, alkalmanként lehetett látni apja oldalán a vörösszőnyegen. Mint minden odaadó édesapa, Tommy Lee Jones is büszke volt lányára, ugyanakkor 2006. január másodikán, húsz évvel ezelőtt, egy interjúban elárulta, hogy nem mindig volt elnéző vele.

 Kirúgtam a lányomat. A szerepe miatt reggel 5-kor kellett kelnie. Egyik reggel nem akart felkelni az ágyból. Azt mondtam: »Drágám, ez munka.« De ő nem mozdult.

Szerinte ezt azért tette, hogy a lányát szembesítse azzal: a tetteinek következményei vannak. A produkciós stábnak viszont sikerült felkeltenie, és időben a forgatásra vinnie a lányt, így megmenekült a szerepe.

 

