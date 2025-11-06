"Szálljatok le rólam b*szki, 21 éves vagyok!" – Millie Bobby Brown kiakadt, mindenkit elküldött a pokolba

Millie Bobby Brown kiakadt. A Stranger Things sztárjával mostanában egyébként is sokat foglalkozik a sajtó a kollégájával, David Harbourral kapcsolatos zaklatási vádak miatt, a fiatal színésznő azonban nem ezekre reagált.

Millie Bobby Brown megelégelte a róla szóló lejárató szalagcímeket (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Millie Bobby Brown kiakadt

A színésznő a British Vogue novemberi címlapján szerepel, és egy hosszú, mindenre kiterjedő interjút is készített vele a magazin. Ebben az interjúban beszélt arról a jelenségről, amit talán a legnehezebb megemésztenie a korán jött sztársággal kapcsolatban. Brown alig 10 évesen lett a Netflix aranytojást tojó tyúkja a Stranger Things sorozat főszereplőjeként, karrierje azóta is szárnyal. A hírnévvel együtt jött a folyamatos érdeklődés és médiajelenlét, ez vezetett a színésznő kiborulásához.

Elmondta, hogy tiszteli az újságíró szakmát és pontosan tudja, hogy ez mivel jár, de nem tudja elfogadni, hogy minden róla szóló cikk már a címben a külsejével van elfoglalva. Korábban már volt egy hasonló esete, amikor 16 évesen kiállt a nyilvánosság elé és egy videóban reagált a felháborító cikkekre, amik arra utalgattak, hogy plasztikai műtéteken esett át. A történelem ismétli önmagát, ugyanis most, 21 évesen ismét odáig fajult a helyzet, hogy újabb, a külsejére vonatkozó ízléstelen szalagcímek miatt érezte úgy, hogy fel kell szólalnia. Az Elektronikus állam című filmjének sajtóeseményén jelent meg először platinaszőke hajjal és a film stílusához hasonlóan, ‘90-es éveket idéző szettekben.

Stylistjával felkeresték a korszak két divatikonját, Paris Hiltont és Pamela Andersont, hogy tőlük kölcsönözzenek ruhákat a vörösszőnyegre. A Daily Mail újságírói azonban keményen elbántak a színésznővel, az esemény után megjelent cikkek egyre azt firtatták, hogy mennyire öregíti Brown-t a sok smink és ez a szőke frizura. A Stranger Things sztárjánál betelt a pohár és egy videóban osztotta ki név szerint az újságírókat.

“Én értem, hogy ez a munkátok. De ne merészeljetek már a szalagcímekben a földbe döngölni!Helytelen, és gyakorlatilag zaklatás, főként azokkal a fiatal lányokkal szemben, akik még csak most kezdik a szakmát és már most megkérdőjeleznek mindent magukkal kapcsolatban. Ha az, hogy szőke lettem és sminket viselek ennyire zavar titeket, akkor igenis reagálni fogok rá. Nemcsak magam miatt, hanem minden fiatal lány miatt, aki úgy dönt, hogy meg akarja változtatni a frizuráját, vagy vörös rúzst akar viselni."