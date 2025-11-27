Kitálalt a Stranger Things sztárja: Millie Bobby Brown megszólalt David Harbour zaklatásáról

A Netflix háza táján alakult ki az a patália, melyet még évek múltán is biztosan emlegetni fogunk. A lehető legbalszerencsésebb (vagy marketing szempontjából pont a legjobb) időpontban borult ki a bili: A Stranger Things főhősnőjét alakító Millie Bobby Brown zaklatással vádolta meg sorozatbéli fogadott apját, David Harbourt. Az 50 éves színésznek nem ez volt az első kínos esete idén, de ez a perpatvar mégis mindenkit lesokkolt, főleg, hogy hetekkel az 5. évad debütálása előtt történt, és a fanok csak arra vártak, mi fog történni, ha eljön a premier, ahol mindkét félnek kötelező lesz megjelennie.

A legnézettebb Netflix-sorozatok közé tartozó Stranger Things szereplői hosszú éveken apa-lánya kapcsolatban voltak, ám viszonyuk megromlott a sorozat végére

Millie Bobby Brown szerint egységben az erő

Aztán elérkezett a széria hollywoodi premiere november elején, ahol mindenki hatalmas meglepetésére, Millie Bobby Brown többször is David Harbour karjaiban, fülig érő szájjal lett lencsevégre kapva. A fanokat és a netezőket rögtön két szekértáborra osztották a látottak: Voltak, akik szerint ez azt bizonyítja, hogy minden rendben, és az egész vádaskodás csak egy ordas nagy kamu volt, míg a mások úgy vélték, ez a puszibarátság csak színjáték a PR-csapat rendezésében, mert nem szeretnék, ha az ügy tovább sebezné a finálé iránti érdeklődést.

A vörös szőnyegen történtekről most a The Hollywood Reporter kérdezte az egyik főszereplőt, a testét kritizálóknak durván odaszóló Brownt, akinek kurta válaszából arra lehet következtetni, hogy a második a tábor áll közelebb az igazsághoz:

Már tíz éve csináljuk ezt. Mi mindig is egységesek voltunk. Teljes szívünkből imádjuk ezt a sorozatot, és nagyra értékeljük a barátságunkat

– zárta rövidre a sorozat Elevenje (Tizije) a miértjét annak, hogy mégis mi okból osztozott zaklatással megvádolt színésztársával a kifutón.

Millie Bobby Brown David Harbour karjaiban feszített a fotósoknak a Stranger Thinga 5. évadának Los Angeles-i premierjén (Fotó: Nina Prommer)

A legfrissebb pletykák szerint a két sztár között már jócskán a Stranger Things 5. évadának forgatása előtt feszültség bontakozott ki, amelyet a forgatás során sem sikerült elsimítani, így a munkálatok a Charlie angyalaihoz vagy a Halálos iramban-filmekhez hasonló hangulatban teltek. Sőt, Brown mindvégig úgy látogatta meg a munkahelyének számító stúdiót, hogy jogi képviselője mindig elkísérte őt.