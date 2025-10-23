Filmmel ünnepelnéd a forradalmat? Itt a Netflix történelmi felhozatala október 23-ra

Lassan már hatvan éve, hogy egy apró nemzet szembenézett a lehetetlennel, és megmutatta az egész világnak, nem hajlandó eltűrni az elnyomást és porfelhővé válni Európa térképén. Az 1956-os forradalom hősei már több alkalommal is megihlették a honi filmkészítőket, ezeknek az alkotásoknak a többsége viszont csak nehezen érhető el online. Ám a Netflixnek hála, nem kell történelmi filmek nélkül maradnia senkinek, cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a magyar mozik és szériák a streamingóriás platformján, melyektől rögtön átjárhat minket a forradalmi hangulat október 23-án.

A Netflixnek hála méltóképpen meg tudjuk ünnepelni október 23-át, például a másik nagy forradalmunkról szóló Most vagy soha! megtekintésével (Fotó: Archív)

A Netflix kínálata október 23-ra:

Blokád

A taxisok élete manapság sem játék és mese, de 1990-ben még rosszabb volt a helyzet. A híres taxisblokád történetét meséli el Tősér Ádám alkotása, amelyben a rendszerváltás időszakának olyan jelentős, történelmi figurái is felbukkannak, mint Seress Zoltán és Vidnyánszky Attila kettős megformálásában Antall József vagy Göncz Árpád, akit szintén ketten játszanak ebben a két szálon futó, 90 percnyi időkalauzban.

Hunyadi

A világszínvonalú magyar tévésorozat szabályosan berobbant idén tavasszal minden hazai háztartásba. Hunyadi János „török veréssel”, diadalokkal és szerelemmel átitatott regéjére könnyen rákaptak a nézők, mert a sötét középkort modern megközelítéssel, népszerű amerikai műsorokat meghazudtoló módon közvetítette, miközben napjaink sztárjai mellett egy újabb nagy nevet is megismertetett a nagyérdeművel, a hamarosan Dobó Kata rendezésében romantikázó Kádár L. Gellért személyében.

A Netflix-filmek és sorozatok között vannak ígéretes honi alkotások is, ezek közé tartozik a Hunyadi is (Fotó: TV2)

Hadik

A Hadik egy hiánypótló alkotás 2023-ból, hiszen a honi történelmi filmek sötét középkor uralkodói hajcihőitől zengő, valamint a reformkori romantika neves eseményeit elmesélő sztorik között mégiscsak volt egy pár száz évet felölelő korszak, melyről keveset beszéltek eddig a vásznon. A hétéves háború időszakába Trill Zsolt, Szabó Győző és Reviczky Gábor vezérletével visszavezénylő huszárhistória egy lehetetlen küldetést mutat be, amikor is Hadik András és vakmerő brigádja Berlin megsarcolására vetemedett.