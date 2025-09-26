A háborúnak vége? Emma Watson kibékülne a Harry Potter írónőjével

A Harry Potter írónője, J.K. Rowling kapcsolata az egykori gyereksztárokkal igen bonyolult. A forgatások idején a színésznő közeli kapcsolatot ápolt a fiatal trióval (Daniel Radcliffe, Rupert Grint és Emma Watson) akik a fantáziavilágát elevenítették meg nyolc filmen keresztül. Ugyanakkor, ahogy felnőttek, idővel eltávolodtak a nyíltan vállalt kiütköző nézeteik miatt, amit az írónő elmondása szerint soha nem bocsát meg nekik.

Emma Watson és a Harry Potter filmek színészei egykor jó kapcsolatot ápoltak az írónővel (Fotó: KGC-42)

Emma Watson sajnálja, hogy nem történt párbeszéd az írónővel

A színésznő legutóbb a Jay Shetty podcastben reagált arra, hogyan jött le számára a Rowlinggal való összeférhetetlenség és az írónő felé irányuló kritikája:

Tényleg nem gondolom, hogy a rossz tapasztalatom és a bennem lévő szeretet, támogatás és a nézeteim megléte azt jelentenék, hogy nem értékelhetem Jo-t [Rowling] és a személyt akivel kedves emlékeim vannak. Soha nem hittem azt, hogy az egyik kizárja a másokat és hogy a jó tapasztalatokat egy emberrel már nem tarthatom meg és nem értékelhetem ezután

Emma Watson kiemelte a feltétlen szeretet fontosságát, amit nem írhat felül az egyet nem értés:

Nem hiszem, hogy ez egy vagy-vagy kérdés lenne. Azt hiszem a legmélyebb vágyam, hogy az emberek, akik nem értenek egyet velem is szeressenek és hogy én is tovább szerethetem azokat az embereket, akikkel nem értek egyet

De hogy is volt ez?

A csatározás megértéséhez vissza kell mennünk pár évet. 2020-ban, az első COVID lezárásokat követő júniusban Rowling nagy port kavart a transzneműeket bíráló Twitter posztjával, melyben különvette a menstruáló nőket a transzneműektől:

Úton egy egyenlőbb COVID-19 utáni világ felé azok számára, akik menstruálnak. Emberek, akik menstruálnak. Biztos vagyok benne, hogy egykor külön szó létezett erre

Az internetet felrobbantotta a reakció és megannyi név közt az online térben megszólalt Daniel Radcliffe és Emma Watson is. Az Egy különc srác feljegyzései sztárja egyértelmű jelét adta annak, hogy nem ért egyet Rowling nézeteivel.

A transzneműek azok, aminek mondják magukat és megérdemlik, hogy anélkül éljék le az életüket, hogy állandóan megkérdőjelezzék őket, vagy megmondják nekik, hogy nem azok akiknek mondják magukat. Szeretném, ha a transznemű követőim tudnák, hogy én és megannyi ember a Föld körül lát, tisztel és szeret titeket azért, akik vagytok

Rowling ezt követően elvágta a kapcsolatot a színészekkel, a nemtetszése mellett kifejezte azt is, hogy már soha nem fog megbocsátani a Harry Potter filmek sztárjainak. Emma Watson ebben csak azt bánja, hogy nem történt közvetlen beszélgetés ezzel kapcsolatban kettejük között.

A színésznő egyébként már hat éve nem filmezik, legutoljára a Kisasszonyok című filmben láthattuk.