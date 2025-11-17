Oscar-díjat nyert Tom Cruise!

Az egyik legrangosabb filmes díjat kapta Tom Cruise elhivatottságáért és magas szintű szakmaiságáért. A Mission: Impossible és Top Gun filmek sztárját tiszteletbeli Oscar-díjjal jutalmazták a 16. kormányzói díjátadó gálán.
Tom Cruise munkásságát eddig négyszer jelölték az akadémiai díjra, egész pontosan a Született július 4-én, Jerry Maguire, Magnólia filmben nyújtott prominens szerepeiért és a legjobb filmnek jelölt Top Gun: Maverick című filmben nyújtott közreműködéséért. Az a fajta színész volt, akinek nem volt szüksége kaszkadőrökre, a filmben látható elborult mutatványok legjavában mindig őt láthatjuk, vállalva az olykor beszerzett sérüléseket. Ezzel olyan autenticizmust csempészett a filmjeibe, amit nem sokaktól lehet látni. Munkáját Clint Eastwood úgy jellemezte, mint valaki akire száz év múlva is emlékeznek majd az emberek. A tiszteletbeli aranyszobrocskát minden bizonnyal ezért kapta: Tom Cruise összes filmjében végtelen tehetségről és odaadásról tesz tanúbizonyságot a minőségi filmezés terén.
Az átadó ceremónián Tom Cruise beszélt művészi hitvallásáról, hogy mi vezetheti őt arra, hogy ennyi beleadással dolgozzon minden filmjén:
A mozi körbevezet engem a világon. Segít értékelni és tisztelni a különbségeket. Azt is megmutatja, mennyi azonosság van az emberiségben, mennyi-mennyi dologban hasonlítunk egymásra. Nem számít, honnan jöttünk, a moziban együtt nevetünk és együtt vagyunk, együtt reménykedünk és ez ennek a művészeti ágnak az ereje. Ezért fontos, és ezért értékes számomra. A filmkészítés nem valami amit csinálok, ez én vagyok.
A színész arról is beszélt, hogy már nagyon korán elkezdődött nála a filmezés iránti elhivatottság:
A mozi iránti szeretetem már nagyon korán elkezdődött. Egy kisgyerek voltam a sötét moziteremben és emlékszem a fénysugárra, mely átszelte a teret és olyan érzés volt, mintha felrobbantaná a filmvásznat. Hirtelen a világ sokkal nagyobbnak tűnt, mint amilyenre emlékszem. Teljes kultúrák és életek és tájak bontakoztak ki előttem és ez valamit elindított bennem. Egy éhséget a kalandra és a tudásra, egy éhséget, hogy megértsem az emberiséget, hogy karaktereket hozzak létre, hogy elmeséljek egy történetet, hogy láthassam a világot. Megnyitotta a szemem arra, hogy az élet túl tud nyúlni azon, ahogy azt a saját életemben látom. Ez a fénysugár megnyitotta bennem a vágyat, hogy kitágítsam a világot és azóta is ezt követem.
Tom Cruise Oscar-díj nyomán haladva a 2026-os gála jelöltlistája még várat magára, de többen is felmerültek már a latolgatások között: egyebek között Dwayne Johnson, Oscar Isaac, Jessie Buckley, Timothée Chalamet és Jennifer Lawrence is.
