Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Stranger Things sztárjai között a kamerákon kívül is izzik a levegő - Íme a sorozat szerelmespárjai!

Millie Bobby Brown
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 15:47
Stranger Thingsszerelmespár
A képernyőn látható kémia nem véletlen, ezek a sztárok a való életben is egy párt alkotnak, de olyan is akad, aki hét lakat alatt őrzi élete párját. Íme a Stranger Things sztárpárjai!
Bors
A szerző cikkei

A Stranger Things ötödik évada ma éjszaka debütál a Netflixen. A korábbi évadok alatt több szerelmi szál is szövődött a karakterek között, azonban talán kevesen tudják, hogy a való életben ki is a szíve választottja Natalia Dyernek, Gaten Matarazzonak, vagy Winona Rydernek. Íme a Stranger Things szerelmespárjai!

Natalia Dyer és Charlie Heaton a Stranger Things sorozat egyik jelenetében.
Natalia Dyer és Charlie Heaton a Stranger Things-nek köszönhetik, hogy megismerkedtek (Fotó: Netflix)

Stranger Things: Párok a kamerákon kívül 

Natalia Dyer és Charlie Heaton 

Natalia Dyer, aki Mike nővérét, Nancy-t alakítja a szériában, pont sorozatbeli szerelmével, a Will bátyját, Jonathant alakító Charlie Heatonnel alkot egy párt. Natalia és Charlie a Stranger Things meghallgatásán találkoztak először, kollégákból barátokká, majd egy párrá váltak a forgatás alatt. Kapcsolatukat nem akarták nagy dobra verni, azonban a rajongók elvesztették a fejüket az örömtől, amikor kiderült, hogy a páros között nem csak a képernyőn szövődött szerelem. 

Natalia Dyer és Charlie Heaton a Stranger Things sorozat madridi premierjén.
Natalia Dyer és Charlie Heaton között nem véletlenül ilyen jó a kémia a Stranger Things sorozatban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi 

Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi kapcsolatát talán senkinek nem kell bemutatni. A fiatal párosról 2021-ben röppentek fel a pletykák, júniusban pedig egy közös Instagram képpel tették hivatalossá, hogy együtt vannak. Ezt követően számos vörösszőnyeges eseményen jelentek meg együtt, Jon Bon Jovi fia pedig a Stranger Things forgatásán is meglátogatta szerelmét. 2023 áprilisában jött a hír, hogy eljegyezték egymást, 2024 májusában pedig a legnagyobb titokban össze is házasodtak. Sokan támadták őket, mondván túl fiatalok a házassághoz, a károgók pedig még jobban kiakadtak, amikor a pár 2025 augusztusában bejelentette, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. A negatív hangok ellenére Millie Bobby Brown és férje nem is lehetnének boldogabbak, és talán ők lesznek az a bizonyos szabályt erősítő kivétel.

Jake Bongiovi és felesége, Millie Bobby Brown az Elektronikus állam premiervetítésén.
Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown korai házassága és örökbefogadása sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Maya Hawke és Christian Lee Hutson

Ethan Hawke és Uma Thurman lánya, Maya Hawke négy éve él kapcsolatban a zenész Christian Lee Hutsonnal. Kapcsolatukat igyekeztek mindig nagyon diszkréten kezelni, így nem is jelentek meg nyilvános eseményeken együtt. A párost 2022-ben hozták hírbe először, amikor Manhattanben lencsevégre kapta őket a Daily Mail munkatársa. Néhány évvel korábban kezdtek el együtt dolgozni Maya Hawke Moss című albumán, és a szakmai együttműködésből szerelem szövődött. Továbbra sem reklámozzák túlzottan a kapcsolatukat, de időnként közös képekkel örvendeztetik meg a rajongóikat Instagram-oldalukon.

Maya Hawke és párja Christian Lee Huston egy Broadway premieren együtt.
Maya Hawke és párja, Christian Lee Hutson ritkán mutatkoznak együtt nyilvános eseményeken (Fotó: Photo Image Press)

Winona Ryder és Scott Mackinlay Hahn

Winona Ryder kollégáihoz hasonlóan hét lakat alatt őrzi szerelmi életének részleteit. A színésznő Johnny Depp menyasszonya volt egy ideig, és elvileg a Dracula forgatásán félig-meddig összeházasodott Keanu Reeves-szel is, azonban az utóbbi években mélyen hallgatott párkapcsolatáról, pedig a divattervező Scott Mackinlay Hahnnal 2011 óta alkotnak egy párt. Hahn a végletekig támogatja párját, első vörösszőnyeges debütálásukra is a Stranger Things első évadának premierjén került sor, a divatguru pedig azóta több eseményre is elkísérte Rydert.  

Winona Ryder és párja, Scott Mackinlay Hahn a Beetlejuice premierjén.
Winona Ryder sokáig rejtegette párját, Scott Mackinlay Hahnt, akivel több mint 10 éve együtt vannak (Fotó: KGC-158)

Gaten Matarazzo és Elizabeth Yu

A Dustin karakterét alakító Gaten Matarazzo már 2018 óta stabil kapcsolatban él szintén színésznő párjával, Elizabeth Yuval. Yu az Avatar: Az utolsó léghajlító Netflixes feldolgozásában játszotta Azula szerepét, ami világszinten ismertté tette. A páros felrobbantotta az internetet, amikor kézen fogva megjelentek a Stranger Things ötödik évadának premierjén. A rajongók „Hollywood legédesebb párjának” kiáltották ki a fiatalokat, akik között szinte tapintható volt a kémia.

Gaten Matarazzo és Elizabeth Yu / Fotó: AFP

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu