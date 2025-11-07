Teljes sokkban a rajongók: Millie Bobby Brown és David Harbour is megjelent a Stranger Things premierjén – nem hiszed el, mi történt a vörös szőnyegen!

A rajongók feszült izgalommal várták a Stranger Things premierjét, hiszen ez jelentette Millie Bobby Brown és színésztársa első közös nyilvános megjelenését a sok botrány után.

Millie Bobby Brown és David Harbour kapcsolata még mindig a régi

Fotó: Netflix / Northfoto

Az elmúlt napokban olyan hírek terjedtek el, hogy a sztáranyuka hivatalos panaszt tett David Harbour ellen bántó és zaklató viselkedése miatt. Információk szerint személyes feszültségek és hatalmi viták állhattak a háttérben, a Netflix pedig belső vizsgálatot is indított az ügyben.

Millie Bobby Brown és David Harbour még mindig imádják egymást

A Stranger Things utolsó évadának premierjére november 6-án került sor, ám a hideg novemberi levegő helyett a két sztár forró hangulatban lépett a vörös szőnyegre. A kamerák előtt pózoltak, majd néhány pillanat múlva nem tudták tovább tartani magukat, és nevetni kezdtek. Egy pár ölelés és vidám pillanat után elvált útjuk, de megkönnyebbült rajongókat hagytak maguk után.

Millie és David mindig is közel álltak egymáshoz, hiszen az első évad forgatásakor a gyerekszínészek még fiatalok voltak, így David apai ösztönnel közeledett hozzájuk.

Amikor elterjedtek a pletykák, hogy Millie feljelentést tett vele kapcsolatban, sok rajongó elszomorodott a kapcsolatuk látszólagos megromlása miatt, de sokan nem akarták elhinni a híreket, mivel a kettőjük között mindig szoros, szeretetteljes kapcsolat volt.

Amikor a két színész a vörös szőnyegen nevetgélni és ölelkezni kezdett, egyértelművé vált, hogy az utóbbi napokban terjedő hírek hamisak lehettek és a két sztár ma is ugyanolyan jól kijön egymással, mint valaha - írja az E-News.