Ez a randi nagyon mellé ment: 15 éve gabalyodott össze Angelina Jolie és Johnny Depp

Azt gondolná az ember, hogy két szupersztárt összehozni egy akció-vígjátékban csakis siker lehet. Johnny Depp és Angelina Jolie közös filmje azonban olyan lett, mint egy félresikerült randi: A turista látszólag a helyén van, mégis az összhatás logikátlan és sablonos. A 15 éves alkotás ennek ellenére a nézők kedvence lett, sőt Johnny Depp filmjei közül is kiemelkedik, ugyanis az átlagembert bűnözőnek néző történet egy rejtélyes nővel vegyítve valóban ígéretes felállás.

Johnny Depp az új Tom Cruise

Kevesen tudják, hogy A turista egy francia film remake-je. A 2005-ös Anthony Zimmer Európában kultikus státuszt ért el, így Hollywood azonnal lecsapott rá.

volt az első terv, Cruise-t később az Avatar szépfiújára, akarták cserélni. Végül Angelina Jolie és Johnny Depp szálltak be a 100 millió dolláros produkcióba. Korábban majdnem együtt is dolgoztak, ugyanis előtt Depp volt kiszemelve a férfi főszerepére. Depp végül egy zsíros csekknek, pontosan 25 millió dollárnak köszönhetően csatlakozott a projekthez az utolsó pillanatban. A színész alig néhány nappal a forgatás megkezdése előtt írta alá a szerződését.

