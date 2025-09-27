Te tudtad? A szerelmünk lapjai sztárjai utálták egymást: ezek a filmes párosok csak a képernyőn működtek jól

Amíg működik, addig nem hülyeség, ahogy szokták mondani. Vannak kifejezetten jó filmek, amiknek a szereplői nem különösebben jöttek ki egymással ezen pedig igencsak meglepődünk. Dwayne Johnson és Vin Diesel esete például érdekes, mert a filmsorozat amiben szerepelnek az pont, hogy a testvériességről szólna.

Vin Diesel nem fogadta könnyen Dwayne Johnson megjelenését a szériába (Fotó: Universal Pictures)

Vin Diesel vs. Dwayne Johnson (Halálos iramban filmek)

A két színész a Halálos iramban: Ötödik sebesség óta több filmen is együtt dolgozott, de több cikk is napvilágot látott, miszerint a két izomkolosszus nem jött ki egymással. Lehet ezt napestig boncolgatni, a lényeg akkor is az marad, hogy két dudás egyszerűen nem fért meg egy csárdában, mindketten maguknak akarták a reflektorfényt — pedig ezekben a filmekben mindketten elegendő figyelmet kapnak, legalábbis ezt gondolhatná az ember.

A 'család' mégse annyira összetartó a filmeken kívül (Fotó: Universal Pictures)

Bill Murray vs. Lucy Liu (Charlie angyalai)

A filmben Bill Murray az arc nélküli címszereplő összekötőjét, Bosleyt játszotta, aki a szexi angyalok Cameron Diaz, Drew Barrymore és Lucy Liu munkáját segítette. A film megjelenése után néhány évvel Lucy Liu elmondta, hogy Murray megalázóan, az arcába mondta a kritikáit, mire a színésznő hevesen válaszolt — állítólag majdnem pofozkodásig fajult a dolog. Annyira nem bírták egymás társaságát, hogy a folytatásban Bill Murray már nem kapott szerepet, őt Bernie Mac cserélte le. Ezek után mi sem kötekednénk Lucy Liuval, az biztos.

Ennek tudatában kényelmetlen lehetett ez a jelenet is (Fotó: Entertainment Pictures)

Tom Hardy vs. Charlize Theron (Mad Max: A harag útja)

A Mad Max: A harag útja egy igazán látványos film lett George Miller káoszos, poszt-apokaliptikus világában. A káosz a kikerült infók szerint a kamerák mögött is zajlott, ahol a két színész nem nagyon viselte el egymás társaságát. Állítólag Charlize Theron a színészt a késései és a professzionalizmus hiánya miatt bírálta, míg Tom Hardy szerint Theron egy kontrollmániás fúria volt — stílusosan akár Furiosa is lehetne. Később mindketten belátták, hogy erősen reagáltak a másikra, de esélyes hogy nem látjuk őket egy filmben ezután.

A képernyőn viszont Tom Hardy és Charlize Theron jól működnek együtt (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Ryan Gosling vs. Rachel McAdams (Szerelmünk lapjai)

Milyen különös, hogy pont az egyik legnépszerűbb romantikus film, a Szerelmünk lapjai szereplői nem szimpatizáltak túlzottan egymással. A rendező, Nick Cassavetes elmondta, hogy Ryan Gosling egy ponton még azt is kérte, hogy rúgják ki Rachel McAdamset a forgatásról és tegyenek a helyébe valakit, akivel valóban együtt tud dolgozni. A helyzet igazi pikantériája? Hogy a forgatás után összejöttek és 2004-2007 között együtt voltak. A szerelem vak.