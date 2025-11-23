Mészáros Blanka elárulta: robbantások, a fegyverropogás sokkolt a magyar akciófilm forgatásán

Mészáros Blanka, a Sárkányok Kabul felett női főszereplője nem csak a kemény fizikai megterheléssel kellett megküzdjön. A forgatás idején első gyermeke 10 hónapos volt, így a viszonylag friss anyaság élménye is közrejátszott az alakításában. Blanka lapunknak elárulta, hogyan segítette őt Takács Eszter doktornő megformálásában az újdonsült magánéleti szerep.

A Sárkányok Kabul felett című film főszereplői: Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka boldogan álltak a vörös szőnyegre (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Sárkányok Kabul felett: a történet kiszolgáltatottabb szereplői

A Dyga Zsombor rendezte Sárkányok Kabul felett persze elsősorban azoknak a hősies magyar katonáknak állít emléket, akik halált megvető bátorsággal 540 civilt menekítettek ki Afganisztánból, de a filmnek akadnak sokkal kevésbé egyértelmű hősei is. Ilyen például a Mészáros Blanka által alakított Takács Eszter doktornő, aki amellett, hogy önként költözött ilyen messzire az otthonától, hogy segítsen, még a kabuli események során is nemes tetteket hajt végre. Talán nem spoilerezzük el a történetet, ha eláruljuk, hogy a kórházból kimenekíti a kislányt, akit hónapok óta ápol. Az akcióhoz nem áll rendelkezésére semmilyen fegyver vagy szuper védőfelszerelés, csak a bátorsága és a kötelességtudata hajtja előre rendíthetetlenül.

Mészáros Blanka számára szokatlan új kihívást jelentett a Sárkányok Kabul felett (Fotó: Vasvári Tamás / MTI)

Mennyire tudtál azonosulni a doktornő karakterével?

Mészáros Blanka: Nem áll messze tőlem ez a fajta fegyelmezettség, amit megkövetel a doktornő karaktere. Az, hogy gyógyít és embereket ment, valahogy a saját szakmám végett sem áll távol tőlem. Az már sokkal érdekesebb volt, hogy egy olyan csendes nőt kell alakítani, aki a legkiszolgáltatottabb helyzetben is cselekvőképes tud maradni, ráadásul a döntéseiért felelősséget is vállal. Nekem ez volt a legszebb feladatom.

Gondolod, hogy ha úgy hozná az élet, te képes lennél hasonló módon cselekvőképes maradni?

M. B.: Hiszek az ösztöneimben, remélem igen. Talán nem lennék olyan bénult állapotban, hanem képes lennék cselekedni. Most azt mondanám, hogy érzem az erőt. Fogalmam sincs, hogy hol van az a határmezsgye az életmentés és az életveszélyeztetés között. Eddig nem kellett megélnem háborús helyzetet, így azt kívánom igazából, hogy cselekvőképes tudjak maradni és ne kiszolgáltatott ember legyek, hanem tenni tudjak magamért és a szeretteimért, az emberekért, akik körülöttem vannak.