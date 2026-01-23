Le ne maradj róluk: Itt nézheted meg az Oscarra jelölt filmeket

Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
2026. január 23.
Tegnap lehullott a lepel az idei aranyszobrocskák nomináltjairól. Az Oscar-jelöltek 2026-ban is rengeteg izgalmat tartogatnak, sokan még el sem döntötték, kinek szurkoljanak. Ehhez nyújt segítséget cikkünk, melyben összegyűjtöttük, hol nézhetjük meg a nemes kitüntetés várományosait.
Gőzerővel haladunk a 2026-os Oscar-gála felé, már magunk mögött tudhatjuk a Golden Globe-ot is, és az aranyszobrok átadásának március 15-i időpontja sincs már olyan messze. Főleg azok után, hogy tegnap óta már a jelöltek kilétét sem fedi titok, így jobban tesszük, ha minél gyorsabban bepótoljuk a lemaradásunkat, ha még nem láttuk volna a legnagyobb esélyeseket. Noha több nominált, úgymint az Érzelmi érték vagy a Hamnet még csak moziban látható, a Timothée Chalamet-féle Marty Supreme pedig majd csak februárban landol a filmszínházak műsorlistáján, az Oscar-jelöltek közül többet már az otthon kényelméből is szemügyre vehetünk. Mutatjuk is, melyek ezek!

Oscar-jelöltek Bande-annonce du film "Frankenstein" avec Jacob Elordi
Az Oscar-jelöltek közül már többet is megcsodálhatunk streamingen (Fotó: JLPPA/Bestimage)

Ezeket az Oscar-jelölteket már otthon is megnézheted:

Az álmok vágányán (Netflix)

A favágók élete nemcsak játék és mese. Erről regél Joel Edgerton három jelölést begyűjtő kőkemény drámája, mely a Netflixen kalauzol vissza bennünket a 20. század eleji Amerikába.

TRAIN DREAMS - Movie Set
Clint Bentley filmje, Az álmok vágányán tavaly novemberben debütált a streamingóriás platformján (Fotó: Netflix)

Bugonia (Apple TV)

Giórgosz Lánthimosz újabb eszeveszettül szórakoztató összeesküvés-elméletes agymenését négy kategóriában jelölték aranyszoborra, a legjobb film és a legjobb női főszereplő mezőnyében is érdekelt.

2025 - Bugonia - Movie Set
Emma Stone, a Bugonia Oscarra jelölt főszereplője (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Bűnösök (HBO Max)

Ryan Coogler rekorddöntésnek számító, 16 jelöltést begyűjtő vérfürdős vámpírmozija, a Bűnösök (eredeti nyelven: Sinners) a tavalyi év egyik legnagyobb kasszasikere volt úgy, hogy már hónapok óta elérhető streamingen is.

SINNERS - Movie Set
A Bűnösök jelölésszáma történelmet írt az Oscar 2026-os mezőnyében (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Egyik csata a másik után (HBO Max)

Sokan kételkedtek Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio szürreális akciózásában, ám Hollywood két zsenijének Sean Pennel és Teyana Taylorral kiegészülő kollaborációja mindenkire rácáfolt. Erről pedig az HBO Maxon bárki meggyőződhet.

One Battle After Another
Leonardo DiCaprio és Benicio del Toro az Egyik csata a másik után-ban (Fotó: Warner Bros. Studios)

Elio (Disney+)

A Disney-Pixar évek óta próbál visszakanyarodni a siker útjára, és talán épp az Elio az, ami sikeresen visszazökkenti erre. A világűrt meghódító kisfiú galaxisokat átívelő tanmeséjét pedig már a Disney+-on is megnézhetjük.

A Pixar-mesék az Elio-val találnak vissza a helyes útra? (Fotó: YouTube)

K-pop démonvadászok (Netflix)

2025 nyarán alig lehetett úgy görgetni a TikTokot, hogy ne fussunk bele egy K-pop démonvadászok-videóba. A Netflixet letaroló film emberek milliót hozta közelebb a maga szubkultúrájához, de vajon ez elég lesz ahhoz, hogy maga alá gyűrje az Elio-t vagy a Zootropolis 2-t is felsorakoztató mezőnyt?

A K-pop démonvadászok a legnézettebb Netflix-filmek listáját is vezette hetekig (Fotó: YouTube)

F1 (Apple TV)

Nem hisszük, hogy bárki ki szeretné hagyni a Brad Pitt-filmek legtöbb pénzt hozó darabját. A 60 felett járó szívtipró száguldó cirkuszról szóló moziját négy fronton is jelölték aranyszobrocskára, Apple TV-n pedig kiderül, hogy jogosan-e.

2025 - F1 - Movie Set
Brad Pitt F1 című filmje 631 millió dollárt termelt a kasszáknál (Fotó: Courtesy of Warner Bros. Pictures)

Fegyverek (HBO Max)

A tavalyi év egyik legfurcsább horrorját a korábban A barbárt is jegyző Zach Cregger szállította. A film főszereplője az az Amy Madigan volt, akit 40 (!) év után jelöltek újra Oscarra, és nem véletlenül. Erről pedig jobb, ha mindenki személyesen győződik meg az HBO Max jóvoltából.

2025 - Weapons - Movie Set
A Fegyverek egy nominációval száll versenybe az Oscar-jelöltek 2026-os versenyén  (Fotó: Alon Amir)

Frankenstein (Netflix)

Guillermo del Toro klasszikus szörnymozi-feldolgozása nem kevesebb mint 9 nominációt zsebelt be, köztük van Jacob Elordi életének első jelölése is, ami tagadhatatlanul megérdemelt. Aki pedig nem hiszi, az járjon utána… a Netflixen.

 

