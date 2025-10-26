Emma Stone sokkolta a világot: egy szál haja sem maradt! — Ezek a színésznők nyírták kopaszra a fejüket

Emma Stone mindenkit sokkolt, mikor kiderült, hogy a Bugonia című filmben teljesen kopasz lesz. A filmben Stone karakterét összeesküvés-hívők rabolják el, akiknek meggyőződése, hogy ő valójában egy idegen lény, aki a hajával kommunikál az anyahajójával. A film narratíváját erősítő merész lépés mindenképp a színésznő elhivatottságát jelzi.

Emma Stone kopaszon is nagyon csinos (Fotó: Focus Features)

...de nem Emma Stone volt az egyetlen, aki meglépte ezt egy jó film reményében

Emma Corin — Deadpool vs. Rozsomák

A tavaly megjelent, Ryan Reynolds és Hugh Jackman játékával erősítő film, a Deadpool vs. Rozsomák egyik prominens karakterét, Cassandra Novát a szerepért kopaszra nyírt Emma Corrin alakította. A filmben ő az elfeledett MCU karaktereinek alternatív univerzumának uralkodója, és nem mellékesen a James McAvoy és Patrick Stewart által játszott Professzor X ikertestvére. Corrin már csak azért is tökéletes választás volt, mert ránézésre még akár azt is elhinnénk, hogy a valóságban is McAvoy ikertestvére. A karakter őrült volt, de a maga fura módján nagyon is vonzó, Emma Corrin érzéki és provokatív játékával. A film a tavalyi év egyik legnagyobb sikere volt, ezért az áldozat mindenképp kifizetődött.

Emma Corrin karaktere ijesztő volt és nagyon őrült (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Corrin egyébként bár a haját lenyíratta, a testszőrzetét büszkén viseli magán a Harpers Bazaar címlapján, mely erősen megosztotta a kommentelőket: valaki a bátorsága miatt biztatta őt, mások furának gondolták, hogy ennek van bármi létjogosultsága. Abban viszont bárki egyetérthet, hogy nagyon laza.

Tilda Swinton — Doctor Strange

A brit színésznőtől nem áll távol az androgün elegancia, ami haj nélkül még inkább képes érvényesülni. A Marvel filmekben fontos szerepet játszott, mint a Benedict Cumberbatch által megformált Doctor Strange mentora, az Ősmágus. Erős kezű karakter, aki nem akar kifejezetten nőiesnek látszani, ő egy tapasztalt varázsló. Swinton a szerep kapcsán egy korábbi interjúban elmondta, hogy valójában ő javasolta a kinézetet:

Több haj és fejforma variáción keresztülmentünk, de az eredeti tervem az volt, hogy kopasz legyen, sebekkel együtt, mely érzékeltet némi... nem csak történetet, de túlélést is néhány igen brutális esemény után, amiről nem fogsz és nem is akarsz tudni... aztán eszembejutottak a figurák, hogy mennyi műanyagot megspórolok azzal, hogy a Legonak nem kell parókát csinálnia a karakteremnek.

A színésznőre egyébként is jellemző a nem túl nőies, de eleganciában gazdag stílus, mely jelenlétét távolról elkülöníthetővé teszi a vörös szőnyeges vonulások alkalmával.