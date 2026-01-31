Eltorzult a plasztikától a nyolcvanas évek szépsége: a Stranger Things alkotói csaptak le rá!

70 éves lett a Thelma és Louise, A légy, a Micsoda csapat! és a Vészjelzés sztárja. Geena Davis színésznő jó időre eltűnt a köztudatból, legutóbb a Channing Tatum predátorkodását bemutató Vészjelzés nyúlfarknyi szerepében láthattuk, idén pedig újabb nagy dobásra készül.

Geena Davis 70 évesen térhet vissza az élvonalba / Fotó: FS

Geena Davis filmjei klasszikusok

Sokat csúfolták az iskolában

Virginia Elizabeth Davis néven született 70 évvel ezelőtt egy Massachusetts állambeli kisváros vallásos családjába. A helyi templom kórusában kezdett el énekelni és zenélni, az iskolában viszont kevésbé találta a helyét: 180 centiméter feletti magasságával és 42-es lábméretével szó szerint kilógott a lányok közül, ami miatt gyakran csúfolták.

Megtanult svédül is

Tinédzserkorában egy évet Svédországban töltött cserediákként, és közben folyékonyan megtanult svédül. Ebben nagy szerepet játszott kiemelkedő intelligenciája is: 140-es IQ-jával a MENSA tagja lett.

A légy című film után ismerte meg a világ / Fotó: Brooks Films

Modellkedésen át vezetett az útja a filmekhez

Mivel nem vették fel egyetemi színészképzésre, bolti eladóként és pincérnőként dolgozott, miközben modellkedett is. Első filmszerepét 1982-ben rögtön egy legendás filmben kapta meg: az Aranyoskám a néhai Sydney Pollack rendezésében készült, Davisre egy modellkatalógusban figyelt fel.

A férje oldalán jutott a csúcsra Hollywoodban

A nyolcvanas évek közepén A légy női főszereplőjeként került Hollywood élvonalába akkori férje és partnere, Jeff Goldblum oldalán. Két évvel később egy újabb sci-fit, A földi lányok csábítókat is együtt forgatták, majd sorra érkeztek a nagy sikerek: Beetlejuice – Kísértethistória, Az alkalmi turista, Thelma és Louise és a Micsoda csapat!

Két Oscart nyert, és csak az egyiket színésznőként

Oscar-díját Az alkalmi turista mellékszerepéért kapta, de az Amerikai Filmakadémia nemcsak színésznőként ismerte el. Létrehozta a Geena Davis Institute on Gender in Media intézetet és a Bentonville Film Festivalt, amelyek a nők reprezentációjáért küzdenek a szórakoztatóiparban. Több évtizedes munkáját tiszteletbeli Oscarral jutalmazták.

A Thelma és Louis instant klasszikus lett / Fotó: M.G.M

A férje oldalán feneklett meg a karrierje

A kilencvenes évek közepén megtorpant a karrierje, főként harmadik férje, Renny Harlin rendező miatt. Három közös filmjük is megbukott a mozikban, közülük A kincses sziget kalózai Hollywood egyik legnagyobb pénzügyi bukásává vált. Harmadik filmjük, az Utánunk a tűzözön később kultstátuszt ért el, de ez akkor már nem tudta megmenteni Davis pályáját.