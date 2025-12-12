Óriási blama: ez most nem vicc, Hugh Jackman bepisilt a színpadon!

Mindenkinek vannak olyan kínos történetei, amiket évekkel később már csak nevetve mesélnek el barátaiknak, de akkor és ott, abban a pillanatban, mikor az a dolog megtörtént, úgy érezték, el tudtak volna menekülni a világ elől szégyenükben. És bizony, az ilyen sztorik még azokat sem kerülik el, akikről azt feltételeznénk, hogy az életük csak csillogásból, mókából és kacagásból áll. Ám ezt az illúziót a hollywoodi sztárokról most maga az X-Men-filmek szívtiprója, Hugh Jackman rombolta le, aki ország-világ előtt mesélte el élete legkínosabb momentumát Howard Stern műsorában.
Az eset kerek 30 évvel ezelőtt, 1995-ben történt, mikor Hugh Jackman még hazájában, Ausztráliában színházi színészként tevékenykedett. A Deadpool és Rozsomák sztárjának elmondása szerint akkoriban épp súlyos migrénnel küzdött, és egy természetgyógyász tanácsára az addig megszokottnál jóval több vizet kezdett fogyasztani. A fejfájása pedig ugyan már a múlté, de ami ezután jött, attól fájhat csak igazán a szingliléttel ismét szakító Jackman kobakja.
A baj már legelején kezdődött, ugyanis az X-Men marcona arcú hőse a kúra legelső napján úgy döntött, hogy közel 8 (!) liter vizet gurít le a gigáján. Ez a döntés pedig A szépség és a szörnyeteg című színdarab előadásának kellős közepén, éneklés közben bosszulta meg magát, mikor is Jackman már nem bírta visszatartani, és nemes egyszerűséggel bevizelt 1500 néző szeme láttára:
Amint felemeltem Belle-t, azonban nyomban kicsurrant egy kicsi, ráadásul piros harisnyát viseltem. A Belle-t alakító színésztársam rögtön rám nézett, mert egyszerűen abbahagytam az éneklést, és körbe-körbe masíroztam. Végül döntenem kellett: vagy énekelek és összecsinálom magam, vagy nem éneklek és teljesen megalázom magam. Szóval énekeltem és pisiltem tovább
– mesélte a műsorban Jackman, aki szerint mindezek után már nem történhet vele semmi olyan, amitől megalázva érezné magát.
Hiába a tömegek előtti látványos bevizelés, az eset nem szegte Hugh Jackman kedvét. Az ausztrál sármőr azóta is a színpadon érzi magát igazán otthon, hiába a filmjei tették őt igazán híressé. Azóta már fellépett a világ számos híres színpadán, a Broadway-re például A legnagyobb showman című musicalével visszajáró vendégelőadónak számít. Emellett pedig gigashow-nak is könnyen aposztrofálható koncerteket is ad, első turnéja 2019-ben futott The Man. The Music. The Show. címmel, de egyszemélyes zenés műsorai azóta is folyamatosan telt házzal futnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.