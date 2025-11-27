Kitálalt a Stranger Things sztárja: Millie Bobby Brown megszólalt David Harbour zaklatásáról

A Netflix háza táján alakult ki az a patália, melyet még évek múltán is biztosan emlegetni fogunk. A lehető legbalszerencsésebb (vagy marketing szempontjából pont a legjobb) időpontban borult ki a bili: A Stranger Things főhősnőjét alakító Millie Bobby Brown zaklatással vádolta meg sorozatbéli fogadott apját, David Harbourt. Az 50 éves színésznek nem ez volt az első kínos esete idén, de ez a perpatvar mégis mindenkit lesokkolt, főleg, hogy hetekkel az 5. évad debütálása előtt történt, és a fanok csak arra vártak, mi fog történni, ha eljön a premier, ahol mindkét félnek kötelező lesz megjelennie.
Aztán elérkezett a széria hollywoodi premiere november elején, ahol mindenki hatalmas meglepetésére, Millie Bobby Brown többször is David Harbour karjaiban, fülig érő szájjal lett lencsevégre kapva. A fanokat és a netezőket rögtön két szekértáborra osztották a látottak: Voltak, akik szerint ez azt bizonyítja, hogy minden rendben, és az egész vádaskodás csak egy ordas nagy kamu volt, míg a mások úgy vélték, ez a puszibarátság csak színjáték a PR-csapat rendezésében, mert nem szeretnék, ha az ügy tovább sebezné a finálé iránti érdeklődést.
A vörös szőnyegen történtekről most a The Hollywood Reporter kérdezte az egyik főszereplőt, a testét kritizálóknak durván odaszóló Brownt, akinek kurta válaszából arra lehet következtetni, hogy a második a tábor áll közelebb az igazsághoz:
Már tíz éve csináljuk ezt. Mi mindig is egységesek voltunk. Teljes szívünkből imádjuk ezt a sorozatot, és nagyra értékeljük a barátságunkat
– zárta rövidre a sorozat Elevenje (Tizije) a miértjét annak, hogy mégis mi okból osztozott zaklatással megvádolt színésztársával a kifutón.
A legfrissebb pletykák szerint a két sztár között már jócskán a Stranger Things 5. évadának forgatása előtt feszültség bontakozott ki, amelyet a forgatás során sem sikerült elsimítani, így a munkálatok a Charlie angyalaihoz vagy a Halálos iramban-filmekhez hasonló hangulatban teltek. Sőt, Brown mindvégig úgy látogatta meg a munkahelyének számító stúdiót, hogy jogi képviselője mindig elkísérte őt.
A balhéról természetesen a Stranger Things alkotóit is megpróbálták kifaggatni. A rendezőpáros, Matt és Ross Duffer viszont nem akarta kiteregetni a szennyest. Szerintük, ami a stúdió falain belül történt, annak ott is kell maradnia, ám annyit elárultak, ők azt akarták, hogy mindenki jól érezze magát a széria készítése során:
Remélem, megértik, hogy forgatáson történtekről nem áll jogunkban nyilatkozni, de annyit elmondhatok, tíz éve dolgozunk ezzel a stábbal, és olyanok vagyunk egymásnak, mint egy nagy család. Számunkra semmi sem fontosabb annál, hogy a forgatáson mindenki biztonságban érezze magát, és boldog legyen
− kommentálták az ügyet a Duffer fivérek.
A sorozat záróakkordjára teljesen összeomló Netflix hírnevét is csorbító üggyel kapcsolatban tehát továbbra sem tiszta a kép, a vádakkal kapcsolatban sem Brown, sem David Harbour nem nyilatkozott egyenesen a sajtónak. A ködösítés pedig aligha fog megszűnni addig, amíg december 31-én meg nem jelenik a Stranger Things legutolsó része. Talán majd ezt követően csillapodnak annyit a kedélyek, hogy valamelyikük kiálljon a kamerák elé, és elmondja, mi is történt valójában, de addig aligha marad más a rajongók számára, mint a találgatás.
