Ez izgalmasnak ígérkezik: megjelent Herendi Gábor legújabb filmje, A szenvedélyes nők előzetese

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 16:52
Elkészültek Herendi Gábor új romantikus vígjátékának karakterplakátjai!

A Szenvedélyes nők közvetlen állami támogatás nélkül készült, a romantikus vígjátékban olyan színészek szerepelnek, mint Básti Juli, Balsai Móni, Varga-Járó Sára, Lengyel Benjámin, Lengyel Tamás, Bányai Kelemen Barna, Scherer Péter, valamint Fodor Annamária, Mészáros Máté, Mentes Júlia, de feltűnik benne Frenreisz Károly is.

 

A negyvenes Lilla (Balsai Móni) párterapeutaként dolgozik, és egész életét a családjának szentelte. Ezért is éri váratlanul, amikor elhagyja a férje egy fiatal műkörmösért. Lilla lánya, Zsófi (Varga-Járó Sára) és az anyja, az egykor ismert színésznő, Vilma (Básti Juli) elhatározzák, hogy kirángatják a nőt a depresszióból és az önsajnálatból és ráveszik, hogy kezdjen el újra randizni. Lilla évtizedek óta nem volt szingli, így kezdetben ellenáll, és titokban még mindig abban reménykedik, hogy a férje visszatér hozzá. Ezért az anyja cselhez folyamodik, és elhívja a lányát és az unokáját a vidéki nyaralójukba, ahol bemutat neki egy sármos újságírót, aki Vilma önéletrajzi könyvét írja. A helyzetet bonyolítja, hogy Zsófi barátja is próbálja összehozni Lillát egy nagyszájú kollégájával, aki teljesen váratlanul toppan be és még jobban összekuszálja az eseményeket.

 

A Szenvedélyes nők rendezője Herendi Gábor, akinek nyolc filmje az elmúlt két évtizedben több mint 3,2 millió nézőt vonzott a mozikba, amivel messze a legsikeresebb magyar filmes. A rendszerváltás utáni filmkészítés tíz legnézettebb mozijából négyet Herendi rendezett (Futni mentem, Valami Amerika, Magyar vándor, Kincsem) és egyedülálló módon valamennyi filmjét legalább 100 ezer néző látta a mozikban. Herendi legutóbbi filmje, a Futni mentem rekordokat döntött, hetekig vezette a mozis toplistát és végül több mint 737 ezer néző látta a mozikban.

 


A Szenvedélyes nők kivételes sztárparádét tartogat: a női főszerepeket a Kossuth- és Jászai-díjas Básti Juli, a Jászai-díjas Balsai Móni és Varga-Járó Sára játssza. Mellettük napjaink legnépszerűbb színészei szerepelnek, akik számos sorozat- (A mi kis falunk, Apatigris, Válótársak, Terápia, A renitens) és mozisiker (Futni mentem, Valami Amerika, Üvegtigris, Toxikoma, Liza, a rókatündér, Hogyan tudnék élni nélküled?) után most együtt láthatók filmen.

 

A filmben szerepel Lengyel Benjámin, Lengyel Tamás, Bányai Kelemen Barna, Scherer Péter, valamint Fodor Annamária, Mészáros Máté, Mentes Júlia, de feltűnik benne Frenreisz Károly is. A filmnek most elkészültek a karakterplakátjai.

A film első előzetese itt tekinthető meg:

A Szenvedélyes nők függetlenfilmként készül a Vertigo Média gyártásában, producerei Kárpáti György és Berta Balázs. A vígjáték forgatókönyvét a valaha volt egyik legsikeresebb cseh vígjáték alapján Divinyi Réka írta, operatőre Szatmári Péter, zeneszerzője Hrutka Róbert, a film médiapartnere a TV2.

A Szenvedélyes nők november 27-től látható országszerte a mozikban a Vertigo Média forgalmazásában.

 

