Emma Stone sokkolta a világot: egy szál haja sem maradt! — Ezek a színésznők nyírták kopaszra a fejüket

Emma Stone mindenkit sokkolt, mikor kiderült, hogy a Bugonia című filmben teljesen kopasz lesz. A filmben Stone karakterét összeesküvés-hívők rabolják el, akiknek meggyőződése, hogy ő valójában egy idegen lény, aki a hajával kommunikál az anyahajójával. A film narratíváját erősítő merész lépés mindenképp a színésznő elhivatottságát jelzi.
Emma Corin — Deadpool vs. Rozsomák
A tavaly megjelent, Ryan Reynolds és Hugh Jackman játékával erősítő film, a Deadpool vs. Rozsomák egyik prominens karakterét, Cassandra Novát a szerepért kopaszra nyírt Emma Corrin alakította. A filmben ő az elfeledett MCU karaktereinek alternatív univerzumának uralkodója, és nem mellékesen a James McAvoy és Patrick Stewart által játszott Professzor X ikertestvére. Corrin már csak azért is tökéletes választás volt, mert ránézésre még akár azt is elhinnénk, hogy a valóságban is McAvoy ikertestvére. A karakter őrült volt, de a maga fura módján nagyon is vonzó, Emma Corrin érzéki és provokatív játékával. A film a tavalyi év egyik legnagyobb sikere volt, ezért az áldozat mindenképp kifizetődött.
Corrin egyébként bár a haját lenyíratta, a testszőrzetét büszkén viseli magán a Harpers Bazaar címlapján, mely erősen megosztotta a kommentelőket: valaki a bátorsága miatt biztatta őt, mások furának gondolták, hogy ennek van bármi létjogosultsága. Abban viszont bárki egyetérthet, hogy nagyon laza.
Tilda Swinton — Doctor Strange
A brit színésznőtől nem áll távol az androgün elegancia, ami haj nélkül még inkább képes érvényesülni. A Marvel filmekben fontos szerepet játszott, mint a Benedict Cumberbatch által megformált Doctor Strange mentora, az Ősmágus. Erős kezű karakter, aki nem akar kifejezetten nőiesnek látszani, ő egy tapasztalt varázsló. Swinton a szerep kapcsán egy korábbi interjúban elmondta, hogy valójában ő javasolta a kinézetet:
Több haj és fejforma variáción keresztülmentünk, de az eredeti tervem az volt, hogy kopasz legyen, sebekkel együtt, mely érzékeltet némi... nem csak történetet, de túlélést is néhány igen brutális esemény után, amiről nem fogsz és nem is akarsz tudni... aztán eszembejutottak a figurák, hogy mennyi műanyagot megspórolok azzal, hogy a Legonak nem kell parókát csinálnia a karakteremnek.
A színésznőre egyébként is jellemző a nem túl nőies, de eleganciában gazdag stílus, mely jelenlétét távolról elkülöníthetővé teszi a vörös szőnyeges vonulások alkalmával.
Charlize Theron — Mad Max: A harag útja
A kortalanul szép színésznő igen széles színészi skálán mozog. Egykor, a 2003-as A rém című filmben felismerhetetlenségig el lett maszkírozva, hogy a valós eseményen alapuló gyilkos, Aileen Wuornos szerepét játszhassa, a Mad Max: A harag útjában pedig mindenkit sokkolt kopasz fejével. Azt viszont el kell mondani, hogy a Mad Max szószerint őrült világába nagyon is beleillik elborult, nem lacafacázó kinézetével. Furiosa egy igazi elszánt, tökös csaj, akinek a jobb karját egy mechanikus protézis helyettesíti, végletekig hangsúlyozva a karakter harcias és túlélő természetét. Theron annyira komolyan vette a szerepet, hogy a gyakorlások során többször is megsérült — minden bizonnyal ennyire beleélte magát az elvetemült nő szerepébe.
Charlize Theron a forgatások után visszanövesztette a haját, de bevallottan könnyebbnek és praktikusabbnak érezte haj nélkül a mindennapokat — ezt abszolút megértjük, a lobonccal tényleg csak a baj van.
Natalie Portman — V, mint Vérbosszú
A V, mint vérbosszú egy igazi kultikus film lett, mely azóta is a totalitárius rendszerek elleni fellépés kapcsán felmerülő örökérvényű alkotássá vállt. A film központi szereplője Natalie Portman, akitől ez egy szokatlanul bevállalós szerep volt a Star Wars filmek után közvetlenül. A történet szerint kvázi büntetésként leborotválták a fejét, melyben nem volt filmes trükk, a színésznő valóban alávetette magát a nullás gépnek. A rendező, James McTeigue az első találkozójuk során megkérdezte tőle, hogy hajlandó-e leborotválni a haját a szerep kedvéért. Mindenki meglepetésére Portman azonnal igent mondott, sőt elmondása szerint mások jobban aggódtak miatta, mint ő.
Sigourney Weaver — Alien 3
A harmadik Alien film végülis nem lett a legjobb, de akad saját közönsége. Számukra újszerű lehetett Sigourney Weaver kopaszsága, aki megvált ikonikus, göndör hajkoronájától a film miatt. A változásnak nem csak esztétikai, hanem narratív oka is volt: a színésznő híres karaktere, Ripley egy börtönbolygón van, és az ottani körülmények miatt a rövid haj praktikusabb volt a karakter számára. Emellett az alkotók így is akarták érzékeltetni a film sötétebb, nyers hangulatát. A színésznő elmondása szerint a rendező David Fincher és ő számára is egyértelmű volt, hogy Ripleynek kopasznak kell lennie, az előkészületeknek ez a része egy pillanatig sem volt vitatott.
