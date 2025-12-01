The Rock nagyon begurult, még a Na'vik előtt szétcsap mindenkit decemberben

Az utolsó hónapjában érkeznek a legnagyobb szabású popcorn-filmek, Oscar-esélyes drámák és kedvenc lökött tengeri szivacsunk is. Olyan sztárok várnak minket a mozikban, mint Daniel Craig, The Rock, Emily Blunt vagy Spongyabob. Lássuk, mik érkeznek a mozikba és a streamingre.
Bemutató dátuma: 2025. december 11.
Főszereplők: Dwayne 'The Rock' Johnson, Emily Blunt
A pankrátorból lett színész ebben az életrajzi filmben sokak szerint megmutatta, hogy milyen nagyformátú filmszínész is valójában. A teljesen elsminkelt Johnson mellett Emily Blunt adja a szívét és lelkét, ami a pankrátor/bunyós Mark Kerr nem mindennapi történetét mutatja be a mozikban. The Rock Oscar-díjat kaphat az alakításáért sokak szerint.
Bemutató dátuma: 2025. december 12.
Főszereplők: Daniel Craig, Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Glenn Close
A népszerű sorozat harmadik epizódjában a legendás nyomozó, Benoit Blanc ismét egy bonyolult, sokszálú gyilkossági ügy nyomába ered. Az előzetes szerint ez lesz a legrémisztőbb ügye a nyomozónak, ugyanis egy pap halála után kell nyomoznia. A gótikus hangulatot körülbelül egy tucat világsztár dobja fel a Netflix legjobban várt idei filmjében.
Bemutató dátuma: 2025. december 19.
Főszereplők: Zoë Saldaña, Sam Worthington és az Oscar-díjas Kate Winslet.
A kultikus sci-fi/fantasy saga harmadik része. Pandora világában az új, vulkánok közelében élő klán, az úgynevezett Hamu népet helyezi a történet középpontjába. Az ultralátványos előzetes egy új, minden eddiginél veszélyesebb gonoszt ígér, úgyhogy az eposzi hosszúságú, 195 perces látványfilmben a könnyeknek is marad hely a mozitermekben.
Bemutató dátuma: december 2025. december 25.
Főszereplők: Spongyabob, Csillag Patrik, Csigusz, Tintás Tunyacsáp.
A legendás rajzfilmsorozat újabb mozis adaptációjában kedvenc, kissé lökött tengeri szivacsunk a Bolygó Hollandi rejtélye után ered, ami nem várt kalandokba sodorja őt és barátait. A fárasztó, de szerethető családi filmet inkább a nagyobb gyerekeknek és fiatal felnőtteknek ajánljuk a töltött káposzta és a bejgli mellé az ünnepek alatt.
Bemutató dátuma: december 25., és december 31.
Főszereplők: Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour és Linda Hamilton.
A közel egy évtizede indult Netflix sikersorozat epikus fináléja a végéhez ért. A Stranger Things első négy rész utáni kérdések és mindenkit sokkoló cliffhangert követően Hawkins lakóira a végső nagy összecsapás vár, illetve végre kiderül a Hellyel lefelé minden titka. A Stranger Things utolsó része szilveszterkor fut be, szóval a buli előtt érdemes megnézni, mi lesz Tizi és a barátainak a sorsa.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.