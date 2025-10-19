„Nem biztos, hogy lesz értelme” — Kérdéses, hogy Morpheus visszatér-e a Mátrix 5-ben

Új Mátrix rész készül, melyet a Mentőexpedíció című film írója és A szellem ereje sorozat alkotója, Drew Goddard hozhat nagyvászonra. A filmsorozat korábbi rendezője, Lana Wachowski pedig producerként vesz részt a projektben. Egyelőre nagyon kevés hír látott napvilágot a projekt kapcsán, még azt sem tudni, hogy Keanu Reeves vagy Carrie-Ann Moss visszatérnek-e legendás szerepükhöz. Az sem garantált, hogy Laurence Fishburne leginkább ismert karakterét újra láthatjuk-e a halott franchise felélesztési kísérletében.

Van-e még létjogosultsága a Mátrix filmek folytatásának? (Fotó: KPA/ Northfoto)

Még Morpheus sem tudja, hogy szerepel-e a Mátrix 5-ben

Laurence Fishburne lássuk be, bár sok filmben szerepelt, leginkább a Mátrixban nyújtott maradandót, melyben a Keanu Reeves által játszott Neo mentorát, Morpheust alakította. A színész némi kitekintésen kívül — melyre a cikk végén térünk majd ki — utoljára 2003-ban látogatott el a valóságot és virtuális világot összemosó világba a Mátrix: Forradalmak című filmben, mely egy izgalmas lekerekítése volt a filmtrilógiának. Ezt a trilógiát törte meg a Wachowski páros egy negyedik résszel, mely botrányosan rossz lett. Talán nem is olyan nagy baj, hogy kihagyták belőle az eredeti Morpheust.

Az őt alakító színész az idei New York Comic Conon beszélt arról, visszatérne-e az ismertek után egy folytatásba, a válasza pedig senkit nem fog meglepni:

Attól függ, mennyire lesz jó. Ha tényleg jó lesz, akkor igen, ha lesz értelme. De nem biztos, hogy lesz.

A színész elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Wachowski nővérekkel még a negyedik rész idején, de fura elutasítást kapott.

Megkerestem őket, de még csak meg se fontoltak a szerepre. Lana Wachowski csak annyit mondott: ’Köszönjük szépen, még gondolkodom rajta’ és ennyi

Laurence Fishburne ezen kívül kitért arra is, hogy ettől függetlenül nagyra tartja a Mátrix filmsorozatot és hogy a hatása fellelhető az utána következő minden sci-fi és fantasy műben egyaránt.

Mi ez a huzavona Morpheus körül?

Morpheus kimaradása a legutóbbi Mátrixból igen rejtélyes maradt. Az viszont ismert, hogy a Wachowskiék keze közül bőven elkezdett kiesni a gyeplő, ami a Mátrix címet illeti és ez itt is megmutatkozhatott. Laurence Fishburne ugyanis a KIA megkeresésére szerepelt a K900-as luxus szedán reklámozásában, természetesen Morpheus szerepében.