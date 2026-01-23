Le ne maradj róluk: Itt nézheted meg az Oscarra jelölt filmeket

Gőzerővel haladunk a 2026-os Oscar-gála felé, már magunk mögött tudhatjuk a Golden Globe-ot is, és az aranyszobrok átadásának március 15-i időpontja sincs már olyan messze. Főleg azok után, hogy tegnap óta már a jelöltek kilétét sem fedi titok, így jobban tesszük, ha minél gyorsabban bepótoljuk a lemaradásunkat, ha még nem láttuk volna a legnagyobb esélyeseket. Noha több nominált, úgymint az Érzelmi érték vagy a Hamnet még csak moziban látható, a Timothée Chalamet-féle Marty Supreme pedig majd csak februárban landol a filmszínházak műsorlistáján, az Oscar-jelöltek közül többet már az otthon kényelméből is szemügyre vehetünk. Mutatjuk is, melyek ezek!
A favágók élete nemcsak játék és mese. Erről regél Joel Edgerton három jelölést begyűjtő kőkemény drámája, mely a Netflixen kalauzol vissza bennünket a 20. század eleji Amerikába.
Giórgosz Lánthimosz újabb eszeveszettül szórakoztató összeesküvés-elméletes agymenését négy kategóriában jelölték aranyszoborra, a legjobb film és a legjobb női főszereplő mezőnyében is érdekelt.
Ryan Coogler rekorddöntésnek számító, 16 jelöltést begyűjtő vérfürdős vámpírmozija, a Bűnösök (eredeti nyelven: Sinners) a tavalyi év egyik legnagyobb kasszasikere volt úgy, hogy már hónapok óta elérhető streamingen is.
Sokan kételkedtek Paul Thomas Anderson és Leonardo DiCaprio szürreális akciózásában, ám Hollywood két zsenijének Sean Pennel és Teyana Taylorral kiegészülő kollaborációja mindenkire rácáfolt. Erről pedig az HBO Maxon bárki meggyőződhet.
A Disney-Pixar évek óta próbál visszakanyarodni a siker útjára, és talán épp az Elio az, ami sikeresen visszazökkenti erre. A világűrt meghódító kisfiú galaxisokat átívelő tanmeséjét pedig már a Disney+-on is megnézhetjük.
2025 nyarán alig lehetett úgy görgetni a TikTokot, hogy ne fussunk bele egy K-pop démonvadászok-videóba. A Netflixet letaroló film emberek milliót hozta közelebb a maga szubkultúrájához, de vajon ez elég lesz ahhoz, hogy maga alá gyűrje az Elio-t vagy a Zootropolis 2-t is felsorakoztató mezőnyt?
Nem hisszük, hogy bárki ki szeretné hagyni a Brad Pitt-filmek legtöbb pénzt hozó darabját. A 60 felett járó szívtipró száguldó cirkuszról szóló moziját négy fronton is jelölték aranyszobrocskára, Apple TV-n pedig kiderül, hogy jogosan-e.
A tavalyi év egyik legfurcsább horrorját a korábban A barbárt is jegyző Zach Cregger szállította. A film főszereplője az az Amy Madigan volt, akit 40 (!) év után jelöltek újra Oscarra, és nem véletlenül. Erről pedig jobb, ha mindenki személyesen győződik meg az HBO Max jóvoltából.
Guillermo del Toro klasszikus szörnymozi-feldolgozása nem kevesebb mint 9 nominációt zsebelt be, köztük van Jacob Elordi életének első jelölése is, ami tagadhatatlanul megérdemelt. Aki pedig nem hiszi, az járjon utána… a Netflixen.
