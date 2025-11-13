„Egy kretén vagy” — Hollywood bukott színésznője brutálisan beleszállt Sydney Sweeney-be

Sydney Sweeney legutóbbi filmje bizonyos elvárásokat teljesített, míg másokat kevésbé. A kasszáknál például az idei év egyik legrosszabb nyitását hozta, keserves 1,3 millió dolláros bevétellel, mely éppenséggel kevesebb, mint Dwayne Johnson legutóbbi filmje, a Zúzógép 5,8 millió dollárral. A boxoló, Christy Martin életét bemutató film viszont a színésznő személyes álomprojektje volt és sokat képes magasztalni, mint az a film ami nem feltétlen a nagy nézettségért készült, hanem hogy a művészet erejével bátorságot adjon a nőknek és hogy egy jó példát mutasson számukra. Ez a fajta megosztottság egyébként az értékeléseken is látszik, hiszen a Rotten Tomatoeson a cikk írásakor csekély 66%-os szakmai, és ennél jelentősen magasabb 97%-os közönség értékelésnél tart.

A Sydney Sweeney filmek legújabb darabja nem teljesít túl jól, Ruby Rose szerint ez teljesen az ő hibája (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Lassan mindenki elfordul Sydney Sweeney elől

A napokban a Batwoman és a Narancs az új fekete (Orange is the New Black) sorozat sztárja, Ruby Rose osztotta meg igen erős véleményét a filmmel kapcsolatban. A színésznő korábban megfontolta, hogy egy mellékszerep, Cherry erejére csatlakozna a projekthez, de ahogy a Threads posztjában ír róla, ezt minden bizonnyal egy csöppet sem bánja:

Az eredeti Christy Martin forgatókönyv hihetetlen volt. Életet megváltoztató. Én lettem volna Cherry, mindenkinek volt már valamilyen tapasztalata a fő témával. A legtöbbünk ténylegesen meleg volt. Részben ezért is maradtam a színészetnél. Olykor megesik, hogy elesünk egy szereptől.

A színésznő azért emeli ki az LGBTQ+ vonatkozást, mert maga a Sydney Sweeney által megalkotott karakter is meleg volt, akit Ruby Rose minden bizonnyal nem tartott elég autentikusnak a szerepre. A poszt további része egyenesen a farmeres botrányáról híres színész utólagos, büszke nyilatkozatára irányul és arra, hogy melegként nem fogadja el, hogy Sweeney reprezentálja őt:

Nyilván ez egy marketing duma volt, hogy Sidney az emberekért csinálta. Az emberek nem akarják látni ezt a parádézást pont attól, aki utál minket és úgy tesz, mintha olyan lenne, mint mi. Egy kretén vagy és elrontottad a filmet. Ennyi. Christy jobbat érdemelt.

A poszt után nem sokkal Ruby Rose kijavította magát: „Bakker! A kretén egy ableista kifejezés? Azt hittem egy régi angol kifejezés a szörnyetegre. Sajnálom, hogy ezt írtam a pszichopata helyett."