Óriási blama: ez most nem vicc, Hugh Jackman bepisilt a színpadon!

Mindenkinek vannak olyan kínos történetei, amiket évekkel később már csak nevetve mesélnek el barátaiknak, de akkor és ott, abban a pillanatban, mikor az a dolog megtörtént, úgy érezték, el tudtak volna menekülni a világ elől szégyenükben. És bizony, az ilyen sztorik még azokat sem kerülik el, akikről azt feltételeznénk, hogy az életük csak csillogásból, mókából és kacagásból áll. Ám ezt az illúziót a hollywoodi sztárokról most maga az X-Men-filmek szívtiprója, Hugh Jackman rombolta le, aki ország-világ előtt mesélte el élete legkínosabb momentumát Howard Stern műsorában.

A Hugh Jackman-filmek száma nem, de a színész feledhetetlen anekdotáinak mennyisége ugyancsak bővült, miután Rozsomák megosztott élete legkellemetlenebb pillanatát (Fotó: PA)

Előadás közben lett nedves Hugh Jackman nadrágja

Az eset kerek 30 évvel ezelőtt, 1995-ben történt, mikor Hugh Jackman még hazájában, Ausztráliában színházi színészként tevékenykedett. A Deadpool és Rozsomák sztárjának elmondása szerint akkoriban épp súlyos migrénnel küzdött, és egy természetgyógyász tanácsára az addig megszokottnál jóval több vizet kezdett fogyasztani. A fejfájása pedig ugyan már a múlté, de ami ezután jött, attól fájhat csak igazán a szingliléttel ismét szakító Jackman kobakja.

Hugh Jackman barátnője, Sutton Foster kegyeit minden bizonnyal nem a bevizelős sztorijával nyerte el (Fotó: Taylor Hill / Getty Images)

A baj már legelején kezdődött, ugyanis az X-Men marcona arcú hőse a kúra legelső napján úgy döntött, hogy közel 8 (!) liter vizet gurít le a gigáján. Ez a döntés pedig A szépség és a szörnyeteg című színdarab előadásának kellős közepén, éneklés közben bosszulta meg magát, mikor is Jackman már nem bírta visszatartani, és nemes egyszerűséggel bevizelt 1500 néző szeme láttára:

Amint felemeltem Belle-t, azonban nyomban kicsurrant egy kicsi, ráadásul piros harisnyát viseltem. A Belle-t alakító színésztársam rögtön rám nézett, mert egyszerűen abbahagytam az éneklést, és körbe-körbe masíroztam. Végül döntenem kellett: vagy énekelek és összecsinálom magam, vagy nem éneklek és teljesen megalázom magam. Szóval énekeltem és pisiltem tovább

– mesélte a műsorban Jackman, aki szerint mindezek után már nem történhet vele semmi olyan, amitől megalázva érezné magát.

Azóta is a színpad az otthona

Hiába a tömegek előtti látványos bevizelés, az eset nem szegte Hugh Jackman kedvét. Az ausztrál sármőr azóta is a színpadon érzi magát igazán otthon, hiába a filmjei tették őt igazán híressé. Azóta már fellépett a világ számos híres színpadán, a Broadway-re például A legnagyobb showman című musicalével visszajáró vendégelőadónak számít. Emellett pedig gigashow-nak is könnyen aposztrofálható koncerteket is ad, első turnéja 2019-ben futott The Man. The Music. The Show. címmel, de egyszemélyes zenés műsorai azóta is folyamatosan telt házzal futnak.