A rajongók hónapok óta aggódtak érte! Tudták, hogy ebből nagy baj lesz: ez vezethetett Peter Greene halálához

60 éves korában elhunyt Peter Greene. Ha Hollywood a ’90-es években egy karakteres rosszfiúért kiáltott, gyakorlatilag ő volt az első, aki a magasba emelte a kezét. A Ponyvaregényben és A maszkban is igazi tenyérbemászó figurát alakított, és mindkét szereppel sikeresen véste bele magát örökre a nézők emlékezetébe. Greene viszont azóta alig adott életjelet magáról, neve szépen lassan lekerült a moziplakátokról, a sikertelenség pedig olyan sötét utakra vezette a színészt, ahonnan már soha sem talált vissza.

Peter Greene Zedként vált ismertté a Ponyvaregényből, ám ezt követően alig kapott szerepet nagyobb produkciókban (Fotó: Entertainment Pictures)

Hova tűntek a Peter Greene-filmek?

Hiába volt a ’90-es évek egyik legfelkapottabb karakterszínésze, aki pár éven belül több kritikai és kasszasikerben is felbukkant kisebb vagy nagyobb szerepben, betörni sosem tudott igazán. A Ponyvaregény, A maszk és a kitaszítottá vált Kevin Spacey Közönséges bűnözők című krimije után ugyan még feltűnt Martin Lawrence Állj, vagy jövök!-jében vagy Denzel Washington Kiképzésében, az ezredfordulót követően szinte teljesen eltűnt a szélesebb közönség elől.

Viszont szó sincs arról, hogy ekkor Greene visszavonult volna, csupán egy, vagy inkább két polccal lejjebb került az álomgyár producereinél, Hollywood pár éven belül megrágta és ki is köpte. 2000 után szinte csakis kizárólag B-filmekben és ócska koppintásokban kapott szerepet. Játszott például az Oscar-díjjal kitüntetett Tom Cruise-féle Világok harca című Spielberg-sci-fi szintén 2005-ben megjelenő, Asylum filmstúdió által készített másolatában is.

Peter Greene még Halle Berry-vel is játszott A gazdagság árában (Fotó: Hollywood Pictures)

Peter Greene évekig küzdött belső démonaival

Sikertelenségében pedig minden bizonnyal hathatósan közrejátszott az is, hogy Peter Greene már a ’90-es években súlyos kábítószer-függőséggel küzdött, melyet a 2000-es években sem tudott leküzdeni. Noha 1998-ban még azzal került a Premiere Magazin címlapjára, hogy maga mögött hagyta káros szenvedélyét, közel 10 évvel később már amiatt szerepelt a hírekben, hogy letartóztatták crack-kokain birtoklása miatt.

Greene tehát sikertelenül vette fel a küzdelmet démonaival. Utolsó heteiben, hónapjaiban több rajongója is összefutott vele New York utcáin, és mindenki úgy számolt be a találkozásról, hogy egykori kedvence nagyon nincs jó bőrben, úgy tűnt, továbbra sem tudta leküzdeni addikcióit. Érezhető volt, hogy hamarosan nagy baj fog történni. A Ponyvaregény Zedje annak ellenére, hogy nem örvendett kifogástalan egészségnek, továbbra is aktívan dolgozott. Peter Greene halála napján nem kevesebb mint nyolc félkész projekt szerepel a neve mellett, így nem kizárt, hogy még a sírom túl is fel fog bukkanni a képernyőn a múlt évezred végének ikonikus rosszfiúja.