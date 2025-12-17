Sárkányok Kabul felett: sosem hallott incidensről számolt be a producer

A Sárkányok Kabul felett című film forgatása nemcsak tematikájában, hanem megvalósításában is az elmúlt évek egyik legösszetettebb és leglátványosabb alkotása volt. A produkció hitelessége érdekében a stáb valósághű és eredeti katonai eszközöket használt az akciójelenetek során. Ebben a militáns eszközöktől zsúfolt környezetben azonban történt egy olyan incidens, amelyről a producer, Lajos Tamás eddig nem beszélt.

Sárkányok Kabul felett: ezt mondta el a producer, Lajos Tamás / Fotó: YouTube

A Másik Oldal Kárász Róberttel című podcast műsorban azonban a műsorvezető rákérdezett az eddig eltitkolt részletre, és Lajos Tamás producer először mondta el, hogy mi tűnt el a forgatásról. Lajos Tamás elmondása szerint egy zárt, kizárólag a stáb által használt öltözőből két darab katonai éjjellátó készülék tűnt el, ismeretlen körülmények között.

Két, fejre szerelhető éjjellátót, valóban elloptak. Egész egyszerűen a szereplők letették az öltözőbe, kulcsra zárták az ajtót. Valakik felfeszítették és ellopták.

A producer hangsúlyozta: az esetet azonnal kivizsgálták, a szükséges lépéseket megtették, és a rendőrségi azonnal megkezdte a nyomozást. A vizsgálat eredményéről és az elkövetők kilétéről is nyílt őszinteséggel beszélt a műsorban. A podcast adásban többek közt szóba kerülnek a filmes kulissza titkok, Lajos Tamás különleges hobbija és gyűjteménye, legújabb filmes tervei, és az is, hogy melyik az a két film, amelyre a legbüszkébb.

Mutatjuk a teljes beszélgetést!