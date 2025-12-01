Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
The Rock nagyon begurult, még a Na'vik előtt szétcsap mindenkit decemberben

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 16:45
Kultikus sorozat fináléja, kék Pocahontas és maga Benoit Blanc is újra akcióba lendül. Olyan sztárok várnak ránk az év utolsó napján, mint Daniel Craig, The Rock, Emily Blunt vagy Spongyabob.
Az utolsó hónapjában érkeznek a legnagyobb szabású popcorn-filmek, Oscar-esélyes drámák és kedvenc lökött tengeri szivacsunk is. Olyan sztárok várnak minket a mozikban, mint Daniel Craig, The Rock, Emily Blunt vagy Spongyabob. Lássuk, mik érkeznek a mozikba és a streamingre. 

The Rock
The Rock Oscar-esélyes az új filmjéért (Fotó: YouTube)

The Rock odavág a decemberi premiereknek 

Zúzógép

Bemutató dátuma: 2025. december 11.

Főszereplők: Dwayne 'The Rock' Johnson, Emily Blunt

A pankrátorból lett színész ebben az életrajzi filmben sokak szerint megmutatta, hogy milyen nagyformátú filmszínész is valójában. A teljesen elsminkelt Johnson mellett Emily Blunt adja a szívét és lelkét, ami a pankrátor/bunyós Mark Kerr nem mindennapi történetét mutatja be a mozikban. The Rock Oscar-díjat kaphat az alakításáért sokak szerint. 

Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Bemutató dátuma: 2025. december 12.

Főszereplők: Daniel Craig, Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Glenn Close
A népszerű sorozat harmadik epizódjában a legendás nyomozó, Benoit Blanc ismét egy bonyolult, sokszálú gyilkossági ügy nyomába ered. Az előzetes szerint ez lesz a legrémisztőbb ügye a nyomozónak, ugyanis egy pap halála után kell nyomoznia. A gótikus hangulatot körülbelül egy tucat világsztár dobja fel a Netflix legjobban várt idei filmjében. 

Avatar: Tűz és hamu

Bemutató dátuma: 2025. december 19.
Főszereplők: Zoë Saldaña, Sam Worthington és az Oscar-díjas Kate Winslet
A kultikus sci-fi/fantasy saga harmadik része. Pandora világában az új, vulkánok közelében élő klán, az úgynevezett Hamu népet helyezi a történet középpontjába. Az ultralátványos előzetes egy új, minden eddiginél veszélyesebb gonoszt ígér, úgyhogy az eposzi hosszúságú, 195 perces látványfilmben a könnyeknek is marad hely a mozitermekben. 

SpongyaBob: Kalózkaland

Bemutató dátuma: december 2025. december 25.

Főszereplők: Spongyabob, Csillag Patrik, Csigusz, Tintás Tunyacsáp. 

A legendás rajzfilmsorozat újabb mozis adaptációjában kedvenc, kissé lökött tengeri szivacsunk a Bolygó Hollandi rejtélye után ered, ami nem várt kalandokba sodorja őt és barátait. A fárasztó, de szerethető családi filmet inkább a nagyobb gyerekeknek és fiatal felnőtteknek ajánljuk a töltött káposzta és a bejgli mellé az ünnepek alatt. 

Stranger Things finálé

Bemutató dátuma: december 25., és december 31.

Főszereplők: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour és Linda Hamilton.

A közel egy évtizede indult Netflix sikersorozat epikus fináléja a végéhez ért. A Stranger Things első négy rész utáni kérdések és mindenkit sokkoló cliffhangert követően Hawkins lakóira a végső nagy összecsapás vár, illetve végre kiderül a Hellyel lefelé minden titka. A Stranger Things utolsó része szilveszterkor fut be, szóval a buli előtt érdemes megnézni, mi lesz Tizi és a barátainak a sorsa. 

 

