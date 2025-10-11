Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Harry Potter sorozat: ekkora a különbség az új és a régi szereplők között! - Galéria

Harry Potter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 07:15
Harry Potter-könyvek
Új korszak kezdődik a varázsvilágban! Sorra érkeznek a képek az HBO nagyszabású Harry Potter sorozatának forgatásáról. A Bors galériájában most megnézheted, mennyire hasonlítanak – vagy épp mennyire különböznek – az új szereplők az eredeti filmek kedvenceitől.
Már javában zajlanak a Harry Potter sorozat forgatásai, és a varázsvilág újra életre kel a kamerák előtt. Egyre több színészt jelentenek be, miközben nap mint nap érkeznek a lesifotók és rövid videók a forgatási helyszínekről. Ezeken már nemcsak a kulisszák vagy a díszletek, hanem az új színészek teljes alakos megjelenése is látható, ahogy a jól ismert karaktereket formálják meg új köntösben. A felvételek alapján a rajongók már most találgatják, ki mennyire idézi meg az eredeti filmek hangulatát, és hogyan alakítják át az ikonikus karakterek megjelenését.

'Harry Potter and the Philosopher's Stone' by Chris Columbus, USA, 2001. Harry Potter sorozat
A Harry Potter sorozat még a filmeknél is jobban fog ragaszkodni a könyvekben írtakhoz (Fotó: KPA Honorar & Belege /  Northfoto)

A Harry Potter sorozat HBO Maxon jelenik majd meg

A produkciót a Warner Bros. Discovery készíti, és az HBO Max streamingplatformon lesz majd elérhető. A forgatás jelenleg az Egyesült Királyságban, a Warner Bros. Studios Leavesden területén zajlik – ugyanott, ahol annak idején az eredeti filmek is készültek. A stúdió már megerősítette, hogy a sorozat minden évada egy-egy regényt dolgoz fel, vagyis hét évados, grandiózus vállalkozásról van szó. Az első felvételek 2025 nyarán indultak el, a premier pedig előreláthatóan 2027-ben várható.

Harry Potter And The Sorcerer's Stone Moviestills
Daniel Radcliffe magasra tette a lécet (Fotó: ZUMA Press /  Northfoto)

Több Harry Potter sorozat szereplőről is lehullott már a lepel

A három főszereplő kiléte is hivatalossá vált: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Hermione Grangert Arabella Stanton, Ron Weaslyt pedig Alastair Stout alakítja. A Roxfort igazgatóját, Albus Dumbledore-t John Lithgow kelti életre, míg Petunia Dursley szerepében Bel Powley, Rubeus Hagridként pedig Nick Frost lesz látható.

A Bors most egy galériában mutatja meg, mennyire hasonlítanak – vagy éppen mennyire különböznek – az új sorozat szereplői a Harry Potter és a bölcsek köve filmklasszikusának karaktereire.

Harry Potter
Harry Potter sorozat
Harry Potter
Harry Potter sorozat
Harry Potter
Harry Potter sorozat
Harry Potter
Harry Potter sorozat
Galéria: Harry Potter sorozat: Mutatjuk, mekkora a külöbség a régi és az új karakterek között!
Harry Pottert a filmekben Daniel Radcliffe formálta meg, az első film bemutatásakor 12 éves volt (Fotó: Northfoto, KPA Honorar & Belege)

 

 

