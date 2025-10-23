BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Filmmel ünnepelnéd a forradalmat? Itt a Netflix történelmi felhozatala október 23-ra

Október 23
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 13:05
Netflixmagyar filmünnep
Egy percig sem kell aggódnod, ha nincs programod október 23-ra. A Netflix ugyanis gondoskodott arról, hogy méltóképpen emlékezhessünk meg az '56-os forradalomról és szabadságharcról, hiszen a streamingszolgáltató kínálat bővelkedik a kiváló történelmi alkotásokban.
Bors
A szerző cikkei

Lassan már hatvan éve, hogy egy apró nemzet szembenézett a lehetetlennel, és megmutatta az egész világnak, nem hajlandó eltűrni az elnyomást és porfelhővé válni Európa térképén. Az 1956-os forradalom hősei már több alkalommal is megihlették a honi filmkészítőket, ezeknek az alkotásoknak a többsége viszont csak nehezen érhető el online. Ám a Netflixnek hála, nem kell történelmi filmek nélkül maradnia senkinek, cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a magyar mozik és szériák a streamingóriás platformján, melyektől rögtön átjárhat minket a forradalmi hangulat október 23-án.

Netflix most vagy soha
A Netflixnek hála méltóképpen meg tudjuk ünnepelni október 23-át, például a másik nagy forradalmunkról szóló Most vagy soha! megtekintésével (Fotó: Archív)

A Netflix kínálata október 23-ra:

Blokád

A taxisok élete manapság sem játék és mese, de 1990-ben még rosszabb volt a helyzet. A híres taxisblokád történetét meséli el Tősér Ádám alkotása, amelyben a rendszerváltás időszakának olyan jelentős, történelmi figurái is felbukkannak, mint Seress Zoltán és Vidnyánszky Attila kettős megformálásában Antall József vagy Göncz Árpád, akit szintén ketten játszanak ebben a két szálon futó, 90 percnyi időkalauzban.

Hunyadi

A világszínvonalú magyar tévésorozat szabályosan berobbant idén tavasszal minden hazai háztartásba. Hunyadi János „török veréssel”, diadalokkal és szerelemmel átitatott regéjére könnyen rákaptak a nézők, mert a sötét középkort modern megközelítéssel, népszerű amerikai műsorokat meghazudtoló módon közvetítette, miközben napjaink sztárjai mellett egy újabb nagy nevet is megismertetett a nagyérdeművel, a hamarosan Dobó Kata rendezésében romantikázó Kádár L. Gellért személyében.

A Netflix-filmek és sorozatok között vannak ígéretes honi alkotások is, ezek közé tartozik a Hunyadi is (Fotó: TV2)

Hadik

A Hadik egy hiánypótló alkotás 2023-ból, hiszen a honi történelmi filmek sötét középkor uralkodói hajcihőitől zengő, valamint a reformkori romantika neves eseményeit elmesélő sztorik között mégiscsak volt egy pár száz évet felölelő korszak, melyről keveset beszéltek eddig a vásznon. A hétéves háború időszakába Trill Zsolt, Szabó Győző és Reviczky Gábor vezérletével visszavezénylő huszárhistória egy lehetetlen küldetést mutat be, amikor is Hadik András és vakmerő brigádja Berlin megsarcolására vetemedett.

A besúgó

A sztori főhőse, Gergő, aki csak az egyetemisták egyszerű életét szerette volna élni, egyik pillanatról a másikra az Állambiztonság besúgóembere és barátai legfőbb ellensége lesz. Szentgyörgyi Bálint az HBO Maxról időközben a konkurencia kínálatába átpártoló sorozatának minden pillanatában tapintható a feszültség, a színészi alakítások kiválóak, és a produkció egészének van egy megnyerő hangulata, mely elejétől a végéig a tévé elé szegezi a nézőt.

Semmelweis

Az életrajzi filmekkel sose lehet betelni, és szerencsére ez a trend már hazánkat is elérte. Idén a Kossuth-díjas művész, Ákos is elmesélhette eddigi élete történetét, de két évvel ezelőtt „az anyák megmentője” is megelevenedett a vásznon. Semmelweis Ignác legendás életútját a hasonlóan legendás szakember, Koltai Lajos mesélte el, a főszerepben pedig Vecsei H. Miklós felejthetetlent alakít ebben a feszültséggel és izgalmakkal teli történelmi moziban.

Október 23. ünneplésére számos történelmi magyar filmet kínál a Netflix (Fotó: Archív)

Mesterjátszma

Sokat tudna mesélni Hollywood, illetve egész Amerika arról, mennyi magyar menekült 1956 után a tengerentúlra. Mindent és mindenkit hátrahagyva, utolsó forintjukat vonat, majd hajójegyre költve indultak a megváltást ígérő kontinens felé. A Mesterjátszmában is két ilyen fiatal történetét követhetjük, akik vonatra szállnak, és útjuk során számtalan különös figurával találkoznak, akik közül főhőseink talán senkiben sem bízhatnak.

Most vagy soha!

Petőfi Sándor híressé vált szavai még máig cseng mindannyiunk fülében, ezért már indokolt volt, hogy méltóképpen örökítsék meg az 1848. március 15-ei forradalom eseményeit. A Most vagy soha! fiktív elemekkel és Horváth Lajos Ottó rosszfiúja személyében egy izgalmas főgonosszal tarkítva meséli el az utóbbi évek legnagyobb hazai projektje a jeles nap történéseit.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

