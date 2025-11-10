„Szeretem elvenni a fiatal színészek munkáját” – Robert Pattinson válasza mindenkit sokkolt

Robert Pattinson most egyébként is élvezi a reflektorfényt az egyelőre csak Amerikában mozikba került Dögölj meg, szerelmem című filmje miatt, melyben Jennifer Lawrence férjét alakítja. Ám a filmtől függetlenül is előtérbe került egy furcsa megjegyzése okán, mely a Vanity Fairnek adott interjúban hangzott el. A 39 éves színész eddig is híres volt arról, hogy az interjúk során kendőzetlenül őszinte és nyers véleményét nem nagyon rejti véka alá, és ez most sem történt másként.

Robert Pattinson meglepő választ adott Jennifer Lawrence kérdésére (Fotó: Darren Brade / eyevine)

Robert Pattinson a fiatalok munkájára pályázik

Robert Pattinson az Alkonyat-filmekkel vált világszerte ismertté. Az akkor 22 éves Robertért lányok milliói olvadoztak, amikor 2008-ban először feltűnt a vásznon csillogó bőrű vámpírként. Az Alkonyat hatalmas kultusszá nőtte ki magát, így azóta is időről-időre előrángatják a témát a riporterek az interjúk alkalmával. A színész azonban nem bánja, sőt, elmondása szerint rendkívül kedves emlékeket őriz az “Alkonyatos időkből”. A Vanity Fairnek adott páros interjú során a színészt egy hazugságvizsgálóra kötötték, kollégája, Jennifer Lawrence pedig feltette neki a kérdéseket, többek között azt is, hogy hajlandó lenne-e újra Edward Cullen bőrébe bújni, ha folytatás készülne a vámpíros filmsorozatból, mire Pattinson így válaszolt:

Persze! Szeretem elvenni a fiatal színészek munkáját. Komolyan. Szeretnék megint 17 évest játszani.

A színész reakciója sokakat megdöbbentett, de a keményvonalas Pattinson-rajongók kiálltak a sztár mellett, mondván, csak viccelt, és ha megnézzük a korábbi nyilatkozatait, minden alkalommal mond valami sokkolóan őszintét. A Dögölj meg, szerelmem főszereplője és kollégája, Jennifer Lawrence azonban nem tartaná jó ötletnek, ha Robert felélesztené Edward Cullen-t. Bár a rajongók szerint csak viccelődött, a hazugságvizsgáló feltűnően mozdulatlan maradt, ami azt jelzi, hogy Suki Waterhouse férje nagyon is igazat mondott.

Robert Pattinson szívesen visszatérne Edward Cullenként a vászonra egy újabb Alkonyat moziban (Fotó: g90)

Robert Pattinson az Alkonyat után

A vámpírmozik után Pattinson előtt két út állt, de szerencsére a jobbik verzió teljesült be. Az ilyen típusú franchise-filmek esetében minden esély megvan arra, hogy egy színészen örökre rajtamaradjon a tinifilmes stigma és beskatulyázza Hollywood. Robert Pattinson szerencsére megtörte ezt az átkot és az utolsó Alkonyat-rész után jobbnál-jobb filmekben szerepelt, például a Life című James Dean-t életrekeltő moziban, melyet az az Anton Corbijn rendezett, akinek többek között a Depeche Mode koncertfilmjeit és videoklipjeit köszönhetjük. Nem csak Corbijn látott fantáziát a sármos színészben. Robert Eggers Willem Dafoe mellé castingolta A világítótorony című borzongató drámába, ahol szintén lehengerlő alakítást nyújtott. A most debütált Dögölj meg, szerelmem szintén nem egy könnyű darab. A filmben Pattinson a Jennifer Lawrence által alakított Grace férjét játsza, aki szinte tehetetlenül figyeli felesége fokozatos leépülését és mentális küzdelmét. Lynn Ramsay rendezését minden idők legszebb szülés utáni depresszióval foglalkozó filmjének tartják a kritikusok.