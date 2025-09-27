Te tudtad? A szerelmünk lapjai sztárjai utálták egymást: ezek a filmes párosok csak a képernyőn működtek jól

Amíg működik, addig nem hülyeség, ahogy szokták mondani. Vannak kifejezetten jó filmek, amiknek a szereplői nem különösebben jöttek ki egymással ezen pedig igencsak meglepődünk. Dwayne Johnson és Vin Diesel esete például érdekes, mert a filmsorozat amiben szerepelnek az pont, hogy a testvériességről szólna.
A két színész a Halálos iramban: Ötödik sebesség óta több filmen is együtt dolgozott, de több cikk is napvilágot látott, miszerint a két izomkolosszus nem jött ki egymással. Lehet ezt napestig boncolgatni, a lényeg akkor is az marad, hogy két dudás egyszerűen nem fért meg egy csárdában, mindketten maguknak akarták a reflektorfényt — pedig ezekben a filmekben mindketten elegendő figyelmet kapnak, legalábbis ezt gondolhatná az ember.
A filmben Bill Murray az arc nélküli címszereplő összekötőjét, Bosleyt játszotta, aki a szexi angyalok Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu munkáját segítette. A film megjelenése után néhány évvel Lucy Liu elmondta, hogy Murray megalázóan, az arcába mondta a kritikáit, mire a színésznő hevesen válaszolt — állítólag majdnem pofozkodásig fajult a dolog. Annyira nem bírták egymás társaságát, hogy a folytatásban Bill Murray már nem kapott szerepet, őt Bernie Mac cserélte le. Ezek után mi sem kötekednénk Lucy Liuval, az biztos.
A Mad Max: A harag útja egy igazán látványos film lett George Miller káoszos, poszt-apokaliptikus világában. A káosz a kikerült infók szerint a kamerák mögött is zajlott, ahol a két színész nem nagyon viselte el egymás társaságát. Állítólag Charlize Theron a színészt a késései és a professzionalizmus hiánya miatt bírálta, míg Tom Hardy szerint Theron egy kontrollmániás fúria volt — stílusosan akár Furiosa is lehetne. Később mindketten belátták, hogy erősen reagáltak a másikra, de esélyes hogy nem látjuk őket egy filmben ezután.
Milyen különös, hogy pont az egyik legnépszerűbb romantikus film, a Szerelmünk lapjai szereplői nem szimpatizáltak túlzottan egymással. A rendező, Nick Cassavetes elmondta, hogy Ryan Gosling egy ponton még azt is kérte, hogy rúgják ki Rachel McAdamset a forgatásról és tegyenek a helyébe valakit, akivel valóban együtt tud dolgozni. A helyzet igazi pikantériája? Hogy a forgatás után összejöttek és 2004-2007 között együtt voltak. A szerelem vak.
A magyar származású színészklasszis olyan csókot kapott, amiért a világ nagyrésze mindenét odaadta volna, a múlt évszázad egyik legszexibb nőjétől. Tony Curtis a csókjuknak mégsem örült úgy, ahogy azt a férfiak gondolták volna — ugyanis Curtis elmondása szerint olyan Marylin Monroe csókja, mintha Hitlerrel csókolózott volna. Később mondjuk azt állította, hogy csak viccelt... nos, ki-ki döntse el magának.
Edward Nortonnak egyszerűen mindenkivel meggyűlik a baja és a jelek szerint ez jelentős esetben az ő hibája. A színészről többször nyilatkoztak úgy a kollégái mint valaki, aki keményfejű és aki a vízióját gyakran kelletlenül erőlteti rá a rendezőkre. Ez a valódi oka annak is, hogy bár 2008-ban Edward Nortont láttuk A hihetetlen Hulk című filmben, de lecserélték Mark Ruffalora. A Birdman című filmben pont egy ilyen karaktert játszik, kicsit önmagát is kiparodizálva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.