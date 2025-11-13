Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Harry Potter ősellensége újra a miénk: Tom Felton visszatért Draco Malfoy szerepében! – Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 15:50
Draco Malfoy ezúttal a Broadway deszkáin. Tom Felton újból magára öltötte Harry Potter örök nemezisének szerepét.

Draco Malfoy visszatért a Roxfortba. A Harry Potter-filmsorozat sztárja, Tom Felton újból magára öltötte az ifjabbik Malfoy szerepét, ezúttal a Broadway világot jelentő deszkáin, a rajongók pedig teljesen megőrültek tőle.

Tom Felton visszatért Draco Malfoy szerepében, akit imádtunk utálni a Harry Potter-filmekben (Fotó: Moviestore Collection/face to fa)
Tom Felton ismét Draco bőrébe bújt 

November 11-én debütált a new york-i Broadway színpadán a Harry Potter és az elátkozott gyermek musical. Az eredeti filmekben is játszó Tom Felton ezúttal a musicalben kapta meg Draco Malfoy, Harry Potter iskolai ellenségének szerepét. Felton korábban egyszer sem játszott színpadon, így a Broadway premier különösen izgalmas élményt és új kihívást jelentett számára. A próbafolyamatról és az előkészületekről rendszeresen beszámolt közösségi oldalain a követőinek, a premier napján pedig egy rövid videórészletet is posztolt. A rajongók szinte felrobbantották a kommentszekciót, záporoztak a gratulációk és az elismerő szavak. 

A darab az eredeti könyvsorozat után játszódik, központi szereplői Harry Potter és Ginny Weasley fia, Albus Perselus Potter, és Draco Malfoy fia, Scorpius Malfoy, akik barátságot kötnek a Roxfortban és elképesztő kalandokba keverednek. 

A darab forgatókönyve 2017-ben könyv formájában is megjelent, azonban a keményvonalas Harry Potter rajongók nem voltak elragadtatva a történettől. Sokak szerint túlságosan eltért az eredeti Harry Potter-univerzumtól és inkább hasonlít egy kitekert rajongói teóriára, mint a Harry Potter-könyvek folytatására. Emiatt az első színpadraállítás alkalmával sokan el se mentek megnézni. Ez azonban most megváltozott, amikor kiderült, hogy Tom Felton visszatér régi szerepében. A premier pedig olyan sikeres volt, hogy amikor Felton először feltűnt a színen, a darab le is állt egy pillanatra a kitörő ováció és tapsvihar miatt.  

Tom Felton a Harry Potter-filmek után 

A Harry Potter sztárja nem adta fel a színészkedést A Halál ereklyéi után. Felbukkant A majmok bolygója: Lázadás című filmben és a Flash, a villám szériában is. Daniel Radcliff-fel és Rupert Grint-tel, akik Harry Pottert és Ron Weasley-t alakították a filmekben, a mai napig közeli barátságot ápol, annak ellenére, hogy a 7 részes filmsorozatban végig halálos nemezisek voltak. Az előzetes információk szerint Broadway debütálása után még 19 héten keresztül alakítja a színpadon Draco Malfoy szerepét, és ki tudja, lehet, hogy a jövőben a világot jelentő deszkákon találja meg a számítását.   

 

