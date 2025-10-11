Harry Potter sorozat: ekkora a különbség az új és a régi szereplők között! - Galéria

Már javában zajlanak a Harry Potter sorozat forgatásai, és a varázsvilág újra életre kel a kamerák előtt. Egyre több színészt jelentenek be, miközben nap mint nap érkeznek a lesifotók és rövid videók a forgatási helyszínekről. Ezeken már nemcsak a kulisszák vagy a díszletek, hanem az új színészek teljes alakos megjelenése is látható, ahogy a jól ismert karaktereket formálják meg új köntösben. A felvételek alapján a rajongók már most találgatják, ki mennyire idézi meg az eredeti filmek hangulatát, és hogyan alakítják át az ikonikus karakterek megjelenését.

A Harry Potter sorozat még a filmeknél is jobban fog ragaszkodni a könyvekben írtakhoz (Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto)

A Harry Potter sorozat HBO Maxon jelenik majd meg

A produkciót a Warner Bros. Discovery készíti, és az HBO Max streamingplatformon lesz majd elérhető. A forgatás jelenleg az Egyesült Királyságban, a Warner Bros. Studios Leavesden területén zajlik – ugyanott, ahol annak idején az eredeti filmek is készültek. A stúdió már megerősítette, hogy a sorozat minden évada egy-egy regényt dolgoz fel, vagyis hét évados, grandiózus vállalkozásról van szó. Az első felvételek 2025 nyarán indultak el, a premier pedig előreláthatóan 2027-ben várható.

Daniel Radcliffe magasra tette a lécet (Fotó: ZUMA Press / Northfoto)

Több Harry Potter sorozat szereplőről is lehullott már a lepel

A három főszereplő kiléte is hivatalossá vált: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Hermione Grangert Arabella Stanton, Ron Weaslyt pedig Alastair Stout alakítja. A Roxfort igazgatóját, Albus Dumbledore-t John Lithgow kelti életre, míg Petunia Dursley szerepében Bel Powley, Rubeus Hagridként pedig Nick Frost lesz látható.

