Harry Potter sorozat: ekkora a különbség az új és a régi szereplők között! - Galéria

Már javában zajlanak a Harry Potter sorozat forgatásai, és a varázsvilág újra életre kel a kamerák előtt. Egyre több színészt jelentenek be, miközben nap mint nap érkeznek a lesifotók és rövid videók a forgatási helyszínekről. Ezeken már nemcsak a kulisszák vagy a díszletek, hanem az új színészek teljes alakos megjelenése is látható, ahogy a jól ismert karaktereket formálják meg új köntösben. A felvételek alapján a rajongók már most találgatják, ki mennyire idézi meg az eredeti filmek hangulatát, és hogyan alakítják át az ikonikus karakterek megjelenését.
A produkciót a Warner Bros. Discovery készíti, és az HBO Max streamingplatformon lesz majd elérhető. A forgatás jelenleg az Egyesült Királyságban, a Warner Bros. Studios Leavesden területén zajlik – ugyanott, ahol annak idején az eredeti filmek is készültek. A stúdió már megerősítette, hogy a sorozat minden évada egy-egy regényt dolgoz fel, vagyis hét évados, grandiózus vállalkozásról van szó. Az első felvételek 2025 nyarán indultak el, a premier pedig előreláthatóan 2027-ben várható.
A három főszereplő kiléte is hivatalossá vált: Harry Pottert Dominic McLaughlin, Hermione Grangert Arabella Stanton, Ron Weaslyt pedig Alastair Stout alakítja. A Roxfort igazgatóját, Albus Dumbledore-t John Lithgow kelti életre, míg Petunia Dursley szerepében Bel Powley, Rubeus Hagridként pedig Nick Frost lesz látható.
A Bors most egy galériában mutatja meg, mennyire hasonlítanak – vagy éppen mennyire különböznek – az új sorozat szereplői a Harry Potter és a bölcsek köve filmklasszikusának karaktereire.
