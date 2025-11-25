„Az egész velejéig romlott” — James Cameron kiakadt arra, hogy a Netflix tartalmak Oscart kaphatnak

James Cameron lelkiekben már az Avatar: Tűz és hamu című, a filmsorozat harmadik felvonásának decemberi premierjére készül. A promózás hajrájában viszont szót ejt aktuális, a filmvilágot érintő fontos kérdésekről, melyek alapjaiban változtathatják meg a filmnézés jövőjét.
A világklasszis rendező a The Town podcastben volt vendég, ahol szó esett a Warner Bros. felvásárlásáról. Több potenciális vevő mellett az is szóba került, hogy Netflix felvásárolná a filmóriást, melynek stratégiai megfontolásai szembemennek a hagyományos mozizással. Olyannyira, hogy a Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos szerint a klasszikus mozizás már egy elavult tevékenység és a Netflix csak jót tett a filmvilágnak. James Cameron véleményét ugyanakkor Sarandos nem tenné zsebre, miután megnevezte, kinek kellene felvásárolnia a Warnert.
A Paramount lenne a legjobb választás. A Netflix egy katasztrófa lenne. Sajnálom Ted, de most komolyan. Sarandos híres arról, hogy azt hangoztassa, hogy a mozizás halott. Szó szerint ezt mondta. (Arra reagálva, hogy a Netflix mozikat nyitna a jövőben.) Az egész egy kamu. „Kirakjuk a filmet egy hétig vagy 10 napra, akkor majd jó lesz nekünk az Oscar” — mondom, szerintem az egész velejéig romlott. A filmeket a moziknak kellene gyártani és az Oscar nekem semmit nem jelent, ha nem a moziról szól.
James Cameron erős véleménye megingathatatlannak tűnik, feltéve hogy a Netflix nem változtat a stratégiáján. A műsorvezető megkérdezte, hogy ki kellene-e zárni a Netflix tartalmakat az Oscarról, melyre a rendező erélyesen válaszolt.
Versenyezhetnek ők is, ha egy jelentős megjelenést tűznek ki egy hónapon keresztül 2000 moziban.
A véleménye érinti a népszerű Guillermo del Toro Frankenstein filmjét, melyet a Netflix égisze alatt jelentettek meg és sokan Oscar-díj esélyesnek vélik. Egyébként James Cameron legjobb filmjei között nem csak a Titanic szerepel, a science fiction legjelentősebb darabjaiban is megtalálhatóak a nyomai: csinált Alien filmet Sigourney Weaverrel és a Terminator filmsorozat is általa indult el, valamint a korszakalkotó, modern 3D mozizást népszerűsítő Avatar is hozzá köthető. Ugyanakkor a 71 éves rendező egy korábbi elmondása szerint kezd kifogyni a jövőképek megvalósításáról, ugyanis szerinte már ma a jövőben élünk és nehéz bármi újdonságot felmutatni.
