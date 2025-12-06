Emlékszel még az államalapítást megünneplő mozira, amit még Franco Nero sem tudott megmenteni az unalomtól? Ilyen volt a Sacra Corona

Kevés ország históriája tudja ennyi érdekes, tanulságos, elégikus vagy épp szórakoztató történettel ellátni a filmkészítőket, mint Magyarországé. Ezt a honi forgatókönyvírók és direktorok ki is használták szép számmal, hiszen a kiváló magyar történelmi filmekkel szabályosan Dunát lehetne rekeszteni. Példaként elég csak az Egri csillagokat, A tizedes meg a többieket vagy A kőszívű ember fiait megemlíteni. Ám, attól még, hogy elsőrangú az alapanyag, nem törvényszerű, hogy valami epikus sül ki belőle. Erre kiváló példa mai alanyunk, a 2001-ben bemutatott Sacra Corona, ami nem is egy, hanem rögtön három király történetét meséli el a trónviszályok időszakából. Felbukkan benne a mindig gyönyörű Ónodi Eszter, és a spagettiwesternek királya, Franco Nero is, de még így is olyan az egész, mintha egy általános iskolai történelemtankönyvet olvasnánk két órán keresztül, a rosszabbik fajtából.

A 2001-es Sacra Coronát sem a látvány, sem Franco Nero nem tudták megmenteni (Fotó: YouTube)

Újabb évforduló, újabb fércmű

Koltay Gábor, rendező, valamint Nemeskürty István, neves történész és forgatókönyvíró párosa a honfoglalás millecentenáriumára készített grandiózus baklövése (Honfoglalás) után öt esztendővel ismét összeállt. A duó ezúttal az államalapítás ezredik évfordulóját szerette volna megünnepelni, ám furcsa módon nem a honatya, I. (Szent) István történetei közül kívántak elregélni egyet. Választásuk inkább az István király uralkodása után pár évtizeddel lezajló, Salamon, I. Géza és I. (Szent) László közötti trónviszályra esett.

A Sacra Corona úgy elvérzett, mint király a csatamezőn

A témaválasztás ugyan a következetlensége ellenére érdekes, mégis sikerült úgy tálalni, hogy a világon senki sem jöjjön meg a kedve történelemkönyvet ragadni a megtekintése után. Bár az első bő félóra nem kevés izgalmat tartogat a Honfoglalás óta szemmel láthatóan rengeteget fejlődő tömegjelenetekkel és vérben bővelkedő csatározásokkal, a Sacra Corona úgy 40-45 perc után ellövi az összes puskaporát, amivel addig le tudta kötni a nézőket.

Ónodi Eszter amennyire jó színésznő, legalább olyan gyakorta szerepel a legrosszabb magyar filmeket felvonultató cikkszériánkban (Fotó: YouTube)

Ezt követően nem marad más, csak a szokásos, Koltay filmjeiből megszokott, üveges tekintetű távolba nézés, valamint a karakterek állandó egymás melletti elbeszélése. Nemeskürty István ugyan kiváló szakember volt, talán maradnia kellett volna a maga területén, mert nem létező dialógusaiba bújtatott, tankönyvszagú történetmesélése olyannyira száraz, hogy a Sacra Corona nézése közben muszáj egy pohár víz után nyúlnunk. Ehhez pedig társul Koltay Gábor dramaturgiai készségeinek nullához való konvergálása, miután a sztori sokszor követhetetlen, és többnyire azt sem tudjuk, hogy ki kicsoda, vagy kivel, mi történt.