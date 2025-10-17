Egyik csata a másik után: Óriási bukta lehet Leonardo DiCaprio filmje

Az Egyik csata a másik után az év egyik legambíciózusabb projektje. Egy mélyebb, minőségi film olyan castinggal mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infiniti és Regina Hall. Igen hivalkodó 95 százalékos szakmai és 85 százalékos Rotten Tomatoes eredményen áll a cikk írásakor. Mégis mi csúszhatott el?

Leonardo DiCaprio mindenesetre nagyon jól játszott a filmben (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Leonardo DiCaprio filmje várhatóan 100 millió dolláros bukással zárja a kasszákat

Paul Thomas Anderson filmje, melyre a szakmai körökben a rendező legjobb filmjeként tekintenek, jelenleg 140 millió dolláros bevételnél tart. Az összeg bár önmagában hízelgő és a film igen gyorsan kitermelte a szeptember 26-os premierje óta, de ahhoz, hogy a produkciós és promóciós költségvetést is pótolni tudják, 300 millió dollárnál kellene zárni a kasszákat, melyre ilyen formában egyre kevesebb az esély Shawn Robbins elemző szerint.

Ugyanakkor a Warner Bros. szóvivője vitatta a számokat és reagált a Variety cikkére:

A Warner Bros. elutasítja a Variety névtelen forrásait és alulinformált becsléseit. A studió filmjei — beleértve az Egyik csata a másik utánt — ebben az évben 4 milliárd dollárt gyűjtöttek össze egész idáig.

Hozzá kell tenni, hogy ebben az összegben benne vannak a magasan nyereséges Minecraft film, F1: Film, Superman és a Démonok között — Utolsó rítusok eredményei is, mely értelemszerűen szebbé teszi ezt a közleményt. Az viszont vitathatatlan, hogy az Egyik csata a másik után kezdő hétvégéje alulmaradt ezekhez képest, ugyanis ez volt az első amely 48 millió dolláros nemzetközi nyitánnyal kezdett.

Mi lehet az előrevetített pénzügyi bukás oka?

A filmnek nem igazán sikerült akkora szenzációnak lennie, mint amire számítottak. A Warner azzal a gondolattal indulhatott neki Paul Thomas Anderson projektjének, mintha ez lenne a következő Barbie, Oppenheimer, vagy a Wicked, melyre tömegével zúdulnak majd az emberek. Ahhoz viszont, hogy ezt elérjék, némileg kommerszebb tartalomra lenne szükség, mely egy tágabb közönség igényeit elégíti ki. Az Egyik csata a másik után az nem ilyen volt, hanem egy magas büdzsével ellátott művészfilm, mely elbillen önmaga súlyán. Egyszerűen túl drága projekt volt egy ilyen nehezen megfogható tartalom mellett.