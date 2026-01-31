Eltorzult a plasztikától a nyolcvanas évek szépsége: a Stranger Things alkotói csaptak le rá!

70 éves lett a Thelma és Louise, A légy, a Micsoda csapat! és a Vészjelzés sztárja. Geena Davis színésznő jó időre eltűnt a köztudatból, legutóbb a Channing Tatum predátorkodását bemutató Vészjelzés nyúlfarknyi szerepében láthattuk, idén pedig újabb nagy dobásra készül.
Virginia Elizabeth Davis néven született 70 évvel ezelőtt egy Massachusetts állambeli kisváros vallásos családjába. A helyi templom kórusában kezdett el énekelni és zenélni, az iskolában viszont kevésbé találta a helyét: 180 centiméter feletti magasságával és 42-es lábméretével szó szerint kilógott a lányok közül, ami miatt gyakran csúfolták.
Tinédzserkorában egy évet Svédországban töltött cserediákként, és közben folyékonyan megtanult svédül. Ebben nagy szerepet játszott kiemelkedő intelligenciája is: 140-es IQ-jával a MENSA tagja lett.
Mivel nem vették fel egyetemi színészképzésre, bolti eladóként és pincérnőként dolgozott, miközben modellkedett is. Első filmszerepét 1982-ben rögtön egy legendás filmben kapta meg: az Aranyoskám a néhai Sydney Pollack rendezésében készült, Davisre egy modellkatalógusban figyelt fel.
A nyolcvanas évek közepén A légy női főszereplőjeként került Hollywood élvonalába akkori férje és partnere, Jeff Goldblum oldalán. Két évvel később egy újabb sci-fit, A földi lányok csábítókat is együtt forgatták, majd sorra érkeztek a nagy sikerek: Beetlejuice – Kísértethistória, Az alkalmi turista, Thelma és Louise és a Micsoda csapat!
Oscar-díját Az alkalmi turista mellékszerepéért kapta, de az Amerikai Filmakadémia nemcsak színésznőként ismerte el. Létrehozta a Geena Davis Institute on Gender in Media intézetet és a Bentonville Film Festivalt, amelyek a nők reprezentációjáért küzdenek a szórakoztatóiparban. Több évtizedes munkáját tiszteletbeli Oscarral jutalmazták.
A kilencvenes évek közepén megtorpant a karrierje, főként harmadik férje, Renny Harlin rendező miatt. Három közös filmjük is megbukott a mozikban, közülük A kincses sziget kalózai Hollywood egyik legnagyobb pénzügyi bukásává vált. Harmadik filmjük, az Utánunk a tűzözön később kultstátuszt ért el, de ez akkor már nem tudta megmenteni Davis pályáját.
Már világhírű filmsztárként, 1999-ben indult el az amerikai olimpiai íjászválogatón, hogy kijusson a sydney-i olimpiára. A 24. helyen végzett, ami így is lenyűgöző teljesítmény volt, különösen, hogy mindössze két évvel korábban kezdett el íjászkodni.
Négyszer ment férjhez: egy rövid ifjúkori házasságot Jeff Goldblum és Renny Harlin követett, majd negyedik férjével, Reza Jarrahy plasztikai sebésszel közel húsz évig élt együtt. Három gyermeke született: 46 évesen hozta világra Alizeh nevű lányát, majd két évvel később ikreknek adott életet.
Az utóbbi években az írás felé is nyitott. 2022-ben megjelent önéletrajza (Dying of Politeness: A Memoir), 2025-ben pedig gyerekkönyvet adott ki (The Girl Who Was Too Big for the Page).
A Stranger Things alkotói, a Duffer testvérek új projekten dolgoznak, amely 2026-ban érkezik a Netflixre. Az egyelőre magyar cím nélküli The Boroughs főszereplői ezúttal nyugdíjasok (többek között Bill Pullman, Geena Davis és Alfred Molina), akik egy földönkívüli faj ellen harcolnak, amely az életük legértékesebb kincsét, az időt akarja elrabolni tőlük.
