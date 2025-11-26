A Stranger Things sztárjai között a kamerákon kívül is izzik a levegő - Íme a sorozat szerelmespárjai!

A Stranger Things ötödik évada ma éjszaka debütál a Netflixen. A korábbi évadok alatt több szerelmi szál is szövődött a karakterek között, azonban talán kevesen tudják, hogy a való életben ki is a szíve választottja Natalia Dyernek, Gaten Matarazzonak, vagy Winona Rydernek. Íme a Stranger Things szerelmespárjai!

Natalia Dyer és Charlie Heaton a Stranger Things-nek köszönhetik, hogy megismerkedtek (Fotó: Netflix)

Stranger Things: Párok a kamerákon kívül

Natalia Dyer és Charlie Heaton

Natalia Dyer, aki Mike nővérét, Nancy-t alakítja a szériában, pont sorozatbeli szerelmével, a Will bátyját, Jonathant alakító Charlie Heatonnel alkot egy párt. Natalia és Charlie a Stranger Things meghallgatásán találkoztak először, kollégákból barátokká, majd egy párrá váltak a forgatás alatt. Kapcsolatukat nem akarták nagy dobra verni, azonban a rajongók elvesztették a fejüket az örömtől, amikor kiderült, hogy a páros között nem csak a képernyőn szövődött szerelem.

Natalia Dyer és Charlie Heaton között nem véletlenül ilyen jó a kémia a Stranger Things sorozatban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown és férje, Jake Bongiovi kapcsolatát talán senkinek nem kell bemutatni. A fiatal párosról 2021-ben röppentek fel a pletykák, júniusban pedig egy közös Instagram képpel tették hivatalossá, hogy együtt vannak. Ezt követően számos vörösszőnyeges eseményen jelentek meg együtt, Jon Bon Jovi fia pedig a Stranger Things forgatásán is meglátogatta szerelmét. 2023 áprilisában jött a hír, hogy eljegyezték egymást, 2024 májusában pedig a legnagyobb titokban össze is házasodtak. Sokan támadták őket, mondván túl fiatalok a házassághoz, a károgók pedig még jobban kiakadtak, amikor a pár 2025 augusztusában bejelentette, hogy örökbe fogadtak egy kislányt. A negatív hangok ellenére Millie Bobby Brown és férje nem is lehetnének boldogabbak, és talán ők lesznek az a bizonyos szabályt erősítő kivétel.

Jake Bongiovi és Millie Bobby Brown korai házassága és örökbefogadása sokaknál kiverte a biztosítékot (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE)

Maya Hawke és Christian Lee Hutson

Ethan Hawke és Uma Thurman lánya, Maya Hawke négy éve él kapcsolatban a zenész Christian Lee Hutsonnal. Kapcsolatukat igyekeztek mindig nagyon diszkréten kezelni, így nem is jelentek meg nyilvános eseményeken együtt. A párost 2022-ben hozták hírbe először, amikor Manhattanben lencsevégre kapta őket a Daily Mail munkatársa. Néhány évvel korábban kezdtek el együtt dolgozni Maya Hawke Moss című albumán, és a szakmai együttműködésből szerelem szövődött. Továbbra sem reklámozzák túlzottan a kapcsolatukat, de időnként közös képekkel örvendeztetik meg a rajongóikat Instagram-oldalukon.