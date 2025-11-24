Teljesül a rajongók álma? Így térhet vissza a Stranger Things imádott rocksztárja

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
2025. november 24.
Már csak kettőt kell aludni, és ismét megelevenedik a 80-as évek Amerikája a tévéképernyőnkön. A Stranger Things 5. évadának premierjét eddig sosem látott érdeklődés övezi, hiszen mindenki kíváncsi, milyen nem várt fordulatokkal rukkol elő a Netflix, amely akár egy halottnak hitt karaktert is feltámaszthat a fináléra.
Minden bizonnyal a Netflix egyik legnépszerűbb és legnézettebb sorozatának számító Stranger Things fanatikusai reggelig tartó felsorolásba kezdenének, ha szeretett szériájukból kellene emlékezetes pillanatot mondaniuk. Ezek a között a feledhetetlen pillanatok között pedig biztos jó néhány kapcsolódna egy olyan személyhez, aki ugyan mindössze egyetlen évadot élt meg a műsorból, mégis mindenki kedvenc karakterévé vált a maréknyi képernyőideje ellenére is. Ő pedig nem más mint a nyáron emberi fáklyává változó Joseph Quinn által játszott Eddie Munson. Nem volt ember, akit a Hawkins High School különc rockerének búcsúja a Stranger Things 4. évadában ne hatott volna könnyekig, és hősi halála ellenére is mindenki szívesen látná őt újra a vörös streamingóriás képernyőjén. Ez pedig nem is tűnik annyira lehetetlennek!

Joseph Quinn Eddie Munson Stranger Things
A Stranger Things szereposztása váratlan fordulatot vehet az 5. évad során, miután Eddie visszatérése egyre valóságosabbnak tűnik (Fotó: Netflix)

A Stranger Things tinivámpír-drámává válik?

Gomba módjára kezdett el szétszóródni a világhálón egy teória, mely szerint Eddie Munson holtából történő visszatérése nem is lenne annyira légből kapott ötlet. Az elképzelés a Stranger Things és a Dungeons & Dragons nevű játék a sorozat első epizódja óta tartó, szoros összefonódásából gyökeredzik.

A vad fantáziájú fanok szerint ugyanis Eddie a Kas nevű vámpírkarakterként térhet vissza, hogy előbb a főgonosz, Vecna csatlósa legyen, majd végül, ahogy az a játék sztorijában is történik, ő maga pusztítsa el a gonoszt, megmentve a hawkinsi gyerekek, élükön a David Harbourral súlyos botrányba keveredő Millie Bobby Brown Elevenjének életét.

Joseph Quinn Eddie Munson
A Netflix-sorozatok egyik legkedveltebb darabja szoros kapcsolatot ápol a kezdetek óta a Dungeons & Dragons nevű játékkal, mely Eddie megváltását is elhozhatja (Fotó: Netflix)

Az alkotók mindent tagadnak

Egyébként annak, hogy a suli rocksztárja tinivámpírként támadna fel, még megágyaz az a tény is, hogy Eddie vesztét nem e világból származó denevérek okozták, amelyek szintén előrevetíthették a karakter sorsát. Ám, ez természetesen mind csak spekuláció, melyet Matt Duffer még csírájában elfojtott. A sorozat társalkotója egy magazinnak adott interjújában rövid és egyenes választ adott Eddie sorsát illetően:

Imádom, ahogy Joseph Quinn játszadozik az emberekkel, de Eddie meghalt

− reagált a kreátor Quinn egy-két ködös, a rajongók számára csalfa, vak reménnyel szolgáló kijelentésére.

Bár jogosan tehetnénk fel a kérdést magunknak, mégis mi mást válaszolt volna egy olyan filmes, akinek az az érdeke, hogy a lehető legemlékezetesebb élményt nyújtsa a széria szerelmesei számára a részben általa készített showműsor.

A találgatások ideje egyébként hamarosan lejár, a Stranger Things maratoni játékidejű 5. évadának első 4 része november 26-án kerül fel a platformra, melyet 3 további epizód követ karácsony első napján, azaz december 25-én, a finálé pedig bizonyára szilveszteri programok egyike lesz megannyi háztartásban, december 31-én.

 

