Trokán Nóra is megjelent: Megható pillanatok a Sárkányok Kabul felett premierjén - Galéria

Az este már a kezdés előtt feszült, mégis ünnepélyes hangulatban telt, hiszen ritkán látható ekkora tömeg egy hazai premieren. A mozi bejárata előtt katonák, egyenruhások, családok és filmrajongók sorakoztak, hogy együtt éljék át a film drámai pillanatait. A produkció témája miatt – A Sárkányok Kabul felett egy megrázó, mégis emberközeli történet az afgán mindennapokról és a háborúban helytálló hősökről. A film látványos jelenetekkel és mély érzelmi töltettel mutatja be, milyen áldozatokkal jár a bátorság és az emberi kitartás – különösen érezhető volt az összefogás érzése. A vörös szőnyegen pedig minden szereplő – köztük Trokán Nóra is – hatalmas mosollyal fogadta a rajongók érdeklődését.

A Sárkányok Kabul felett című magyar film bemutatóján Trokán Nóra is feltűnt (Fotó: László Szabolcs / Bors)

Trokán Nóra: megrázó pillanatok

A színésznő elegánsan, ugyanakkor visszafogottan érkezett a premierre, és már első pillantásra látszott rajta, hogy különleges este vár rá. Amikor a sajtónak nyilatkozott, elárulta: számára a film nem csupán erős hatású, hanem mélyen elgondolkodtató is. Elmondta, hogy több jelenet is maradandó nyomot hagyott benne, mert egy olyan világot mutatnak be, amelyről sokan csak hírekből értesülnek, de így sokkal emberközelibbé válik.

Nagyon megrázó, de nagyon jó film, aki megnézi érteni fogja

– fogalmazott.

Ünneplő egyenruhások és civil családok

A premier különlegességét az is növelte, hogy rengeteg katona tiszteletét tette, ezzel is hangsúlyozva a film központi témájának jelentőségét. A nézők között számos család is feltűnt, akik már régóta várták, hogy végre bemutassák ezt az alkotást. A terem előterét megtöltötte a beszélgetés, a visszafojtott izgalom és a fényképezkedők sora. A film szereplői pedig boldogan álltak meg minden rajongó mellett egy-egy képre.

A Magyar Honvédség is képviseltette magát az eseményen (Fotó: László Szabolcs / Bors)

A vörös szőnyeg fényében mindenki ragyogott

A rendezvény hangulatát tovább emelte a vörös szőnyeg megvilágítása, amely alatt a stábtagok és színészek igazi sztárként vonultak végig. A fotósok vakui szinte megállás nélkül villogtak, a szereplők pedig büszkén mutatták meg, milyen sokat dolgoztak a filmen. A premier nemcsak látványos volt, hanem méltó ünneplése is lett a hosszú és kitartó munkának, amelyet a stáb végzett.