The Rock nagyon begurult, még a Na'vik előtt szétcsap mindenkit decemberben

Az utolsó hónapjában érkeznek a legnagyobb szabású popcorn-filmek, Oscar-esélyes drámák és kedvenc lökött tengeri szivacsunk is. Olyan sztárok várnak minket a mozikban, mint Daniel Craig, The Rock, Emily Blunt vagy Spongyabob. Lássuk, mik érkeznek a mozikba és a streamingre.

The Rock Oscar-esélyes az új filmjéért (Fotó: YouTube)

The Rock odavág a decemberi premiereknek

Zúzógép

Bemutató dátuma: 2025. december 11.

Főszereplők: Dwayne 'The Rock' Johnson, Emily Blunt

A pankrátorból lett színész ebben az életrajzi filmben sokak szerint megmutatta, hogy milyen nagyformátú filmszínész is valójában. A teljesen elsminkelt Johnson mellett Emily Blunt adja a szívét és lelkét, ami a pankrátor/bunyós Mark Kerr nem mindennapi történetét mutatja be a mozikban. The Rock Oscar-díjat kaphat az alakításáért sokak szerint.

Tőrbe ejtve: Ébredj fel, halott ember

Bemutató dátuma: 2025. december 12.

Főszereplők: Daniel Craig, Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Glenn Close

A népszerű sorozat harmadik epizódjában a legendás nyomozó, Benoit Blanc ismét egy bonyolult, sokszálú gyilkossági ügy nyomába ered. Az előzetes szerint ez lesz a legrémisztőbb ügye a nyomozónak, ugyanis egy pap halála után kell nyomoznia. A gótikus hangulatot körülbelül egy tucat világsztár dobja fel a Netflix legjobban várt idei filmjében.

Avatar: Tűz és hamu

Bemutató dátuma: 2025. december 19.

Főszereplők: Zoë Saldaña, Sam Worthington és az Oscar-díjas Kate Winslet.

A kultikus sci-fi/fantasy saga harmadik része. Pandora világában az új, vulkánok közelében élő klán, az úgynevezett Hamu népet helyezi a történet középpontjába. Az ultralátványos előzetes egy új, minden eddiginél veszélyesebb gonoszt ígér, úgyhogy az eposzi hosszúságú, 195 perces látványfilmben a könnyeknek is marad hely a mozitermekben.

SpongyaBob: Kalózkaland

Bemutató dátuma: december 2025. december 25.

Főszereplők: Spongyabob, Csillag Patrik, Csigusz, Tintás Tunyacsáp.

A legendás rajzfilmsorozat újabb mozis adaptációjában kedvenc, kissé lökött tengeri szivacsunk a Bolygó Hollandi rejtélye után ered, ami nem várt kalandokba sodorja őt és barátait. A fárasztó, de szerethető családi filmet inkább a nagyobb gyerekeknek és fiatal felnőtteknek ajánljuk a töltött káposzta és a bejgli mellé az ünnepek alatt.