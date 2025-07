Ki az őrült valójában? 50 éves a Száll a kakukk fészkére

A Száll a kakukk fészkére Ken Kesey azonos című regényéből készült filmdráma idén 50 éves jubileumát ünnepli. A főszerepben Jack Nicholson alakítja Randal McMurphy-t, a rosszéletű piti tolvajt, aki érkezésével teljesen felforgatja az addig olajozottan működő pszichiátriai osztály életét. A film napjainkra a szabadság és az intézményesített elnyomás elleni lázadás jelképévé vált.

A Száll a kakukk fészkére egy valódi elmegyógyintézetben forgott Oregon államban (Fotó: United Artists)

Száll a kakukk fészkére, de miért pont kakukk?

A kakukkról köztudomású tény, hogy sosem rak fészket, hanem idegen madarak fészkébe csempészi be a tojásait és hagyja, hogy azokat egy másik madár költse ki. A főszereplő McMurphy (Jack Nicholson) karaktere is hasonlóan különc a pszichiátriai osztály többi lakójához képest. Nehéz eldönteni, hogy a bajkeverő férfi valóban pszichiátriai eset-e, vagy csak megjátssza a pillanatnyi elmezavart, mondhatni, “kakukktojás” az intézmény többi lakójához képest. Egy másik, talán egyszerűbb értelmezés, hogy a pszichiátriai intézményeket szokás volt “kakukk fészeknek” nevezni.

Idén 50 éves Száll a kakukk fészkére (Fotó: Entertainment Pictures)

Ratched nővér: segítő vagy szadista

Az osztályon a legkülönfélébb figurák laknak, vannak teljesen katatón állapotban létezők és olyanok is, akik bár tudatuknál vannak, mégis rászorulnak a folyamatos megfigyelésre. Legalábbis ez az a gondolat, amit Ratched nővér finoman, de határozottan igyekszik elültetni a lakók fejében. A nővér karaktere éppen ezért olyan komplex és a film sokadszori újranézésével is mindig új rétegeket fedezhet fel benne a néző. Első alkalommal még azt gondolnánk, hogy csak a munkáját végzi, aki pedig ilyen fokú mentális betegekkel foglalkozik, annak elengedhetetlen eszköze a határozott fellépés. De ha a dolgok mögé nézünk, a merev szabálykövetés zászlaja alatt a jó nővér folyamatosan megalázza a betegeket és a legaljasabb módszerektől sem riad vissza, hogy elhitesse velük, esélyük sincs a túlélésre az intézmény falain kívül. Így módszeresen kialakítja bennük a folyamatos függést. A függés azonban lehet, hogy kölcsönös.

Elképzelhető, hogy Ratched is legalább olyan beteg, mint az osztály lakói, hiszen rajtuk éli ki szadista vágyait, mindezt jószándékba csomagolva. Ezért csípi a szemét McMurphy érkezése, aki mintha belátna az álarc mögé. A férfi lázadó akciói megbolygatják a kialakított rendszert és a betegek vak hűsége is olvadozni kezd. Jack Nicholson és a Ratched nővért alakító Louise Fletcher is Oscar-díjat nyertek a filmben nyújtott alakításukért. A Tűz van, babám! és a Hair rendezője, Milos Forman is elhozta a legjobb direktornak járó díjat és a legjobb adaptált forgatókönyvért járó aranyszobrot is ennek az alkotásnak ítélték a 48. Oscar-gálán.