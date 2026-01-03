Ma már szánja-bánja Halle Berry? Nem kért a tárogatásból és a kék pirulából

A kortalan színésznőről nehéz elhinni, hogy jövőre már 60 éves lesz. Halle Berry még mindig szexi és valódi filmes jelenség, ám a szerepválasztásai nem mindig bizonyultak szerencsésnek. Több legendás alkotás főszerepét is visszautasította, amelyek olyan kolléganőinek hozták meg a világhírnevet, mint Sharon Stone vagy Sandra Bullock.

Halle Berry sikerfilmeket passzolt

Elemi ösztön

A még pályakezdő színésznőnek – fél Hollywooddal együtt – felajánlották Catherine Tramell démoni szerepét. Berry azonban nem szerette volna, ha karrierje elején egy ennyire szexista, sok erotikát és meztelenkedést tartalmazó filmmel skatulyázzák be. A szerep végül Sharon Stone-hoz került, aki a pszichopata írónő alakításával örökre beírta magát a filmtörténetbe.

Féktelenül

1994-ben az év egyik legnagyobb kasszasikere lett az őrülten száguldó busz története, amelyet egy terrorista manipulált. Az utasokra biztos halál várt, ha a jármű 50 mérföld/óra alá lassít, túlélésük pedig egy bátor rendőr és egy hétköznapi lány kezében volt. Berry súlytalannak érezte Annie szerepét – és sajnos nagyot tévedett. A karaktert alakító Sandra Bullock a film után vált Hollywood egyik legnagyobb sztárjává.

Mátrix

Berry saját bevallása szerint élete egyik legrosszabb szakmai döntése volt, hogy nem húzta magára Trinity latexruháját. A kultikus sci-fiben már másodszor passzolta el a lehetőséget egy közös munkára Keanu Reeves-szel (korábban a Féktelenül esetében is), helyette végül Carrie-Anne Moss bizonyíthatott.

Gótika

Ez a film kakukktojás a listán, ugyanis Berry az Oscar-díja környékén kapta meg a pszichothriller főszerepét. Első körben elutasította, mivel túl sablonosnak találta a forgatókönyvet. A Halj meg máskor sikere azonban jelentősen megdobta a gázsiját (10 millió dollárra), produceri kreditet is kapott, így átíratta a forgatókönyvet, és végül elvállalta a főszerepet. A Robert Downey Jr.-t és Penélope Cruzt is felvonultató film azonban így sem kapott kedvező kritikákat.

Az ördög Pradát visel

A hírek szerint Berry sem a gázsit, sem a szerepet nem tartotta elég nagynak ahhoz, hogy Meryl Streep oldalán szerepeljen. Az Emily karakterének egy átalakítottabb verzióját alakította volna, ám végül Emily Blunt vállalta el a film egyik legviccesebb figuráját. Blunt alakításáért Golden Globe-jelölést kapott, és ezzel új szintre lépett a karrierje. A színésznő jelenleg a film második részét forgatja.