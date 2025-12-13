Ez a randi nagyon mellé ment: 15 éve gabalyodott össze Angelina Jolie és Johnny Depp

Azt gondolná az ember, hogy két szupersztárt összehozni egy akció-vígjátékban csakis siker lehet. Johnny Depp és Angelina Jolie közös filmje azonban olyan lett, mint egy félresikerült randi: A turista látszólag a helyén van, mégis az összhatás logikátlan és sablonos. A 15 éves alkotás ennek ellenére a nézők kedvence lett, sőt Johnny Deppfilmjei közül is kiemelkedik, ugyanis az átlagembert bűnözőnek néző történet egy rejtélyes nővel vegyítve valóban ígéretes felállás.
Johnny Depp az új Tom Cruise
Kevesen tudják, hogy A turista egy francia film remake-je. A 2005-ös Anthony Zimmer Európában kultikus státuszt ért el, így Hollywood azonnal lecsapott rá.
A főszerepeket eredetileg egészen más színészek játszották volna. Tom Cruise és Charlize Theron volt az első terv, Cruise-t később az Avatar szépfiújára, Sam Worthingtonra akarták cserélni. Végül Angelina Jolie és Johnny Depp szálltak be a 100 millió dolláros produkcióba. Korábban majdnem együtt is dolgoztak, ugyanis Brad Pitt előtt Depp volt kiszemelve a Mr. és Mrs. Smith férfi főszerepére.
Depp végül egy zsíros csekknek, pontosan 25 millió dollárnak köszönhetően csatlakozott a projekthez az utolsó pillanatban. A színész alig néhány nappal a forgatás megkezdése előtt írta alá a szerződését.
Utólag Depp elmondta, hogy a sok extrém szerep után kifejezetten jólesett számára egy átlagembert eljátszani.
Ebben nagy szerepe volt Angelina Jolie-nak is, aki ragaszkodott ahhoz, hogy hozzá hasonló kaliberű sztár legyen a partnere. Jolie nemcsak főszereplőként, hanem producerként is dolgozott a filmen, így beleszólása volt a castingba. Jolie hónapokig gyakorolta különös akcentusát, amellyel a karakter rejtélyességét szerette volna fokozni.
Sokak szerint a film harmadik főszereplője Velence. Ezt az is alátámasztja, hogy kevés CGI-t használtak: az üldözési jelenetek nagy része valódi hidakon, csatornákon és palotákban játszódott. A város külön engedélyt adott a forgatásra, sőt a legendás Hotel Danieli-ben is dolgozhatott a stáb – igaz, kizárólag éjszakánként.
A 100 millió dolláros költségvetésből több millió dollárt Angelina Jolie ruhatárára fordítottak. A filmben kizárólag számára tervezett egyedi darabok láthatók, nem beszélve a rendkívül értékes ékszerekről.
Florian Henckel von Donnersmarck, A mások élete Oscar-díjas rendezője szerint A turista egy modern mese felnőtteknek: nem realista thriller, és soha nem is akart annak látszani.
A film megosztó kritikákat kapott, de 275 millió dolláros bevételével szolid anyagi sikert hozott az alkotóknak. Három Golden Globe-díjra jelölték: a legjobb musical-vígjáték kategóriában, valamint Depp és Jolie alakításáért. Sokan úgy vélik, hogy a jelölések egy agresszív, előre lezsírozott kampány eredményei voltak, amit a díjátadón is kifiguráztak.
