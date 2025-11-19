Hosszú idő után újra együtt a Harry Potter utált párosa

Épp a múlt héten számoltunk be két régi kolléga kedves kis találkájáról, miután a Grincs sztárjai, Jim Carrey és az egykor csöppleányt játszó, ma már szexi rocksztár Taylor Momsen találkoztak 25 év elteltével. Most, hogy Tom Felton visszatért legikonikusabb szerepéhez a Harry Potter könyvekből kinőtt univerzumban, adta magát egy másik igen kedves találkozó.

Jason Isaacs 10 évig volt Tom Felton apja a Harry Potter filmekben (Fotó: Zuma/ Northfoto)

Tom Felton ismét találkozott a Harry Potter univerzumbéli apjával

Tom Felton a napokban került újra a köztudatba, mint Draco Malfoy, a Harry Potter és az elátkozott gyermek című Broadway darabban. A közönség reakciója lehengerlő volt, amikor először állt ki a nagyközönség elé, alig hagyták szóhoz jutni a hatalmas ováció közepette. A színész maga is elérzékenyült, hisz közel 10 évig játszotta ezt a szerepet, miközben Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson mellett ő is felnőtté cseperedett. Olyan szinten hatással voltak rá ezek az évek, hogy azóta is szinte mindig a Harry Potter filmek hangulatát eleveníti fel a közösségi médiában — és tegyük hozzá, a Harry Potter és a Halál ereklyéi második része óta nem is volt kiemelkedő szerepe a filmvilágban. Ergo, Tom Felton újra rátalált saját hangjára és igazából ez a lényeg.

Az előadását nem akárki nézte meg a helyszínen. Jason Isaacs, aki korábban Lucius Malfoyt alakította, megnézte egykori más világbéli fiának játékát. Isaacs külön posztban dicsérte Felton játékát, a leírásban a következőkkel: „Jöttem. Láttam. Győzött. Nagy cipőt kellett betöltened fiam, és úgy suhansz benne, mint a szél. Hatalmas kurázsi van ebben a fiúban. Nagyon bátor. Nagyon büszke vagyok és örülök, hogy ott lehettem.”

A találkozóról Tom Felton is megemlékezett szívteljes képeken, ahol három generációnyi Malfoy találkozik: Jason Isaacs, Tom Felton és a színpadi darabban Draco fiát játszó fiatal, Aidan Close. A leírás is fokozza ezt a különösen családias hangulatot: