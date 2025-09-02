Szenzációs hír! A Harry Potter-filmek imádott sztárja visszatér az új HBO sorozatban

Hiába érkeznek a következő évben, években olyan hatalmas produkciók a mozikba mint a Christopher Nolan-féle Odüsszeia, a Budapestről meglógó Timothée Chalamet vagy Zendaya főszereplésével tarolásra készülő Dűne: Messiás vagy a forgatáson összebalhézó Robert Downey Jr. vezette Bosszúállók: Ítéletnap, a legjobban várt projekt mégis a tévére fog befutni. Az HBO Maxra készülő Harry Potter-széria már hónapok óta lázban tartja a varázsvilág szerelmeseit, holott még csak pár hete kezdődött el a forgatása, melynek munkálataihoz most a 2000-es évekbeli Potter-mozik közkedvelt színésze, Warwick Davis is csatlakozott, hogy ismét belebújjon a levitációs bűbájok mesterének, Filius Flitwick professzornak a bőrébe.

Nemsokára ismét hallhatjuk Warwick Davis szájából a Harry Potter-filmek népszerű idézetét: Huss és pöcc! (Fotó: ZUMA/Northfoto)

Új formátum, régi szerepkör

Warwick Davis castingolásával az HBO alaposan meglepte, de ezzel együtt maradéktalanul el is nyerte a rajongók szívét. A korábban a Star Wars-filmekben ewokot vagy a Gyilkos kobold című horror-vígjáték-franchise-ban a címszereplő halálosztót is megformáló, törpenövésű színész előtt ugyanis már többször is követelték a fanok, hogy mindenképp válogassanak be a szériába szereplőket a filmekből. Így került szóba pletyka szinten például Tom Felton neve, aki a mozikban még Draco Malfoyt játszotta, míg a sorozatban Lucius szerepét nézték ki neki, illetve Daniel Radcliffe-et is szívesen látták volna az HBO produkciójában. Azonban míg előbbi nyitott az ötletre, hogy visszatérjen „saját apjaként” a franchise-ba a 2. évadban, addig ez előző Harry Potter teljesen elzárkózott a lehetőségtől. Így végül Davis lett az első Potter-színész, aki mind a filmekben, mind a szériában munkát vállalt.

Az HBO Max-sorozatok között hamarosan helyet foglaló Harry Potter-széria is elhozza a Mardekár rettegett hármasát (Fotó: KPA Honorar & Belege)

A Joker sztárjával és még sok új arccal is erősít a Harry Potter-sorozat

Noha Warwick Davis J.K. Rowling mozifilmes adaptációiban Flitwick mellett Ampókot is eljátszhatta, az HBO Chris Columbus által többször is bírált műsorában be kellett érnie egy szereppel. A Gringotts bankárját ugyanis a Joaquin Phoenix-féle Joker sztárja, Leigh Gill fogja megtestesíteni. A roxforti oktató és a mogorva kobold mellett még további szereplőkről is lehullott a lepel az elmúlt órákban. Draco Malfoy ügyefogyott barátait, Crackot és Monstrot Finn Stephens és William Nash fogják játszani, a varázslóképző gyógynövénytantanárát, Madam Pompfrey-t pedig Bríd Brennan alakítja majd.